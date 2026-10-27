ETS 2 e crisi energetica: l’Europa accelera su misure immediate

Il Consiglio europeo ha chiuso il vertice del 15 e 16 ottobre 2026 a Bruxelles senza toccare l’architettura del sistema Emissions Trading System, ma con un mandato preciso: trovare misure urgenti per contenere l’impatto dei prezzi energetici su famiglie e imprese. L’ETS 2 resta confermato al 2028, ma i governi dei Ventisette hanno messo in chiaro che la volatilità dei costi dell’energia non può essere ignorata fino ad allora.

Cosa ha deciso il vertice sui prezzi energia e ETS 2

La distinzione che emerge dal vertice è importante: il Consiglio non ha modificato le regole del sistema ETS, né ha messo in discussione la data di entrata in vigore dell’ETS 2, fissata al 2028. La decisione sarebbe stata di tutt’altro segno rispetto a quanto chiedevano alcune capitali europee nelle settimane precedenti all’incontro.

Quello che i leader hanno invece approvato è un orientamento su misure mirate e temporanee a breve termine per attenuare l’impatto degli alti prezzi energetici, con l’obiettivo dichiarato di proteggere cittadini e imprese. La formulazione è quella di una guida politica, non ancora di provvedimenti concreti: spetta ora alla Commissione europea tradurre questo mandato in proposte legislative o regolamentari.

Sul tavolo c’è anche la questione della volatilità dei prezzi dei permessi di emissione. Il Consiglio ha chiesto esplicitamente misure per contenere le oscillazioni dei prezzi delle quote di carbonio, un tema che riguarda direttamente la competitività delle aziende europee esposte alla concorrenza internazionale, il cosiddetto rischio di carbon leakage — la delocalizzazione delle emissioni in paesi con standard meno stringenti.

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Il fronte Italia-Repubblica Ceca e le pressioni politiche

Tra i protagonisti del dibattito interno al vertice, Italia e Repubblica Ceca hanno presentato proposte congiunte per correggere il sistema ETS. È un asse significativo: due paesi con profili energetici e industriali diversi che trovano un terreno comune sulla necessità di introdurre correttivi prima che l’ETS 2 entri a regime.

La posizione italiana è coerente con un orientamento che il governo ha espresso più volte in sede europea: non si tratta di smantellare il mercato del carbonio, ma di evitare che l’impennata dei prezzi energetici si scarichi in modo indiscriminato su settori produttivi e sui consumatori finali. L’obiettivo, almeno nella comunicazione ufficiale, è mantenere la traiettoria climatica senza rinunciare alla competitività economica.

Questo tipo di pressione politica non è nuovo nel contesto europeo. Ogni volta che i prezzi dell’energia salgono in modo brusco, si riapre il dibattito sui meccanismi di protezione sociale e industriale legati alle politiche climatiche. La differenza, questa volta, è che il dibattito si intreccia con l’avvicinarsi dell’ETS 2, il sistema che estenderà il mercato delle quote di carbonio ai settori del trasporto su strada e del riscaldamento degli edifici — due voci di spesa diretta per milioni di cittadini europei.

Cos’è l’ETS 2 e perché il 2028 è una data sensibile

L’Emissions Trading System 2 è il meccanismo che l’Unione europea ha progettato per mettere un prezzo sulle emissioni di CO₂ nei settori ancora esclusi dall’ETS tradizionale: in particolare il trasporto stradale e il riscaldamento degli edifici. L’idea di fondo è la stessa del sistema originale — creare un incentivo economico alla riduzione delle emissioni attraverso il mercato — ma con un impatto diretto molto più visibile per i consumatori finali rispetto alle emissioni industriali.

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Chi acquista gasolio per il camion, chi usa il gas per riscaldare casa, chi dipende da carburanti fossili per la mobilità quotidiana: sono queste le categorie che sentiranno più concretamente gli effetti dell’ETS 2. Ed è per questo che la data del 2028 è diventata un punto di riferimento politicamente delicato, soprattutto in un contesto in cui i prezzi energetici sono già sotto pressione.

Il Consiglio europeo, confermando quella scadenza, ha scelto di non cedere alle spinte per un rinvio ulteriore. Ma ha riconosciuto implicitamente che arrivare al 2028 senza strumenti di protezione adeguati sarebbe politicamente insostenibile per molti governi.

Cosa succede adesso: il ruolo della Commissione

Il mandato uscito dal vertice di ottobre non produce effetti immediati. È un segnale politico che indica alla Commissione europea la direzione da seguire: valutare e proporre misure in grado di contenere la volatilità dei prezzi dei permessi di emissione e proteggere le imprese europee dal rischio di carbon leakage.

Gli strumenti già esistenti nel sistema ETS — come la Market Stability Reserve, il meccanismo che regola l’offerta di quote sul mercato per evitare eccessi speculativi — potrebbero essere rafforzati o adattati. Ma il Consiglio ha anche aperto la porta a interventi più diretti sui fattori che alimentano la volatilità dei prezzi dell’elettricità, un problema che va oltre il solo mercato del carbonio e riguarda la struttura complessiva dei mercati energetici europei.

Per le imprese che dipendono da energia a basso costo come fattore competitivo, e per i cittadini che già faticano a sostenere le bollette, le prossime settimane saranno decisive per capire se il mandato politico di Bruxelles si tradurrà in misure concrete o resterà un impegno generico. Il percorso che porta all’ETS 2 prezzi energia è ancora lungo, ma il vertice di ottobre ha spostato il dibattito su un piano più operativo di quanto non fosse prima. Per approfondire il funzionamento del sistema, il sito ufficiale della Commissione europea sul sistema ETS offre documentazione aggiornata e accessibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.