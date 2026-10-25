ETS 2, il Consiglio Ue aumenta i prelievi dalla riserva stabilizzatrice per contenere i prezzi

Il 9 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato formalmente le modifiche alla riserva stabilizzatrice del mercato nell’ambito dell’ETS 2, il sistema di scambio delle quote di emissione che copre i settori dei trasporti e del riscaldamento. L’obiettivo dichiarato è contenere la volatilità dei prezzi delle quote immettendo più unità sul mercato quando i costi del carbonio superano determinate soglie. Una mossa che riguarda direttamente milioni di cittadini europei, perché l’ETS 2 è il meccanismo che trasferirà il prezzo del carbonio a carburanti e combustibili per uso domestico.

Che cos’è l’ETS 2 e perché la riserva stabilizzatrice conta

L’ETS 2 — Emissions Trading System di seconda generazione — è il sistema europeo di scambio delle quote di emissione pensato specificamente per i trasporti su strada e per il riscaldamento degli edifici. A differenza del vecchio ETS, che si concentrava su grandi impianti industriali e centrali elettriche, l’ETS 2 punta a mettere un prezzo sulle emissioni di CO₂ generate da chi distribuisce carburanti e combustibili fossili per usi civili e privati.

In un mercato di questo tipo, la volatilità dei prezzi è un rischio concreto. Se il costo delle quote sale in modo brusco e imprevedibile, l’impatto si scarica rapidamente sui prezzi di benzina, diesel e gas da riscaldamento, con effetti diretti sulle famiglie. È qui che entra in gioco la riserva stabilizzatrice del mercato — in inglese Market Stability Reserve, o MSR — uno strumento progettato per agire come ammortizzatore: quando le condizioni di mercato lo richiedono, la riserva può immettere quote aggiuntive per ridurre la pressione sui prezzi.

→ Leggi anche: ETS 2: il Consiglio UE approva maggiori rilasci di quote dalla riserva per contenere i prezzi

Cosa cambia con le modifiche adottate dal Consiglio Ue

Le modifiche adottate il 9 ottobre 2026 rafforzano il meccanismo di intervento della riserva. Il punto centrale riguarda la soglia di attivazione: secondo quanto approvato, quando il costo del carbonio supera i 45 euro per tonnellata di CO₂ equivalente — calcolati in termini reali con base 2020 — scatta il raddoppio del rilascio di quote aggiuntive sul mercato.

In termini pratici, significa che la risposta della riserva all’ETS 2 riserva stabilizzatrice diventa più rapida e più consistente rispetto a quanto previsto in origine. Invece di aspettare che il mercato si autocorregga, il meccanismo interviene in modo più deciso, aumentando l’offerta di quote disponibili e puntando così a contenere i picchi di prezzo.

L’obiettivo, come chiarito dal comunicato ufficiale del Consiglio dell’UE, è stabilizzare i prezzi delle quote in un mercato che, per sua natura, può essere soggetto a fluttuazioni significative.

Perché la soglia dei 45 euro è rilevante

La scelta di fissare la soglia di intervento rafforzato a 45 euro per tonnellata di CO₂ equivalente non è arbitraria. Questo livello di prezzo rappresenta un punto critico oltre il quale l’impatto sui costi energetici per famiglie e imprese diventa sensibile. Raddoppiare il rilascio di quote in quel momento significa cercare di evitare che il mercato si avviti in una spirale rialzista che renderebbe la transizione energetica socialmente insostenibile prima ancora di dispiegare i suoi effetti ambientali.

→ Leggi anche: Consiglio europeo: niente sospensione dell'ETS, ma richiesta di ridurre la volatilità dei prezzi della CO2

Va detto che l’efficacia concreta di questo intervento — quanto riuscirà effettivamente a contenere la volatilità nel lungo periodo — dipende da variabili che la sola norma non può controllare: la domanda di combustibili fossili, il ritmo della transizione verso fonti alternative, le condizioni macroeconomiche generali. La modifica alla ETS 2 riserva stabilizzatrice è uno strumento di gestione del mercato, non una garanzia di prezzi stabili.

Il contesto: perché l’ETS 2 è diverso dal predecessore

L’ETS originale, operativo dal 2005, ha riguardato per anni settori come la produzione di energia elettrica e i grandi impianti industriali. L’estensione ai trasporti e al riscaldamento con l’ETS 2 rappresenta un salto qualitativo: per la prima volta il meccanismo del prezzo del carbonio tocca direttamente i consumi quotidiani di milioni di cittadini europei, non solo le emissioni di grandi operatori industriali.

Questo rende la questione della stabilità dei prezzi molto più delicata sul piano politico e sociale. Un’industria può pianificare investimenti su orizzonti pluriennali e assorbire fluttuazioni di breve periodo; una famiglia che riscalda casa con il gas o usa l’auto per andare al lavoro subisce immediatamente le variazioni dei prezzi alla pompa o in bolletta. La riserva stabilizzatrice dell’ETS 2 è stata concepita proprio per gestire questa sensibilità, e le modifiche approvate il 9 ottobre la rendono uno strumento più reattivo.

Il percorso normativo che ha portato all’adozione formale da parte del Consiglio Ue segna un passaggio istituzionale rilevante: le regole sono ora definite, e il mercato ETS 2 — che deve ancora entrare pienamente a regime — si troverà a operare con un meccanismo di protezione più robusto di quello originariamente previsto. Quanto questo basterà a garantire una transizione ordinata nei settori dei trasporti e del riscaldamento è una domanda che i prossimi anni di mercato aiuteranno a rispondere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.