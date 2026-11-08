Friuli-Venezia Giulia stanzia contributi fino al 70% per efficientamento energetico e fonti rinnovabili

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato il decreto attuativo della legge regionale 8/2025, stanziando 6 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le imprese della filiera edilizia e immobiliare che investono in efficienza energetica e fonti rinnovabili. I contributi per l’efficientamento energetico in Friuli-Venezia Giulia arrivano fino al 70% della spesa ammissibile, una percentuale che posiziona questo bando tra i più generosi attualmente disponibili a livello regionale in Italia per il settore delle costruzioni.

Cosa prevede il bando e a chi si rivolge

Il programma nasce dall’implementazione della legge regionale 8/2025 e si rivolge specificamente alle imprese che operano nel comparto edilizio e immobiliare. L’obiettivo dichiarato dalla Giunta è accelerare la transizione energetica del patrimonio costruito, un segmento che in tutta Europa rimane tra i principali responsabili dei consumi finali di energia.

I 6 milioni di euro complessivi sono distribuiti su due grandi categorie di intervento, con percentuali di copertura differenziate in base alla tipologia di investimento. Non si tratta di un contributo forfettario: la quota finanziata dipende dalla natura dell’intervento, e le due aliquote previste sono significativamente diverse tra loro.

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Per chi vuole capire dove conviene concentrare gli investimenti, il segnale è abbastanza chiaro: gli interventi di efficientamento energetico degli edifici beneficiano dell’aliquota massima del 70% sulla spesa ammissibile, mentre le installazioni per la produzione di energia rinnovabile ottengono una copertura fino al 40%. Una differenza di trenta punti percentuali che riflette probabilmente la volontà regionale di incentivare prima di tutto la riduzione dei consumi, prima ancora che la generazione di nuova energia.

Gli interventi ammissibili: efficienza e rinnovabili

Il bando copre due filoni principali. Da un lato, gli interventi di retrofitting energetico degli edifici: si tratta tipicamente di opere come l’isolamento termico dell’involucro, la sostituzione di impianti di riscaldamento o raffrescamento obsoleti, la riqualificazione di serramenti e infissi, e più in generale qualsiasi misura che riduca strutturalmente il fabbisogno energetico dell’immobile. Dall’altro, le installazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici o altri sistemi integrati nell’edificio.

La distinzione tra le due categorie non è solo tecnica: incide direttamente sull’entità del contributo ottenibile. Un’impresa che decide di investire esclusivamente in pannelli fotovoltaici potrà contare su un rimborso massimo del 40% dei costi ammissibili. Se invece abbina quell’intervento — o lo sostituisce — con un’operazione di efficientamento dell’involucro o degli impianti termici, l’aliquota sale al 70%. Questo meccanismo suggerisce una lettura integrata degli investimenti, valutando attentamente la combinazione più efficace in termini di accesso alle risorse disponibili.

Perché i contributi per l’efficientamento energetico in Friuli-Venezia Giulia contano per le imprese

Per le imprese della filiera edilizia, questo tipo di bando non rappresenta solo un’opportunità di finanziamento diretto: può anche aprire nuovi mercati. Un’impresa che ottiene contributi per riqualificare i propri immobili strumentali abbatte i costi operativi nel medio periodo; una che opera come appaltatrice può intercettare la domanda di committenti pubblici e privati che intendono accedere ai fondi regionali.

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Il comparto edilizio del Friuli-Venezia Giulia, come quello nazionale, si trova in una fase di transizione complessa. Da un lato, la spinta normativa europea — con la Energy Performance of Buildings Directive che impone obiettivi sempre più stringenti di decarbonizzazione del parco immobiliare — crea una domanda strutturale di riqualificazione. Dall’altro, i costi degli interventi rimangono elevati e spesso difficili da sostenere senza supporto pubblico, soprattutto per le imprese di piccola e media dimensione.

Un contributo a fondo perduto fino al 70% cambia sensibilmente l’equazione economica. Non elimina la necessità di una valutazione attenta dei ritorni sull’investimento — che dipendono sempre da variabili specifiche come le caratteristiche dell’edificio, i consumi attuali, la tariffa energetica applicata — ma abbassa in modo rilevante la soglia di convenienza.

Come accedere alle informazioni ufficiali

Per i dettagli aggiornati su requisiti di accesso, documentazione richiesta, procedure di domanda e scadenze, il riferimento ufficiale è il portale energia della Regione Friuli-Venezia Giulia, dove sono pubblicati i testi integrali del decreto attuativo e la modulistica. Le informazioni disponibili online presso fonti terze possono essere utili come orientamento iniziale, ma per qualsiasi decisione operativa è indispensabile verificare i testi ufficiali, che possono includere condizioni, massimali di spesa e criteri di priorità non sempre riportati in sintesi.

Il programma si inserisce in una tendenza più ampia: diverse regioni italiane stanno attivando strumenti propri per accompagnare la transizione energetica del settore edilizio, spesso in complementarità con le misure nazionali. Il Friuli-Venezia Giulia, con questa dotazione di 6 milioni di euro e aliquote fino al 70%, sceglie di puntare con decisione sull’efficientamento come leva prioritaria, lasciando alle imprese la responsabilità di costruire investimenti solidi e verificabili su cui fondare le richieste di accesso ai fondi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.