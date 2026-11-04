Sardegna vieta la pesca dei ricci di mare fino a giugno 2029

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato il 30 giugno un decreto che introduce un fermo pesca dei ricci di mare totale e triennale nelle acque dell’isola, con scadenza fissata al 30 giugno 2029. La misura risponde al collasso delle popolazioni di Paracentrotus lividus nei fondali sardi e vieta raccolta, prelievo e detenzione dell’animale per i prossimi tre anni.

Cosa prevede il divieto approvato dalla Regione

Il decreto della Regione Autonoma della Sardegna non lascia margini interpretativi: il fermo è totale. Non si tratta di una riduzione delle quote o di una limitazione stagionale, ma di un blocco completo che copre ogni forma di prelievo, raccolta e persino detenzione dei ricci di mare nelle acque di competenza regionale.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 giugno 2029, tre anni esatti dalla data di approvazione. È una scelta che segnala quanto la situazione dei fondali sardi sia considerata critica: quando si arriva a un fermo integrale di questa durata, significa che le misure parziali adottate in precedenza non hanno prodotto risultati sufficienti a garantire la riproduzione naturale della specie.

Il divieto si applica in modo trasversale: non riguarda solo la pesca professionale, ma anche la raccolta a scopo ricreativo. Chiunque venga trovato in possesso di ricci di mare nelle acque sarde durante il periodo di fermo è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Perché i ricci di mare sono scomparsi dai fondali sardi

Il collasso degli stock di ricci di mare in Sardegna è il dato che ha reso inevitabile il fermo triennale. Le popolazioni di Paracentrotus lividus — la specie di riccio di mare tipica del Mediterraneo occidentale, quella che finisce sui piatti dei ristoranti e sulle tavole delle famiglie sarde — si sono ridotte a livelli tali da non riuscire più a garantire una riproduzione sostenibile.

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I ricci di mare sono organismi lenti: crescono gradualmente, raggiungono la maturità sessuale in tempi lunghi e dipendono da condizioni ambientali precise per riprodursi. Questo li rende particolarmente vulnerabili alla sovrapesca, soprattutto quando il prelievo avviene in modo intensivo durante i mesi invernali, che coincidono con il periodo in cui le gonadi — la parte commestibile — sono più sviluppate.

La Sardegna ha una tradizione consolidata nel consumo e nella commercializzazione dei ricci di mare, con una domanda che negli anni ha spinto verso un prelievo sempre più intenso. Il risultato, documentato dalla crisi che ha portato al decreto regionale, è un impoverimento dei fondali che ora richiede un intervento drastico e prolungato.

Tre anni di stop: quanto serve davvero per recuperare una specie

Un fermo triennale è una misura significativa, ma la sua efficacia dipende da fattori che vanno oltre il semplice blocco della pesca. I ricci di mare hanno bisogno di tempo per ricostituire le popolazioni, ma anche di condizioni ambientali favorevoli: qualità dell’acqua, disponibilità di substrati adatti alla deposizione delle uova, assenza di pressioni aggiuntive legate ai cambiamenti nelle temperature marine.

Il 30 giugno 2029 rappresenta quindi una data di revisione, non necessariamente di riapertura automatica. Sarà necessario valutare, a quella scadenza, se le popolazioni avranno effettivamente recuperato densità e struttura demografica sufficiente a sostenere un prelievo regolamentato. Se i risultati non saranno soddisfacenti, non è escluso che il fermo debba essere ulteriormente prolungato.

Esperienze analoghe in altri contesti mediterranei mostrano che i tempi di recupero delle popolazioni di Paracentrotus lividus possono variare considerevolmente in base alle condizioni locali. Tre anni rappresentano un orizzonte minimo realistico, non una garanzia di ripresa.

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Le conseguenze per la filiera e per i pescatori sardi

Il fermo pesca dei ricci di mare avrà ricadute concrete su chi lavora nel settore. La Sardegna è una delle principali regioni italiane per la pesca e la commercializzazione di questa specie, e un blocco triennale totale interrompe una filiera che coinvolge pescatori, ristoratori e mercati ittici.

Per i pescatori professionali che si dedicavano in modo prevalente o esclusivo a questa attività, il decreto apre una fase di incertezza. La riconversione verso altre specie non è sempre praticabile nell’immediato, e richiede attrezzature, permessi e mercati diversi. Si tratta di una pressione economica reale, che accompagna una misura ecologicamente necessaria.

Sul fronte dei ristoranti e della ristorazione tradizionale sarda, che spesso propone i ricci di mare come prodotto identitario — crudi, sulle linguine, nelle preparazioni tipiche della cucina costiera — il blocco impone una riformulazione delle proposte per i prossimi anni. La domanda non scomparirà, ma dovrà essere soddisfatta, se lecitamente, attraverso prodotto proveniente da altre zone d’Italia o dall’estero, con tutto ciò che questo comporta in termini di filiera e costi.

Un segnale che riguarda tutto il Mediterraneo

La decisione della Regione Sardegna si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà per i ricci di mare in tutto il bacino mediterraneo. La specie subisce pressioni multiple: pesca eccessiva, degrado degli habitat costieri, variazioni della temperatura dell’acqua che influenzano i cicli riproduttivi. Non è un problema esclusivamente sardo.

Quello che rende il caso sardo rilevante è la risposta istituzionale: un decreto regionale con un orizzonte temporale preciso, un divieto totale senza deroghe, approvato formalmente dal Consiglio regionale. È un approccio che riconosce apertamente il fallimento delle misure precedenti e sceglie la via della protezione completa come unica alternativa credibile alla scomparsa della specie dai fondali.

Per chi segue l’evoluzione della gestione delle risorse marine nel Mediterraneo, il provvedimento sardo rappresenta un caso da monitorare: se entro il 2029 i fondali mostreranno segnali concreti di ripresa, potrà offrire indicazioni utili anche ad altre regioni costiere alle prese con dinamiche simili. Per sapere se il fermo avrà funzionato, bisognerà aspettare i dati — e non dare nulla per scontato in anticipo. Ulteriori informazioni sul provvedimento sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Sardegna.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.