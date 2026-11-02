Portogallo, bonus per auto elettriche: l’80% del costo coperto per le famiglie a basso reddito

Il governo portoghese ha annunciato il 28 ottobre 2026 un programma di incentivi per l’acquisto di auto elettriche che non ha precedenti diretti in Europa per generosità: fino all’80% del costo del veicolo coperto da fondi pubblici, con un tetto di 20.000 automobili finanziate e una platea di beneficiari esplicitamente ristretta alle famiglie a basso reddito. Il bonus auto elettrica in Portogallo è stato presentato dalla ministra dell’Ambiente e dell’Energia, Maria da Graça Carvalho, e ha già acceso il dibattito sulla sostenibilità finanziaria del provvedimento e sulla sua replicabilità in altri Paesi dell’Unione europea.

Cosa prevede il programma e a chi si rivolge

Il meccanismo centrale è semplice nella sua architettura: lo Stato portoghese si fa carico di una quota pari all’80% del prezzo di acquisto di un veicolo elettrico a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle), lasciando al compratore il restante 20%. Il programma è espressamente pensato per le famiglie a basso reddito, con l’obiettivo di abbattere la principale barriera che ancora oggi frena la diffusione delle auto elettriche: il costo iniziale di acquisto.

Va precisato che, al momento dell’annuncio, le norme attuative del provvedimento non erano ancora state pubblicate. Questo significa che i dettagli operativi — soglie di reddito per accedere al bonus, modelli di veicolo ammissibili, procedura di domanda e tempistiche di erogazione — sono ancora da definire ufficialmente. Chi sta valutando di beneficiarne dovrà attendere la pubblicazione del regolamento prima di poter pianificare un acquisto.

Il programma ha un limite quantitativo preciso: 20.000 veicoli coperti in totale. Quando questo numero sarà raggiunto, il fondo si esaurirà. È un elemento da tenere a mente, perché significa che l’accesso potrebbe dipendere anche dalla velocità con cui le domande verranno presentate.

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Perché il Portogallo può permettersi un bonus così elevato

La scelta portoghese non arriva nel vuoto. Il Portogallo è già uno dei mercati europei dove la mobilità elettrica ha guadagnato terreno più rapidamente: nel 2025 la quota di mercato delle auto elettriche nel Paese ha raggiunto il 24%, un dato che lo colloca stabilmente tra i leader europei del settore. Questo contesto rende la mossa del governo meno sorprendente di quanto sembri: si tratta di un Paese che ha già costruito una base culturale e infrastrutturale per l’elettrico e che ora vuole estendere l’accesso a fasce della popolazione finora escluse per ragioni economiche.

C’è anche una logica di politica industriale. Incentivare l’acquisto di veicoli elettrici da parte di chi ha redditi bassi significa allargare il mercato interno, sostenere la domanda in un momento in cui diversi produttori europei stanno attraversando una fase di transizione difficile, e accelerare il rinnovo del parco auto circolante — che in Portogallo, come in molti altri Paesi del Sud Europa, è mediamente più vecchio e più inquinante rispetto alla media del Nord del continente.

Il confronto con le politiche degli altri Paesi europei

Nel panorama europeo degli incentivi all’elettrico, il bonus auto elettrica in Portogallo si distingue per l’entità della copertura pubblica. La maggior parte dei programmi nazionali europei si muove su logiche diverse: bonus fissi indipendenti dal prezzo del veicolo, detrazioni fiscali, o sconti applicati direttamente al momento dell’acquisto con rimborso statale al concessionario. Una copertura dell’80% del prezzo è una scelta strutturalmente diversa, perché trasforma il sussidio da agevolazione a contributo dominante.

Va detto che i dettagli del confronto con altri Paesi UE non sono ancora verificabili nel dettaglio, proprio perché il regolamento portoghese è atteso ma non ancora pubblicato. Quello che si può affermare con certezza è che, se il programma verrà attuato come annunciato dalla ministra Carvalho, rappresenterà un caso studio significativo per tutti i governi europei che stanno cercando di conciliare la transizione verso la mobilità elettrica con l’equità sociale.

Il nodo dell’equità è centrale. Le auto elettriche sono ancora, in media, più costose delle equivalenti a combustione interna. Questo significa che, senza interventi mirati, la transizione rischia di essere appannaggio esclusivo delle famiglie con redditi medio-alti, lasciando indietro chi non può permettersi un anticipo elevato — anche se i costi operativi dell’elettrico sono generalmente inferiori nel lungo periodo.

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Limiti e questioni aperte

Un programma di questa portata solleva interrogativi legittimi. Il primo riguarda la sostenibilità finanziaria: coprire l’80% del costo di 20.000 veicoli richiede risorse pubbliche significative, e non è ancora chiaro da dove proverranno esattamente i fondi — se da bilancio nazionale, da fondi europei o da una combinazione delle due fonti.

Il secondo riguarda i criteri di accesso. Definire “basso reddito” in modo preciso è tutt’altro che banale: le soglie scelte determineranno quante famiglie potranno effettivamente accedere al bonus e con quale rapidità i 20.000 slot disponibili verranno esauriti. Un programma mal calibrato potrebbe escludere proprio chi ne avrebbe più bisogno, o al contrario esaurirsi in pochi giorni per effetto di una domanda concentrata.

C’è poi la questione dell’offerta di veicoli. Un bonus che copre l’80% del prezzo è efficace solo se il mercato offre modelli accessibili e adatti alle esigenze di chi ha redditi bassi — famiglie che spesso vivono in aree meno servite da infrastrutture di ricarica pubblica, dove avere un punto di ricarica domestico non è scontato.

Per chi volesse seguire gli aggiornamenti ufficiali sul programma, il sito del governo portoghese e le comunicazioni del ministero dell’Ambiente e dell’Energia resteranno il riferimento principale. Ulteriori dettagli sono disponibili anche su The Portugal News, che ha riportato l’annuncio della ministra Carvalho.

Il programma portoghese, nella sua ambizione, mette sul tavolo una domanda che tutta l’Europa dovrà prima o poi affrontare: quanto è disposto a spendere lo Stato per garantire che la transizione all’elettrico non sia un privilegio riservato a chi può già permetterselo? Il bonus auto elettrica in Portogallo è, almeno nell’intenzione, una risposta concreta a quella domanda. L’attuazione reale, con i regolamenti che dovranno seguire, dirà se l’ambizione è stata trasformata in politica efficace.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.