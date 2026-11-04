La Cina traccia la strada dell’auto del futuro: batterie allo stato solido, ricarica bidirezionale e camion autonomi

Il 29 ottobre 2026, a Suzhou, la China Society of Automotive Engineers (China-SAE) ha presentato le dieci tendenze tecnologiche che secondo gli ingegneri cinesi guideranno il settore automotive nel 2027. Non si tratta di previsioni speculative: la China-SAE è l’organismo tecnico di riferimento dell’industria automobilistica cinese, e le sue roadmap hanno storicamente anticipato scelte produttive concrete. Tra i temi centrali, le batterie stato solido automotive occupano una posizione di primo piano, affiancate dal V2G, dai camion autonomi e dal magnesio pressofuso.

Perché la roadmap cinese conta anche fuori dalla Cina

La Cina è oggi il primo mercato mondiale per veicoli elettrici e uno dei principali produttori globali di componentistica automotive. Quando la China-SAE fissa un orizzonte tecnologico, non lo fa in isolamento: i costruttori che operano su scala globale — europei, americani, coreani, giapponesi — guardano a queste indicazioni perché la filiera di fornitura è profondamente interconnessa. Batterie, motori elettrici, sistemi di controllo: gran parte della catena produttiva passa attraverso aziende con radici o partnership in Cina.

Non è quindi un documento interno. È, di fatto, un segnale su dove si concentreranno gli investimenti in ricerca e sviluppo nei prossimi dodici-ventiquattro mesi, e su quali tecnologie potrebbero passare dalla fase prototipale alla produzione di serie.

Batterie allo stato solido: il dato che cambia le proporzioni

Il punto più discusso della presentazione riguarda le batterie allo stato solido con una densità energetica di 400 Wh/kg. Per capire cosa significa questo numero, basta confrontarlo con le celle agli ioni di litio convenzionali attualmente montate sulla maggior parte dei veicoli elettrici in commercio, che si attestano generalmente tra i 200 e i 280 Wh/kg nelle configurazioni più performanti.

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Raddoppiare — o quasi — la densità energetica non significa semplicemente percorrere più chilometri con la stessa carica. Significa ripensare il peso del pacco batteria, il volume che occupa nel veicolo, le strategie di raffreddamento e, potenzialmente, i tempi di ricarica. Le batterie allo stato solido sostituiscono l’elettrolita liquido con uno solido, eliminando una delle principali cause di degrado termico e di rischio incendio nelle celle convenzionali.

Le sfide produttive restano significative: la produzione su larga scala di celle allo stato solido è ancora complessa e costosa. Ma il fatto che la China-SAE le inserisca esplicitamente nella roadmap 2027 indica che almeno una parte dell’industria cinese ritiene il salto industriale imminente. BYD, uno dei principali costruttori al mondo per volumi di veicoli elettrici, ha dichiarato di voler lanciare il suo primo veicolo con batterie allo stato solido proprio nel 2027. Un’intenzione dichiarata, non ancora una certezza tecnica verificata da dati di produzione, ma coerente con la direzione indicata dalla China-SAE.

V2G: l’auto come nodo della rete elettrica

La tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) è tra le dieci tendenze selezionate, e la sua inclusione dice qualcosa di preciso sulla visione sistemica che emerge dalla conferenza di Suzhou. Il V2G permette ai veicoli elettrici di non essere soltanto consumatori di energia dalla rete, ma anche fornitori: quando l’auto è ferma e collegata, può cedere energia immagazzinata nelle batterie alla rete elettrica, contribuendo a bilanciare i picchi di domanda.

In un sistema energetico che integra quote crescenti di rinnovabili — fotovoltaico ed eolico, per loro natura discontinui — la possibilità di usare milioni di batterie veicolari come storage distribuito è tecnicamente rilevante. La Cina ha un parco circolante di veicoli elettrici che si misura già in decine di milioni di unità: se anche una frazione di questi fosse compatibile con il V2G e connessa a reti intelligenti, l’effetto sulla gestione della domanda elettrica sarebbe misurabile.

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Il limite attuale non è solo tecnologico ma anche infrastrutturale e normativo: servono reti di distribuzione capaci di gestire flussi bidirezionali, contratti energetici adeguati e sistemi di comunicazione standardizzati tra veicolo e rete. La China-SAE segnala la direzione; il percorso per arrivarci richiede investimenti che vanno ben oltre il comparto automotive.

Camion autonomi e magnesio pressofuso: le altre direttrici

Tra le tendenze confermate figurano anche i camion autonomi e il magnesio pressofuso. Sul fronte del trasporto pesante autonomo, la Cina ha accumulato negli ultimi anni una base sperimentale consistente, con test in ambienti controllati come porti, miniere e corridoi logistici dedicati. I camion autonomi in questi contesti non richiedono la stessa complessità di un veicolo che circola in ambiente urbano misto: operano su percorsi ripetibili, con variabili ridotte e infrastrutture dedicate. Questo li rende un candidato più maturo per la commercializzazione rispetto alle autovetture a guida autonoma in contesti generici.

Il magnesio pressofuso (die-cast magnesium) rappresenta invece una direzione di alleggerimento strutturale. Il magnesio è significativamente più leggero dell’alluminio — già ampiamente usato nell’automotive per ridurre il peso — e le tecniche di pressofusione consentono di produrre componenti strutturali complessi in un unico pezzo. Meno peso significa, in un veicolo elettrico, maggiore autonomia a parità di capacità della batteria, oppure la possibilità di ridurre le dimensioni del pacco batteria mantenendo le stesse prestazioni. Non è una tecnologia nuova in assoluto, ma la sua inclusione nella roadmap China-SAE suggerisce che l’industria cinese stia valutando un’adozione più sistematica.

Cosa resta aperto

La presentazione di Suzhou ha identificato dieci tendenze, ma i dettagli tecnici completi di ciascuna — e le specifiche delle tecnologie oltre a quelle già citate — non sono stati resi pubblici in forma integrale dalle fonti disponibili. È un limite da tenere presente: una roadmap è un’indicazione di priorità, non un piano di produzione. Le tempistiche reali dipenderanno da fattori che nessuna conferenza può controllare: costi dei materiali, disponibilità delle catene di fornitura, evoluzione della domanda di mercato, normative locali.

Ciò che la China-SAE ha fatto a Suzhou è tracciare un perimetro tecnologico condiviso tra ingegneri e costruttori. Per l’industria automotive globale, ignorarlo sarebbe un errore: non perché ogni previsione si realizzi nei tempi previsti, ma perché le risorse che la Cina concentra su queste tecnologie — in termini di investimenti, brevetti e capacità produttiva — tendono a spostare i punti di riferimento dell’intero settore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.