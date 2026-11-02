Huawei a Lucera: il progetto Bioripa integra biometano, solare e accumulo energetico

Il Progetto Bioripa integra digestione anaerobica, biometano, fotovoltaico e accumulo a Lucera. Huawei e Fortore Energia trasformano l'economia circolare in energia rinno

Un impianto di compostaggio aerobico che si trasforma in un sistema integrato di digestione anaerobica, produzione di biometano, fotovoltaico e accumulo energetico: è questo il cuore del Progetto Bioripa, annunciato nell’ottobre 2026 a Lucera, in Puglia, frutto della collaborazione tra Huawei Digital Power Italia e Gruppo Fortore Energia. Un’operazione che mette insieme economia circolare, rinnovabili e tecnologie di stoccaggio in un unico sito industriale, con l’obiettivo dichiarato di aumentare l’autonomia energetica dell’impianto e migliorarne l’efficienza complessiva.

Dall’aerobico all’anaerobico: cosa cambia con Bioripa

Il sito si trova in contrada Ripatetta, nel territorio di Lucera, e fino a oggi operava come impianto di compostaggio aerobico tradizionale. Con il progetto Bioripa, la struttura viene riconvertita in un sistema che integra la digestione anaerobica — cioè la decomposizione della materia organica in assenza di ossigeno — con la produzione di biometano e il successivo post-compostaggio del digestato residuo.

La differenza rispetto a un impianto aerobico convenzionale non è secondaria. Nel processo anaerobico, la materia organica viene degradata da microrganismi in un ambiente privo di ossigeno, producendo biogas — una miscela composta principalmente da metano e anidride carbonica. Questo biogas può essere purificato e immesso nella rete del gas naturale come biometano, oppure utilizzato direttamente per produrre energia elettrica e calore. Il digestato che rimane al termine del processo viene poi sottoposto a post-compostaggio, chiudendo il ciclo e trasformandolo in un ammendante agricolo.

Il risultato è un ciclo che parte dai rifiuti organici e restituisce sia energia che materiale riutilizzabile in agricoltura, riducendo la dipendenza da fonti fossili e limitando le emissioni associate allo smaltimento tradizionale dei rifiuti.

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Il ruolo del biometano, del fotovoltaico e dell’accumulo nell’integrazione energetica

La componente che distingue Bioripa da una semplice conversione tecnologica è proprio l’integrazione tra biometano, fotovoltaico e accumulo. L’impianto non si limita a produrre biometano dalla digestione anaerobica: affianca a questo processo un sistema fotovoltaico abbinato a un sistema di accumulo con batterie, con l’obiettivo di aumentare l’autosufficienza energetica del sito e migliorare l’uso delle rinnovabili nell’operatività quotidiana.

Questo tipo di configurazione risponde a una logica precisa. Un impianto di digestione anaerobica ha consumi elettrici propri — per il riscaldamento dei digestori, la movimentazione dei materiali, il trattamento del biogas — che possono essere parzialmente coperti dall’energia solare prodotta in loco. L’accumulo con batterie serve a gestire la discontinuità del fotovoltaico: quando il sole non produce abbastanza, le batterie compensano; quando produce in eccesso, l’energia viene stoccata invece di essere ceduta alla rete a condizioni meno vantaggiose.

Il contributo tecnologico di Huawei Digital Power Italia si inserisce proprio in questa parte del progetto, quella relativa al fotovoltaico e all’accumulo. La collaborazione tra Huawei e Fortore Energia è iniziata nel 2025, nell’ambito di diversi progetti agrivoltaici, e con Bioripa si estende ora a un contesto industriale più articolato, che combina la gestione dei rifiuti organici con la produzione di energia rinnovabile.

Fortore Energia e il contesto pugliese

Il Gruppo Fortore Energia è un operatore pugliese attivo nel settore delle energie rinnovabili, e la scelta di Lucera come sede del progetto non è casuale. La Puglia è una delle regioni italiane con maggiore irraggiamento solare, il che rende particolarmente efficiente l’abbinamento tra fotovoltaico e sistemi di accumulo. Allo stesso tempo, la disponibilità di biomassa organica — derivante dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti urbani — rende il territorio adatto allo sviluppo di impianti a biometano.

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Il progetto Bioripa si inserisce in un quadro nazionale in cui il biometano sta guadagnando attenzione crescente come vettore energetico rinnovabile, anche grazie agli incentivi previsti dal Gestore dei Servizi Energetici per l’immissione in rete. L’integrazione con fotovoltaico e accumulo aggiunge un livello ulteriore di complessità tecnica, ma anche di potenziale efficienza economica per il gestore dell’impianto.

Economia circolare applicata: limiti e potenziale

Progetti come Bioripa vengono spesso presentati come esempi virtuosi di economia circolare, e in parte lo sono: trasformare rifiuti organici in energia e ammendante agricolo riduce concretamente la quantità di materiale avviato a discarica e abbatte le emissioni di metano non controllato che si producono nei cumuli di compostaggio tradizionale.

Tuttavia, vale la pena mantenere una prospettiva equilibrata. La conversione di un impianto aerobico in uno anaerobico richiede investimenti significativi in infrastrutture e tecnologie, e i tempi di rientro dipendono da variabili come il prezzo del biometano immesso in rete, l’efficienza del sistema fotovoltaico e la continuità dell’approvvigionamento di biomassa. I dettagli tecnici specifici delle tecnologie Huawei impiegate e le tempistiche operative di Bioripa non sono ancora stati resi pubblici con precisione, e sarà il funzionamento reale dell’impianto a determinarne l’effettivo bilancio energetico e ambientale.

Quello che emerge con chiarezza dall’annuncio è la direzione: un sito industriale che smette di gestire rifiuti in modo passivo e diventa un nodo attivo nella produzione di energia rinnovabile, chiudendo cicli che altrimenti resterebbero aperti. Per la Puglia e per il distretto di Lucera, si tratta di un banco di prova concreto per capire quanto questa convergenza tra biometano, fotovoltaico e accumulo possa funzionare su scala industriale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.