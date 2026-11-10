Fotovoltaico a terra, la Corte Costituzionale conferma il divieto: cosa cambia per i progetti

La Corte Costituzionale conferma il divieto di fotovoltaico a terra in aree agricole. Scopri cosa cambia per i progetti e l'agrivoltaico avanzato.

La Corte Costituzionale ha confermato con la Sentenza n. 127/2026, depositata il 16 luglio 2026, la legittimità del divieto di installare impianti fotovoltaici a terra in aree agricole. Una pronuncia che chiude — almeno sul piano costituzionale — una delle questioni più controverse degli ultimi anni nel settore delle energie rinnovabili italiane: se e quanto lo Stato possa limitare l’espansione del solare a terra per proteggere il suolo agricolo.

Cosa ha deciso la Corte e da dove nasce il caso

Il procedimento era stato avviato dal TAR Lazio — il Tribunale Amministrativo Regionale — che aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sul divieto di fotovoltaico a terra nelle zone classificate come agricole. La Corte Costituzionale ha dichiarato tali questioni infondate, confermando che il divieto è compatibile con la Costituzione.

Il divieto in questione era stato introdotto dal cosiddetto Decreto Agricoltura ed è oggi codificato nell’articolo 11-bis del Testo Unico sulle Fonti Energetiche Rinnovabili (Testo Unico FER). Si tratta di una norma che vieta specificamente i sistemi fotovoltaici con moduli posizionati direttamente sul terreno in aree a destinazione agricola.

Il punto di partenza della controversia era chiaro: da un lato la necessità di accelerare la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi di capacità rinnovabile; dall’altro la tutela del suolo agricolo, considerato risorsa non rinnovabile e strategica per la sicurezza alimentare. La Corte ha scelto di non ritenere le due esigenze incompatibili, ma di distinguerle con precisione tecnologica.

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Il fotovoltaico a terra rimane vietato, ma l’agrivoltaico avanzato è salvo

L’aspetto più rilevante della sentenza non è solo ciò che vieta, ma ciò che non vieta. La Corte Costituzionale ha chiarito che il divieto di fotovoltaico a terra ha carattere restrittivo ma non assoluto: colpisce esclusivamente la tecnologia con moduli installati a livello del suolo, non l’intera categoria del solare in campo aperto.

Rimane infatti esplicitamente consentito l’agrivoltaico avanzato (agrivoltaico con moduli sopraelevati), ovvero quegli impianti progettati in modo da permettere la continuazione delle attività agricole e del pascolo al di sotto e attorno ai pannelli. Questa distinzione tecnica è centrale: non si tratta di una semplice apertura politica, ma di una lettura giuridica precisa che separa due tipologie di installazione con impatti molto diversi sul territorio.

In pratica, un impianto che occupa fisicamente il suolo agricolo sottraendolo alla produzione è vietato. Un impianto che si integra con l’attività agricola — lasciando spazio al pascolo, alle colture basse, alla coesistenza produttiva — rientra in una categoria diversa e rimane percorribile.

Cosa cambia per chi sviluppa progetti fotovoltaici

Per gli sviluppatori di impianti rinnovabili, la sentenza porta chiarezza su un quadro normativo che era rimasto incerto durante il contenzioso amministrativo. Il divieto di fotovoltaico a terra nelle aree agricole non è stato abbattuto né ridimensionato: chi aveva scommesso su un ribaltamento giurisprudenziale dovrà rivedere i propri piani.

I progetti già in fase di autorizzazione che prevedano moduli a contatto diretto con il suolo agricolo si trovano ora in una posizione più difficile da sostenere. Al contrario, i progetti strutturati come agrivoltaico avanzato — con moduli sopraelevati, altezza sufficiente a permettere attività sottostanti, e documentazione che dimostri la continuità agricola — restano compatibili con il quadro normativo confermato dalla Corte.

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Per le amministrazioni locali, la sentenza offre un riferimento giuridico stabile: i Comuni e le Regioni che abbiano adottato piani urbanistici o regolamenti che limitano il fotovoltaico a terra in zone agricole possono ora appoggiarsi a una pronuncia costituzionale che ne legittima l’impostazione. Allo stesso tempo, quelle amministrazioni che volessero eventualmente autorizzare impianti agrivoltaici avanzati dispongono di un quadro che non li esclude.

Il nodo irrisolto: quanta superficie agricola serve alle rinnovabili

La sentenza risolve la questione di legittimità costituzionale, ma non chiude il dibattito di fondo. L’Italia ha obiettivi ambiziosi di espansione delle fonti rinnovabili, e il fotovoltaico a terra nelle aree agricole era stato a lungo considerato uno dei percorsi più rapidi per aumentare la capacità installata. Il divieto — ora confermato — riduce significativamente lo spazio disponibile per questo tipo di sviluppo.

La strada indicata dalla Corte — l’agrivoltaico avanzato — è tecnicamente praticabile, ma richiede progettazioni più complesse, costi più elevati e una verifica più stringente della compatibilità con le attività agricole sottostanti. Non è una soluzione automaticamente scalabile al ritmo che gli obiettivi energetici richiederebbero.

Rimane aperta, quindi, la questione su come l’Italia intenda bilanciare la protezione del suolo agricolo con la necessità di aumentare la produzione da fonti rinnovabili. La Sentenza n. 127/2026 della Corte Costituzionale stabilisce un confine giuridico netto, ma la pianificazione energetica dovrà fare i conti con quel confine trovando soluzioni — agrivoltaico, tetti, aree industriali dismesse, superfici impermeabilizzate — che non dipendano dall’occupazione diretta del suolo coltivabile.

Il settore ora sa con certezza dove si trova il limite. Come muoversi all’interno di quel limite, con quali tecnologie e con quali tempi, è la domanda che resta sul tavolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.