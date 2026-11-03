Legge di bilancio 2027: stanziati 1,2 miliardi per il fotovoltaico

Con la legge di bilancio 2027, il Governo italiano ha stanziato 1,2 miliardi di euro in contributi in conto capitale per il settore fotovoltaico, attraverso il meccanismo FER X. È una delle misure più consistenti dedicate alle rinnovabili nell’intera manovra, e arriva in un momento in cui il ritmo di installazione degli impianti solari in Italia è ancora lontano dagli obiettivi europei al 2030. Gli incentivi fotovoltaico 2027 previsti dal provvedimento si rivolgono in particolare agli impianti di taglia medio-piccola, con un tetto di potenza fissato a 1 MW, e prevedono contributi a fondo perduto fino al 40% dell’investimento.

Cosa prevede concretamente la misura

Il meccanismo FER X inserito nella legge di bilancio 2027 destina i fondi a impianti fotovoltaici con potenza fino a 1 MW. Si tratta di una fascia che copre una gamma molto ampia di installazioni: dai grandi impianti su capannoni industriali fino a quelli su edifici commerciali, agricoli o produttivi di dimensioni medie.

Il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 40% del costo dell’investimento. Non si tratta di una detrazione fiscale spalmata nel tempo, ma di una quota diretta dell’investimento che viene coperta dallo Stato: uno strumento più immediato e accessibile rispetto ai meccanismi di incentivazione tariffaria, che richiedono anni per essere recuperati attraverso la produzione di energia.

Con i 1,2 miliardi di euro complessivi, le stime indicano che il provvedimento potrebbe sostenere l’installazione di circa 3 GW di nuova capacità. Un dato rilevante, considerando che l’Italia deve accelerare significativamente per rispettare i propri impegni in materia di energie rinnovabili.

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La detrazione IRPEF confermata per le abitazioni principali

Accanto ai contributi diretti del meccanismo FER X, la legge di bilancio 2027 conferma anche la detrazione IRPEF al 50% per le installazioni fotovoltaiche sulle abitazioni principali. Non è una novità assoluta, ma la conferma è importante: segnala che il Governo ha scelto di mantenere attivo anche questo canale di incentivazione per i privati cittadini, che altrimenti si sarebbero trovati senza strumenti fiscali disponibili.

La detrazione al 50% si applica sull’installazione di impianti fotovoltaici sulla prima casa. Come per tutte le detrazioni edilizie, va ripartita in più anni e dipende dall’imposta lorda effettivamente dovuta: chi ha un reddito basso o non paga IRPEF in misura sufficiente potrebbe non riuscire a recuperarla interamente. È un limite strutturale di questo tipo di incentivo, che vale la pena tenere presente prima di pianificare un investimento basandosi esclusivamente su questa voce.

Perché gli incentivi fotovoltaico 2027 puntano sugli impianti fino a 1 MW

La scelta di concentrare le risorse sugli impianti fino a 1 MW non è casuale. Questa fascia di potenza corrisponde a installazioni che spesso faticano ad accedere ai meccanismi di incentivazione tariffaria — come il Conto Energia nelle sue versioni storiche — perché troppo grandi per i bonus domestici ma troppo piccoli per competere efficacemente nelle aste per i grandi impianti utility-scale.

Sono impianti che si trovano tipicamente su strutture produttive, magazzini, edifici del terziario, strutture agricole. Chi li installa lo fa spesso con l’obiettivo di ridurre i propri costi energetici attraverso l’autoconsumo, non di vendere energia alla rete come attività principale. Un contributo a fondo perduto fino al 40% può cambiare significativamente i tempi di ritorno dell’investimento, rendendo conveniente un’installazione che altrimenti richiederebbe molti anni per ammortizzarsi.

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La soglia del megawatt permette anche di includere impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche di dimensioni medie, una forma di condivisione dell’energia che in Italia sta crescendo ma resta ancora limitata rispetto ad altri Paesi europei.

Il quadro degli obiettivi italiani sulle rinnovabili

Per capire il peso di questa misura, è utile collocarla nel contesto più ampio. L’Italia ha obiettivi ambiziosi in materia di rinnovabili al 2030, e il solare fotovoltaico è uno dei pilastri principali per raggiungerli. La capacità installata deve crescere in modo significativo nei prossimi anni, e il ritmo attuale — pur accelerato rispetto al passato — non è ancora sufficiente.

I 3 GW attesi da questa misura rappresentano un contributo concreto, anche se non risolutivo. L’ostacolo principale alla diffusione del fotovoltaico in Italia non è solo economico: ci sono tempi autorizzativi ancora lunghi, difficoltà di connessione alla rete, e una burocrazia che rallenta i progetti anche quando i fondi ci sono. Gli incentivi fotovoltaico 2027 affrontano il lato finanziario dell’equazione, ma da soli non bastano se i colli di bottiglia amministrativi rimangono irrisolti.

Chi sta valutando un’installazione fotovoltaica — che si tratti di un privato sulla prima casa o di un’azienda con un capannone da coprire — ha oggi un quadro di incentivazione più articolato rispetto agli anni scorsi. Per orientarsi tra le diverse misure disponibili, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) rimane il riferimento ufficiale per accedere agli strumenti di incentivazione e verificare i requisiti aggiornati. La legge di bilancio è stata approvata in Consiglio dei ministri, ma le modalità operative del meccanismo FER X verranno definite nei decreti attuativi: prima di procedere con qualsiasi investimento, è indispensabile attendere e verificare i dettagli tecnici e procedurali che emergeranno nelle prossime settimane.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.