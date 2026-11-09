ARERA prepara nuove regole per prevenire i blackout durante le ondate di calore

Quando l’estate trasforma le città in forni e i climatizzatori lavorano a pieno regime, la rete elettrica va sotto pressione. I blackout da ondate di calore non sono più eventi rari: si ripetono con una frequenza che ha spinto ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ad avviare una consultazione pubblica con l’obiettivo di dotarsi di regole specifiche entro il 2027. Un passaggio che segna un cambio di prospettiva sostanziale: non più emergenza imprevista, ma fenomeno ordinario da gestire con strumenti adeguati.

Perché ARERA interviene adesso sui blackout da ondate di calore

La consultazione è stata avviata a novembre 2026 e riguarda le modalità di gestione delle interruzioni di energia elettrica provocate dal caldo estremo. Il punto di partenza è un’ammissione implicita ma significativa: le regole esistenti non sono state concepite per un contesto climatico come quello attuale, in cui le ondate di calore si intensificano e si prolungano.

Fino ad oggi, i blackout legati al caldo venivano spesso trattati alla stregua di eventi eccezionali, con margini di tolleranza più ampi per i gestori di rete. ARERA propone di cambiare questa impostazione, inquadrando le interruzioni causate da temperature estreme come un fenomeno ordinario e prevedibile. Le conseguenze regolatorie di questo cambio di classificazione sono rilevanti: se un evento è atteso e ricorrente, il gestore della rete ha meno giustificazioni per farsi trovare impreparato.

Cosa cambia nella gestione della rete durante le emergenze climatiche

Le nuove regole, una volta approvate, modificheranno i criteri con cui viene gestita la rete elettrica in condizioni di calore estremo. I dettagli operativi sono ancora oggetto della consultazione, ma la direzione è chiara: costruire un quadro regolatorio che tenga conto della maggiore vulnerabilità del sistema durante le ondate di calore, con standard di servizio e obblighi di gestione aggiornati rispetto a quelli attuali.

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Il principio sottostante è che la prevedibilità del fenomeno — le ondate di calore estivo sono eventi attesi, non improvvisi — impone ai distributori di attrezzarsi in anticipo, non di reagire a posteriori. Questo potrebbe tradursi, nelle versioni finali delle norme, in obblighi di pianificazione, soglie di tolleranza più stringenti o criteri di priorità nella gestione dei carichi durante i picchi termici. Tuttavia, i dettagli specifici di questi obblighi non sono ancora stati definiti e dipenderanno dall’esito della consultazione pubblica.

Il contesto: perché il caldo mette sotto pressione la rete elettrica

Per capire la portata dell’iniziativa, vale la pena ricordare la dinamica tecnica alla base del problema. Quando le temperature superano certi valori, la domanda di energia elettrica aumenta bruscamente, trainata principalmente dai sistemi di condizionamento. Allo stesso tempo, le infrastrutture di trasmissione e distribuzione — cavi, trasformatori, cabine — subiscono uno stress termico che ne riduce la capacità di trasporto e aumenta il rischio di guasti.

Il risultato è una combinazione sfavorevole: più domanda di energia, meno capacità di trasportarla in modo affidabile. I blackout da ondate di calore colpiscono spesso le aree urbane dense, dove la concentrazione di utenti è alta e l’infrastruttura è più sollecitata. Non si tratta di un problema futuro: episodi di questo tipo si sono già verificati in diverse città italiane nelle ultime estati, con disservizi che in alcuni casi hanno riguardato intere zone residenziali per ore.

La pagina istituzionale di ARERA raccoglie la documentazione relativa alle consultazioni in corso, incluse quelle che riguardano la qualità del servizio elettrico.

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Quando entreranno in vigore le nuove norme

L’entrata in vigore è prevista a partire dal 2027. La consultazione avviata a novembre 2026 serve a raccogliere osservazioni da parte degli operatori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli altri soggetti interessati, prima che ARERA definisca il testo regolatorio finale.

I tempi non sono casuali: il 2027 lascia una finestra di preparazione alle imprese distributrici, che dovranno eventualmente adeguare processi, strumenti e piani operativi. Allo stesso tempo, l’avvio della consultazione in autunno — lontano dall’emergenza estiva — permette un confronto tecnico più ragionato, senza la pressione di un’ondata di calore in corso.

Un segnale più ampio sulla regolazione climatica

La mossa di ARERA si inserisce in un quadro più ampio di adattamento delle infrastrutture energetiche ai cambiamenti climatici. Riclassificare i blackout da ondate di calore come fenomeno ordinario non è solo una questione tecnica: è un atto regolatorio che riconosce esplicitamente che certi eventi, un tempo considerati eccezionali, sono diventati parte della normalità stagionale.

Questo approccio — anticipare invece di reagire — rappresenta un cambio di metodo che potrebbe estendersi ad altri ambiti della regolazione energetica, dalla gestione delle siccità agli effetti delle temperature estreme sulle infrastrutture del gas. Per i cittadini, l’impatto più diretto riguarda la qualità del servizio elettrico durante le prossime estati: se le regole funzioneranno come previsto, i blackout legati al caldo dovrebbero diventare meno frequenti o almeno gestiti in modo più efficace da parte dei distributori.

Resta da vedere come le imprese risponderanno alla consultazione e quali aggiustamenti verranno apportati prima della versione definitiva delle norme. Il 2027 è vicino, e l’estate — con le sue ondate di calore — arriverà prima.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.