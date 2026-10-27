L’Italia conquista il quinto posto in Europa per green bond: 6,1 miliardi e il 10% del mercato Ue

L'Italia è il quinto Paese europeo per emissioni di green bond, con 6,1 miliardi di euro e una quota del 10% del mercato UE. Scopri il ruolo della finanza sostenibile ita

L’Italia occupa oggi il quinto posto nell’Unione Europea per emissioni di green bond europei, con 6,1 miliardi di euro collocati sul mercato e una quota pari al 10% del totale UE. Un risultato che colloca il Paese in una posizione di rilievo nel panorama della finanza sostenibile continentale, anche se non ancora ai vertici assoluti — e che vale la pena analizzare con attenzione, sia per capire cosa significano questi strumenti sia per valutare cosa resta ancora da fare.

Cosa sono i green bond e perché il mercato europeo è diverso dagli altri

I green bond — obbligazioni verdi — sono strumenti di debito emessi da stati, enti pubblici o aziende private con l’impegno esplicito di destinare i proventi raccolti a progetti con un impatto ambientale positivo misurabile. Rientrano tipicamente in questa categoria gli investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile, gestione delle risorse idriche e adattamento agli effetti del cambiamento climatico.

Quello che distingue gli European Green Bond — la sigla è EuGB — dagli altri strumenti analoghi è la presenza di un quadro normativo preciso, definito a livello comunitario, che impone requisiti stringenti di trasparenza, rendicontazione e allineamento alla Tassonomia UE. Non basta dichiarare che i fondi andranno a un progetto “verde”: occorre dimostrarlo secondo criteri tecnici verificabili da un revisore esterno accreditato. È una differenza sostanziale rispetto ai green bond ordinari, che restano soggetti a standard più variabili e meno vincolanti.

Questo framework più rigoroso ha due effetti opposti: da un lato aumenta la credibilità dello strumento e riduce il rischio di greenwashing finanziario; dall’altro alza la soglia di accesso, perché richiede alle imprese e agli enti emittenti uno sforzo di verifica e rendicontazione non trascurabile.

Il posizionamento dell’Italia: quinto posto, non leadership

Con 6,1 miliardi di euro emessi e una quota di mercato del 10%, l’Italia si colloca al quinto posto tra i Paesi UE. È un dato positivo, ma è importante non sovrastimarlo: esistono quattro Paesi europei con volumi superiori, e il mercato dei green bond è ancora dominato da emittenti di dimensioni molto maggiori rispetto alla media italiana.

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Il 10% di quota di mercato è comunque significativo, considerando che l’Italia non è tradizionalmente associata ai mercati finanziari più innovativi dell’area euro. Indica che esiste una domanda reale da parte degli investitori istituzionali — fondi pensione, assicurazioni, gestori patrimoniali — che cercano strumenti certificati per soddisfare i propri obiettivi di portafoglio sostenibile.

Tra gli emittenti italiani di rilievo nel settore dei green bond figura Enel, il gruppo energetico che da anni utilizza questo tipo di strumento per finanziare la propria transizione verso le rinnovabili. Ma il mercato non si esaurisce nelle grandi utility: anche istituti bancari, enti locali e il Tesoro italiano hanno fatto ricorso a emissioni obbligazionarie legate a obiettivi climatici o ambientali.

A cosa servono concretamente i fondi raccolti

I capitali mobilizzati attraverso i green bond finanziano una gamma ampia di interventi. In Italia, le categorie più rilevanti riguardano:

Energie rinnovabili : costruzione e potenziamento di impianti eolici e fotovoltaici, sia onshore che offshore;

: costruzione e potenziamento di impianti eolici e fotovoltaici, sia onshore che offshore; Infrastrutture per la mobilità sostenibile : reti ferroviarie, trasporto pubblico elettrico, infrastrutture di ricarica;

: reti ferroviarie, trasporto pubblico elettrico, infrastrutture di ricarica; Efficienza energetica degli edifici : riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

: riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato; Adattamento climatico: interventi su reti idriche, gestione del rischio idrogeologico, protezione della biodiversità.

La logica è quella di convogliare capitali privati verso obiettivi che altrimenti richiederebbero esclusivamente risorse pubbliche. In un contesto in cui i bilanci statali sono sotto pressione e le necessità di investimento per la transizione ecologica sono enormi, la finanza privata diventa un complemento indispensabile — non una sostituzione — alla spesa pubblica.

Quanto pesa davvero il rischio di greenwashing

Il tema del greenwashing finanziario è centrale in questo mercato, e sarebbe sbagliato ignorarlo. Prima dell’introduzione dello standard EuGB, il mercato dei green bond era caratterizzato da una certa eterogeneità: alcune emissioni erano genuinamente legate a progetti ad alto impatto ambientale, altre si limitavano a un’etichetta senza sostanza verificabile.

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Il nuovo quadro normativo europeo riduce questo rischio, ma non lo elimina del tutto. La qualità dell’allineamento alla Tassonomia UE dipende in parte da come vengono classificate le attività finanziate, e la Tassonomia stessa è ancora oggetto di discussioni tecniche e politiche — basti pensare ai dibattiti sull’inclusione del gas naturale e del nucleare come attività “transitorie”.

Per un investitore che vuole orientarsi in questo mercato, la raccomandazione principale è guardare non solo all’etichetta ma alla documentazione di rendicontazione post-emissione: i cosiddetti allocation report e impact report, che descrivono dove sono andati effettivamente i fondi e quali risultati ambientali sono stati raggiunti. Questi documenti, quando esistono e sono verificati da terzi indipendenti, offrono una base molto più solida di qualsiasi dichiarazione di intenti.

Prospettive per la finanza sostenibile in Italia

Il mercato dei green bond in Italia ha margini di crescita evidenti. La domanda da parte degli investitori istituzionali è sostenuta dalla crescente pressione normativa europea — in particolare dalla Corporate Sustainability Reporting Directive e dai requisiti di disclosure per i gestori patrimoniali — che spinge verso portafogli con una quota crescente di attività classificate come sostenibili.

Sul fronte dell’offerta, le imprese italiane hanno un ampio spazio per aumentare le emissioni, specialmente nei settori dell’industria manifatturiera e delle infrastrutture, dove la transizione ecologica richiede investimenti significativi ma dove il ricorso agli strumenti di finanza sostenibile è ancora limitato rispetto al potenziale.

Restano però alcuni ostacoli concreti: i costi di strutturazione e certificazione delle emissioni EuGB sono più elevati rispetto ai bond ordinari, e per le imprese di dimensioni medie questo può rappresentare un deterrente. Sviluppare strumenti accessibili anche per emittenti di taglia inferiore — magari attraverso emissioni aggregate o piattaforme dedicate — è una delle sfide che il mercato dovrà affrontare nei prossimi anni per mantenere il ritmo di crescita. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, il sito della Commissione europea sulla finanza sostenibile offre documentazione aggiornata sullo standard EuGB e sui requisiti tecnici applicabili.

Il quinto posto europeo non è un punto di arrivo, ma nemmeno un risultato trascurabile per un Paese che ha avviato relativamente tardi la propria partecipazione attiva a questo segmento. La direzione sembra quella giusta; la velocità dipenderà dalla capacità del sistema finanziario e produttivo italiano di trasformare gli obiettivi climatici in strumenti di debito credibili e verificabili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.