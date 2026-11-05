Sma Italia e Byd insieme per le batterie: accordo strategico per le soluzioni Bess

SMA Italia e BYD siglano accordo strategico per sviluppare soluzioni integrate di batterie accumulo energia su scala utility, combinando tecnologie di gestione e storage.

Nel mercato italiano dello storage elettrico, dove la domanda di soluzioni per l’accumulo cresce di pari passo con l’espansione del fotovoltaico e dell’eolico, SMA Italia e BYD Italia hanno siglato un accordo strategico per sviluppare e commercializzare soluzioni integrate di batterie per l’accumulo di energia — i cosiddetti sistemi BESS (Battery Energy Storage Systems) — che combinano la tecnologia di gestione del produttore tedesco con le batterie del colosso cinese. L’intesa, annunciata nei primi giorni di novembre 2026, consolida una relazione industriale che affonda le radici in oltre un decennio di collaborazione tecnica.

Da una partnership nata nel 2015 a un accordo strutturato per il mercato utility

Non si tratta di una collaborazione che nasce dal nulla. SMA e BYD lavorano insieme dal 2015, quando le due aziende integrarono per la prima volta la Battery-Box di BYD con l’inverter di SMA in una soluzione a bassa tensione pensata per il segmento residenziale e piccolo commerciale. Quell’esperienza ha costruito nel tempo un percorso tecnico consolidato, che oggi viene esteso e formalizzato per rispondere a esigenze di scala ben più ampia.

L’accordo firmato tra SMA Italia e BYD Italia punta esplicitamente al segmento delle grandi installazioni, dove i sistemi di accumulo elettrochimico vengono abbinati a impianti rinnovabili di taglia industriale. In questo contesto, la combinazione tra la capacità produttiva di BYD nel campo delle celle e dei moduli batteria e le tecnologie di gestione e conversione dell’energia di SMA rappresenta un’offerta integrata che le due aziende intendono proporre congiuntamente agli operatori del mercato italiano.

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Cosa cambia concretamente con un sistema BESS integrato

Quando si parla di batterie per l’accumulo di energia su scala utility, la sfida non riguarda solo la capacità di stoccaggio in sé, ma la qualità dell’integrazione tra i diversi componenti del sistema. Un impianto BESS non è semplicemente una batteria grande: è un insieme di moduli elettrochimici, sistemi di conversione, software di gestione, protezioni termiche e interfacce con la rete elettrica che devono funzionare in modo coerente e affidabile per anni.

L’interoperabilità tra le soluzioni BYD e SMA, secondo quanto dichiarato dalle due aziende, è supportata da un percorso tecnico consolidato nel tempo. Questo significa, in pratica, che le due tecnologie sono state progettate per dialogare — non si tratta di un’integrazione improvvisata, ma di una compatibilità sviluppata e testata nel corso degli anni. Per un operatore che deve pianificare un investimento pluriennale in uno storage di grande taglia, questo elemento ha un peso specifico rilevante nella valutazione del rischio tecnologico.

Il contesto del mercato italiano dello storage

L’accordo arriva in un momento in cui il mercato italiano delle batterie di accumulo energia su scala industriale sta attraversando una fase di forte espansione. La crescita della capacità installata da fonti rinnovabili — fotovoltaico in particolare — ha reso sempre più urgente la questione della flessibilità e della gestione dei flussi energetici sulla rete. I sistemi di accumulo elettrochimico sono oggi uno degli strumenti principali per rispondere a questa esigenza, sia sul lato della produzione sia su quello della stabilizzazione della rete.

In questo quadro, la competizione tra i fornitori di soluzioni BESS si è intensificata notevolmente. Le aziende che riescono a proporre sistemi completi — dove hardware, software di gestione e garanzie di integrazione fanno parte di un’offerta unitaria — tendono ad avere un vantaggio competitivo rispetto a chi assembla componenti di provenienza diversa senza una storia tecnica comune alle spalle.

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SMA, con la sua lunga esperienza nella gestione dell’energia solare e nei sistemi di conversione, e BYD, che è tra i principali produttori mondiali di batterie agli ioni di litio, coprono insieme due delle componenti più critiche di qualsiasi sistema BESS. L’accordo italiano si inserisce in una strategia più ampia di espansione internazionale che le due aziende stanno portando avanti su più mercati.

Perché l’integrazione tecnica conta più dei singoli componenti

Vale la pena soffermarsi su un punto che spesso passa in secondo piano nelle notizie di questo tipo. Nel settore dello storage industriale, la qualità dell’integrazione tra batteria e sistema di gestione è spesso più determinante delle caratteristiche nominali dei singoli componenti. Un sistema di accumulo che funziona male — che carica e scarica in modo inefficiente, che degrada più rapidamente del previsto, che non comunica correttamente con il resto dell’impianto — può vanificare l’investimento anche se le batterie e gli inverter, presi singolarmente, sono di buona qualità.

È per questo che la storia comune tra SMA e BYD, iniziata nel 2015 con soluzioni a bassa tensione e progressivamente estesa a contesti più complessi, rappresenta un elemento di valore reale nell’accordo appena siglato. Non è una garanzia assoluta di prestazioni, ma è un indicatore di compatibilità tecnica verificata sul campo nel tempo.

Per il mercato italiano, dove nei prossimi anni si attende un aumento significativo delle installazioni di storage abbinato alle rinnovabili, la presenza di partnership strutturate tra produttori di batterie e specialisti nella gestione dell’energia potrebbe contribuire ad alzare il livello medio di qualità dei sistemi installati. Resta da vedere come l’offerta congiunta di SMA Italia e BYD Italia si posizionerà concretamente rispetto alla concorrenza — sia in termini di prezzo sia di prestazioni dichiarate — man mano che i progetti prenderanno forma. Ulteriori dettagli tecnici e commerciali sull’accordo sono disponibili sul sito di PV Magazine Italia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.