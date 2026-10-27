Veneto, 20 milioni per giovani agricoltori: il bando SRD01 finanzia l’efficientamento energetico delle aziende

Con una delibera approvata il 15 settembre 2026 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 2 ottobre, la Regione Veneto ha dato il via libera all’intervento SRD01, destinando 20 milioni di euro agli investimenti produttivi delle aziende agricole condotte da giovani. Il bando per i giovani agricoltori in Veneto è parte del cosiddetto Pacchetto Giovani, inserito nel Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, e copre l’intero territorio regionale.

Cosa finanzia il bando SRD01 e a chi è riservato

L’intervento SRD01 — la cui denominazione completa è Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole — è riservato esclusivamente ai giovani agricoltori. Non si tratta, quindi, di un bando aperto a qualunque impresa del settore primario: il target è preciso e la misura è costruita attorno a chi si trova nelle prime fasi della propria carriera agricola.

Gli investimenti ammissibili includono fabbricati aziendali, coibentazione, impianti energetici e pannelli solari termici. È un insieme di voci che riflette un doppio obiettivo: da un lato migliorare la struttura fisica delle aziende, dall’altro ridurne i consumi e i costi operativi attraverso interventi di efficientamento energetico. In un settore in cui le bollette per riscaldamento, raffrescamento e alimentazione degli impianti incidono in modo significativo sul conto economico, poter coibentare un capannone o installare un impianto solare termico con un contributo pubblico può fare una differenza concreta sui margini.

Quanto vale il contributo e come si calcola

La percentuale di contributo prevista oscilla tra il 40 e il 60% della spesa ammissibile. Non è una cifra fissa: la variazione dipende dalle caratteristiche del progetto e del richiedente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 990 del 15 settembre 2026. Il tetto complessivo della misura è di 20 milioni di euro, distribuiti sull’intero territorio veneto.

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Una percentuale fino al 60% è un livello di sostegno piuttosto elevato per il settore agricolo, e segnala che la Regione considera strategico l’ingresso dei giovani nell’agricoltura, non soltanto in termini di ricambio generazionale ma anche come leva per modernizzare le strutture produttive esistenti.

Perché l’efficientamento energetico entra in un bando agricolo

Può sembrare insolito trovare voci come coibentazione e pannelli solari termici all’interno di un bando pensato per la competitività delle aziende agricole. In realtà la logica è diretta: l’obiettivo dichiarato dalla Regione è migliorare le performance climatico-ambientali delle imprese, insieme alla produttività e alla struttura dei costi e dei ricavi. L’efficienza energetica non è quindi un elemento accessorio, ma parte integrante della strategia di competitività.

Un’azienda agricola che riesce a ridurre i consumi energetici abbassa i costi fissi, aumenta la resilienza alle oscillazioni dei prezzi dell’energia e, in alcuni casi, può migliorare la propria posizione sul mercato rispetto a certificazioni e standard ambientali sempre più richiesti dalla distribuzione organizzata. Il collegamento tra investimenti strutturali e sostenibilità operativa è, in questo senso, concreto e misurabile — non solo un’etichetta.

Il contesto del Pacchetto Giovani nel CSR Veneto 2023-2027

Il bando SRD01 non è una misura isolata. Si inserisce nel Pacchetto Giovani del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Veneto, un insieme coordinato di interventi pensati per favorire l’insediamento e il consolidamento delle giovani imprese agricole. Il fatto che l’SRD01 si concentri sugli investimenti produttivi suggerisce una complementarità con altre misure del pacchetto, orientate ad esempio al primo insediamento.

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Questo approccio per pacchetti integrati è coerente con le indicazioni della politica agricola comune per il periodo di programmazione in corso, che spinge gli Stati membri e le Regioni a costruire percorsi strutturati per i giovani agricoltori, anziché limitarsi a contributi una tantum. La DGR n. 990, pubblicata sul BUR n. 135 del 2 ottobre 2026, formalizza l’attivazione di questo intervento specifico.

Cosa verificare prima di presentare domanda

I dati disponibili confermano la dotazione finanziaria, il range di contributo e le tipologie di spesa ammissibili. Per quanto riguarda le modalità operative di presentazione della domanda — piattaforma, documentazione richiesta, criteri di priorità tra le domande ricevute — è necessario fare riferimento direttamente alla delibera pubblicata sul BUR o ai canali ufficiali della Regione Veneto.

Chi intende candidarsi dovrebbe verificare in particolare i requisiti soggettivi legati alla qualifica di giovane agricoltore, che nella normativa europea e regionale è solitamente definita per fascia d’età e condizione di primo insediamento. Questi dettagli determinano l’effettiva ammissibilità, indipendentemente dalla tipologia di investimento che si intende realizzare.

Per consultare la documentazione ufficiale del bando e gli aggiornamenti sulle scadenze, il riferimento diretto è il portale Veneto Rurale, che segue l’attuazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale regionale. Considerata la dotazione limitata a 20 milioni e la platea potenzialmente ampia di beneficiari su tutto il territorio veneto, monitorare le date di apertura e chiusura dello sportello è un passaggio che vale la pena non rimandare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.