Ecomondo 2026: le innovazioni nei trasporti pesanti e i camion a zero emissioni

A Ecomondo 2026 i camion green non sono più concept: scopri le innovazioni di Volvo, Scania e DAF per la mobilità pesante sostenibile.

Mentre il settore del trasporto merci affronta una delle transizioni più complesse della sua storia, Ecomondo 2026 — la fiera internazionale dedicata all’economia verde, circolare e rigenerativa in corso a Rimini dal 3 al 6 novembre 2026 — offre uno dei quadri più completi sullo stato reale della decarbonizzazione della mobilità pesante. Tra i padiglioni della manifestazione, i cosiddetti camion green non sono più concept da laboratorio: sono veicoli con specifiche tecniche, autonomie dichiarate e sfide ancora aperte.

Perché Ecomondo è diventata un appuntamento chiave per la logistica sostenibile

Classificata tra i principali eventi internazionali europei per l’economia green e circolare, Ecomondo ha progressivamente ampliato la sua attenzione al trasporto pesante, un comparto che rappresenta una quota significativa delle emissioni di CO₂ legate alla mobilità in Europa. La fiera di Rimini non è una vetrina automobilistica tradizionale: il contesto in cui si inseriscono i mezzi pesanti è quello della logistica integrata, dei cicli di vita dei materiali, della gestione dei rifiuti e delle infrastrutture urbane. Questo rende le soluzioni presentate qui diverse — e spesso più concrete — rispetto a quelle che si vedono nei saloni dell’auto.

L’edizione 2026 vede la partecipazione di costruttori come Volvo Trucks, Scania e DAF, ciascuno con un approccio diverso alla questione: chi punta sull’elettrico puro, chi ottimizza ancora i motori termici per ridurre i consumi nell’immediato.

Volvo FH Aero Electric: 700 km di autonomia dichiarata

Il dato più discusso tra gli addetti ai lavori presenti a Rimini riguarda il Volvo FH Aero Electric, presentato da Volvo Trucks a Ecomondo 2026 con un’autonomia dichiarata di 700 chilometri. Per un camion elettrico destinato al trasporto a lungo raggio, si tratta di un valore che inizia ad avvicinarsi alle esigenze operative reali di molte rotte europee.

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È però utile mantenere una distinzione chiara: l’autonomia dichiarata dal costruttore dipende da condizioni di carico, temperatura, percorso e stile di guida. I 700 km sono un riferimento, non una garanzia operativa in qualsiasi scenario. Il trasporto pesante su lunga distanza rimane uno dei contesti più esigenti per la tecnologia a batteria, soprattutto per quanto riguarda i tempi e le infrastrutture di ricarica. Nessuno dei materiali ufficiali presentati a Ecomondo chiarisce, ad esempio, quanta parte di quella autonomia si mantenga a pieno carico su percorsi autostradali con dislivelli significativi.

Detto questo, il salto rispetto ai modelli elettrici di qualche anno fa è reale, e la presenza del FH Aero Electric in una fiera come Ecomondo — orientata alla concretezza più che allo spettacolo — segnala che Volvo considera questo veicolo pronto per una discussione operativa, non solo promozionale.

Scania Dynamic: quando la riduzione dei consumi passa dall’ottimizzazione termica

L’approccio di Scania a Ecomondo 2026 è diverso, e per certi versi più pragmatico nel breve periodo. Il costruttore svedese debutta con la gamma Dynamic, progettata per ridurre i consumi di carburante e migliorare comfort e sicurezza dei mezzi pesanti. Il modello esposto è il Dynamic 560 S (6×4), un trattore stradale con motorizzazione termica ottimizzata.

I dati dichiarati da Scania parlano di riduzioni dei consumi di carburante fino al 3 percento grazie al sistema Dynamic. Una percentuale che può sembrare modesta, ma che su flotte di grandi dimensioni — dove ogni mezzo percorre centinaia di migliaia di chilometri all’anno — si traduce in quantità di carburante risparmiato e di emissioni evitate tutt’altro che trascurabili.

Il punto è che la transizione verso i camion green non avviene tutta insieme e non avviene solo attraverso l’elettrico. Per molti operatori del trasporto merci, specialmente quelli che operano su rotte internazionali o in contesti dove la rete di ricarica è ancora insufficiente, l’efficientamento del motore termico rimane la strada percorribile nell’immediato. Scania sembra aver costruito la gamma Dynamic esattamente su questa consapevolezza.

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DAF e il ruolo dei dealer nella diffusione dei veicoli industriali sostenibili

La presenza di DAF a Ecomondo 2026 passa attraverso Zarpellon Veicoli Industriali, dealer ufficiale del marchio olandese. Non si tratta di una partecipazione minore: in un settore dove la rete commerciale e di assistenza è determinante quanto il veicolo stesso, la presenza di un dealer strutturato in una fiera come Ecomondo indica quanto il mercato dei mezzi pesanti sostenibili stia diventando un terreno concreto anche per chi si occupa di vendita e post-vendita, non solo di ingegneria.

La capillarità della rete di assistenza è infatti uno degli elementi che spesso frena l’adozione di veicoli elettrici o a basse emissioni nel trasporto pesante: un operatore che gestisce una flotta non può permettersi fermi macchina prolungati in attesa di ricambi o tecnici specializzati.

Cosa resta aperto nella transizione del trasporto merci

Ecomondo 2026 restituisce un’immagine del settore in movimento, ma con velocità disomogenee. Da un lato c’è chi — come Volvo — propone già oggi veicoli elettrici con autonomie significative. Dall’altro, la maggior parte degli operatori del trasporto merci si trova ancora a fare i conti con infrastrutture di ricarica inadeguate, costi di acquisto elevati rispetto ai mezzi termici equivalenti e incertezza normativa sulla classificazione delle emissioni nel ciclo di vita completo dei veicoli.

La riduzione del 3% nei consumi annunciata da Scania con la gamma Dynamic non è la stessa cosa di zero emissioni operative, ma è misurabile, verificabile e applicabile subito. L’autonomia di 700 km del FH Aero Electric di Volvo è un traguardo tecnologico rilevante, ma richiede un ecosistema infrastrutturale che in molte aree europee non è ancora disponibile.

Per chi segue la logistica sostenibile, Ecomondo rimane uno degli osservatori più utili proprio perché mette insieme queste tensioni senza risolverle artificialmente. I camion green esistono, migliorano e cominciano a essere operativi — ma la transizione del trasporto pesante è ancora una questione aperta, e i dati presentati a Rimini in questi giorni lo confermano con chiarezza. Chi vuole approfondire le edizioni e i programmi della manifestazione può consultare il calendario ufficiale di Ecomondo 2026.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.