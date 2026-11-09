DAF presenta il nuovo camion elettrico XD di ultima generazione a Ecomondo 2026

A Rimini, nel padiglione di Ecomondo 2026, DAF Veicoli Industriali porta in esposizione il camion elettrico DAF XD nella sua versione New Generation, uno dei veicoli pesanti a batteria più discussi del settore in questo momento. Non è un debutto assoluto — il modello era già stato presentato all’IAA 2026 di settembre — ma la fiera di Rimini rappresenta un palcoscenico diverso: un contesto italiano, orientato alla sostenibilità applicata, dove il trasporto merci a zero emissioni operative incontra operatori della raccolta rifiuti, logistica urbana e servizi ambientali.

Il riconoscimento che pesa: International Truck of the Year 2026

Prima di parlare di Ecomondo, vale la pena ricordare il contesto in cui arriva questa presenza espositiva. La New Generation DAF XD Electric — insieme alla XF Electric — è stata incoronata International Truck of the Year 2026, uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore dei veicoli commerciali in Europa. Una giuria di giornalisti specializzati provenienti da diversi paesi europei assegna questo premio valutando criteri come innovazione tecnica, efficienza, sicurezza e impatto ambientale.

Portare a Rimini un mezzo con quel titolo sulle spalle non è una scelta casuale. Ecomondo è una fiera che parla a un pubblico di operatori attenti alla transizione energetica, e il riconoscimento internazionale rafforza la credibilità commerciale del prodotto in un segmento — quello dei camion pesanti elettrici — dove le resistenze all’adozione restano ancora significative.

Il camion elettrico DAF XD nello specifico: la variante FAN con gancio di carico

Allo stand di Ecomondo 2026 è esposta una configurazione precisa: il DAF FAN XD BEV con allestimento a gancio di carico (hook loader). Non si tratta di una versione da distribuzione urbana standard, ma di un mezzo pensato per applicazioni operative più impegnative, tipiche dei servizi ambientali e della gestione rifiuti. Questa scelta espositiva è coerente con il pubblico di Ecomondo, che include molti operatori del settore igiene urbana.

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Il fatto che DAF abbia scelto questa configurazione specifica — e non una versione da distribuzione generica — suggerisce un posizionamento commerciale preciso: il camion elettrico DAF XD non è proposto solo come alternativa ecologica ai mezzi termici, ma come soluzione concreta per chi gestisce flotte operative in contesti urbani e periurbani, dove la riduzione delle emissioni locali ha un impatto diretto sulla qualità dell’aria.

Ecomondo 2026: un’edizione con molti costruttori di veicoli pesanti

La presenza di DAF si inserisce in un’edizione di Ecomondo 2026 che, già nelle settimane precedenti all’apertura, aveva registrato annunci da parte di diversi costruttori di veicoli commerciali. Secondo quanto riportato dalla testata Professione Camionista, entro fine ottobre 2026 avevano confermato la propria partecipazione alla fiera riminese anche MAN Truck & Bus Italia — con l’eTGS elettrico e la gamma TGX per i servizi ambientali — Isuzu, con quattro veicoli Generation 4 dedicati ai servizi ambientali, e Piaggio, con il Porter NPE in sette allestimenti elettrici diversi.

Sempre secondo Professione Camionista, il 30 ottobre 2026 era emersa anche la notizia di un programma formativo di Renault Trucks rivolto ai docenti europei, con sede a Treviso, dedicato alla formazione sui camion elettrici. Un segnale che la transizione verso i veicoli commerciali pesanti a zero emissioni operative non riguarda solo i prodotti esposti nelle fiere, ma richiede anche un aggiornamento delle competenze tecniche lungo tutta la filiera, dalla manutenzione alla formazione professionale.

L’5 novembre 2026, giorno di apertura di Ecomondo, Rinnovabili ha pubblicato un approfondimento sul camion elettrico DAF XD con un titolo significativo: “Il camion elettrico di DAF sempre più intelligente. Sa quando deve ripararsi”. L’articolo fa riferimento a capacità diagnostiche avanzate del veicolo, ma i dettagli tecnici specifici su questo fronte non trovano conferma nelle fonti ufficiali DAF disponibili al momento della pubblicazione di questo articolo, e vanno quindi considerati come informazioni da verificare.

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Cosa significa davvero “zero emissioni” per un camion pesante

Parlare di camion elettrici richiede una precisazione che spesso manca nel dibattito pubblico. I veicoli come il camion elettrico DAF XD sono a zero emissioni operative: non producono CO₂ né inquinanti locali durante l’utilizzo. Ma la produzione della batteria, l’estrazione delle materie prime necessarie e la fonte dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica incidono sull’impatto complessivo nel ciclo di vita.

Questo non significa che la tecnologia BEV (battery electric vehicle) non sia preferibile ai motori diesel in molti contesti urbani — lo è, spesso in modo netto, soprattutto per la qualità dell’aria nelle città. Significa però che la valutazione dovrebbe tenere conto anche dell’infrastruttura di ricarica disponibile, dei costi operativi reali e della disponibilità di energia rinnovabile nella rete locale.

Per gli operatori della raccolta rifiuti e dei servizi ambientali che visitano Ecomondo, questi elementi non sono astratti: riguardano i contratti di servizio, i costi per chilometro, i turni di ricarica e la gestione dei depositi. Il fatto che DAF abbia scelto di esporre proprio la variante con gancio di carico indica che il costruttore olandese considera già maturo il mercato per queste applicazioni specifiche, almeno in termini di interesse commerciale.

Che la transizione del trasporto pesante verso l’elettrico sia ancora in una fase iniziale è evidente dalla concentrazione di annunci e presenze fieristiche in un’unica edizione di Ecomondo. Quando più costruttori scelgono lo stesso palcoscenico per mostrare le proprie soluzioni a zero emissioni, il mercato sta cercando risposte concrete — e i prossimi mesi diranno quanto la domanda effettiva riesca a seguire l’offerta che si è raccolta a Rimini in questi giorni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.