Fotovoltaico sui tetti italiani: 193 GW di potenziale secondo il rapporto SNPA/ISPRA

Un rapporto pubblicato il 29 ottobre 2026 da SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) mette in fila un dato che vale la pena leggere con attenzione: il fotovoltaico sui tetti italiani potrebbe raggiungere una capacità complessiva di 193 gigawatt. È un ordine di grandezza che cambia la prospettiva sul ruolo degli edifici nella transizione energetica del paese — e che rende ancora più rilevante capire perché quella superficie resti in gran parte inutilizzata.

Cosa dice il rapporto SNPA/ISPRA

Il documento elaborato da SNPA e ISPRA stima in 193 GW il potenziale di installazione solare sulle coperture degli edifici italiani. Si tratta di una valutazione della superficie disponibile sugli edifici del paese — residenziali e commerciali — che potrebbe tecnicamente ospitare pannelli fotovoltaici.

È importante chiarire cosa significa questo numero. Non è una previsione di quello che verrà installato, né una promessa di produzione effettiva. È una stima del potenziale tecnico: quanto si potrebbe produrre se quella superficie venisse utilizzata. I fattori che determinano la produzione reale — orientamento dei tetti, ombreggiamenti, inclinazione, qualità dei pannelli, irraggiamento locale — restano variabili che il singolo caso deve considerare.

Il valore di un rapporto come questo sta però altrove: fotografa la distanza tra ciò che il patrimonio edilizio italiano potrebbe offrire e ciò che oggi effettivamente produce. Ed è una distanza molto ampia.

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Il suolo già occupato: 21.368 ettari nel 2025

Mentre il potenziale dei tetti resta in gran parte inespresso, il solare italiano ha continuato a crescere soprattutto attraverso impianti a terra. Nel 2025, gli impianti solari al suolo hanno occupato complessivamente 21.368 ettari di territorio nazionale. È una superficie considerevole — paragonabile a quella di una città di medie dimensioni — che ha alimentato un dibattito sempre più acceso sull’uso del suolo agricolo e naturale per la produzione energetica.

Questo dato non è neutro. L’espansione degli impianti a terra ha sollevato obiezioni legittime: consumo di suolo fertile, impatto sul paesaggio, conflitti con le comunità locali e con il settore agricolo. Non tutte le installazioni ricadono su terreni di pregio, ma il trend ha spinto molti osservatori — e le stesse istituzioni — a interrogarsi sull’equilibrio tra le diverse forme di generazione solare.

Il rapporto SNPA/ISPRA si inserisce in questo contesto non per caso. Indicare un potenziale di 193 GW sui tetti significa anche segnalare che esiste un’alternativa strutturale all’espansione a terra: sfruttare le coperture già esistenti, su edifici già costruiti, senza consumare ulteriore territorio.

Perché il fotovoltaico sui tetti italiani fatica a decollare

Se il potenziale è così elevato, la domanda che segue è ovvia: perché non viene sfruttato? Il rapporto SNPA/ISPRA non è l’unico documento ad aver posto questa questione, e le risposte sono storicamente articolate.

Gli edifici italiani presentano caratteristiche molto eterogenee. Il patrimonio residenziale è in larga parte vecchio, con coperture che non sempre sono strutturalmente idonee o energeticamente efficienti. I condomini, che rappresentano una quota rilevante del costruito urbano, aggiungono complessità gestionale: le decisioni condivise richiedono maggioranze qualificate, tempi lunghi e accordi tra proprietari con interessi diversi.

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Ci sono poi le questioni burocratiche. L’installazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti può richiedere autorizzazioni che variano da comune a comune, e in alcuni centri storici le restrizioni paesaggistiche rendono l’iter particolarmente lungo. Non si tratta di ostacoli insormontabili, ma sono barriere reali che scoraggiano soprattutto i privati meno informati o con risorse limitate.

Il costo iniziale rimane un fattore selettivo. Nonostante il prezzo dei pannelli sia sceso sensibilmente negli ultimi anni, l’investimento richiesto per un impianto residenziale completo — inclusi inverter, installazione e pratiche amministrative — può superare i diecimila euro per un’abitazione media. Gli incentivi pubblici hanno contribuito ad abbassare questa soglia, ma la loro discontinuità nel tempo ha creato incertezza tra i potenziali installatori.

Superficie disponibile e scelte di sistema

Il dato dei 193 GW stimati da SNPA e ISPRA non va letto come un obiettivo da raggiungere in tempi brevi, né come una critica alle installazioni esistenti. Va letto come un’indicazione di priorità: il patrimonio edilizio italiano offre una risorsa energetica enorme che finora è stata sottoutilizzata rispetto al suo potenziale.

Sfruttare i tetti significa distribuire la produzione energetica su milioni di punti, ridurre le perdite di trasmissione, coinvolgere direttamente i consumatori nella generazione e alleggerire la pressione sul territorio. Non è una soluzione che esclude gli impianti a terra — la transizione energetica richiede entrambi — ma è una componente che, secondo il rapporto, può avere un peso molto maggiore di quello attuale.

La pubblicazione di ISPRA contribuisce a costruire una base di dati più solida per le politiche energetiche nazionali. Avere una stima ufficiale del potenziale tecnico degli edifici è il primo passo per capire quanta di quella capacità sia realisticamente mobilizzabile, con quali strumenti e in quali tempi. I 21.368 ettari già occupati dal solare a terra mostrano che la crescita c’è stata: la sfida ora è orientarla anche verso le superfici che non richiedono nuovo consumo di suolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.