Corte costituzionale blocca parte del decreto sulle aree idonee per le rinnovabili

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la disciplina sulle aree idonee rinnovabili introdotta dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, poi convertito nella legge 15 gennaio 2026, n. 4. La Sentenza n. 197/2026, adottata il 7 ottobre 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2026, ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna con atto notificato il 19 marzo 2026, aprendo un fronte giuridico rilevante per la pianificazione degli impianti da fonte rinnovabile su scala nazionale.

Cosa prevede il decreto colpito dalla Consulta

Il provvedimento al centro della vicenda è l’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 175 del 2025, un testo che rientra nel pacchetto di misure urgenti legate al Piano Transizione 5.0 e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il decreto, convertito in legge a gennaio 2026, aveva ridefinito la mappa delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti rinnovabili, modificando l’assetto previsto dal Decreto Aree del 2024 e introducendo nuove limitazioni territoriali.

La Sardegna aveva contestato quelle norme fin da subito, ritenendo che comprimessero indebitamente le competenze regionali in materia di governo del territorio. Il ricorso, notificato il 19 marzo 2026, ha dato avvio a un procedimento che si è concluso con una pronuncia di incostituzionalità parziale, relatore Marco D’Alberti, sotto la presidenza di Giovanni Amoroso.

Cosa ha bocciato la Corte sulle aree idonee rinnovabili

Secondo quanto emerso dalla sentenza e dalle prime analisi disponibili, la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme che impedivano l’installazione di impianti rinnovabili nelle aree classificate come non idonee. Si tratta di un punto cruciale: la distinzione tra aree idonee e non idonee era nata per orientare gli operatori e semplificare le autorizzazioni, ma la formulazione contestata aveva di fatto trasformato le aree non idonee in zone di divieto assoluto, senza lasciare margini di valutazione caso per caso.

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Il 22 novembre 2026, l’Associazione Segretari Comunali e Provinciali ha evidenziato un ulteriore aspetto della sentenza: risultano incostituzionali anche le norme che escludevano automaticamente i siti UNESCO dall’installazione di impianti da fonti rinnovabili, senza prevedere una valutazione ponderata degli interessi in gioco.

Le semplificazioni restano, ma con limiti precisi

Non tutto il decreto è caduto. Come segnalato da Edilportale il 19 novembre 2026, la Consulta ha salvato le norme di semplificazione contenute nel provvedimento, confermando l’impianto generale della riforma. Il punto di rottura riguarda specificamente le disposizioni che, nel definire le aree idonee rinnovabili, avevano introdotto esclusioni rigide e generalizzate, senza adeguato bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti — tra cui le competenze regionali e la tutela del paesaggio.

Il 16 novembre 2026, Infobuildenergia aveva già inquadrato la questione nel rapporto tra la sentenza e il decreto-legge n. 175, sottolineando come la pronuncia incida direttamente sull’applicazione pratica della norma in tutte le regioni, non solo in Sardegna.

Il nodo delle aree non idonee come “soft law”

Un elemento interpretativo rilevante era stato sollevato il 18 novembre 2026 da QualEnergia.it: la questione delle aree non idonee si colloca nell’ambito di quella che viene definita soft law, ovvero un insieme di indicazioni e linee guida che orientano ma non vincolano in modo assoluto. La sentenza della Corte sembra rafforzare questa lettura, riportando le aree non idonee a una funzione di indirizzo piuttosto che di divieto categorico.

Questo cambia concretamente la prospettiva per gli operatori del settore: un’area classificata come non idonea non potrà più essere considerata automaticamente preclusa a qualsiasi progetto. Ogni istanza dovrà essere valutata nel merito, con gli strumenti ordinari del procedimento autorizzativo.

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Perché la Sardegna ha fatto ricorso

La Regione Sardegna aveva già vissuto un acceso dibattito interno sull’espansione delle rinnovabili, con tensioni tra la spinta agli investimenti eolici e fotovoltaici — spesso promossi da operatori esterni all’isola — e la tutela del paesaggio e dell’identità territoriale. Il ricorso alla Consulta si inserisce in questo contesto: non è una posizione contraria alle rinnovabili in sé, ma una rivendicazione del diritto regionale a partecipare attivamente alla definizione delle regole che governano il proprio territorio.

La sentenza, accogliendo in parte quella posizione, riconosce implicitamente che la disciplina delle aree idonee rinnovabili non può essere costruita esclusivamente dall’alto, senza tenere conto delle specificità locali e delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni.

Cosa cambia ora per il settore

Le ricadute pratiche della Sentenza n. 197/2026 sono ancora in fase di analisi da parte degli operatori legali e degli enti territoriali. Sul piano immediato, le norme dichiarate incostituzionali cessano di produrre effetti, con conseguenze dirette sui procedimenti autorizzativi in corso che si basavano su quelle disposizioni.

Il legislatore nazionale dovrà intervenire per colmare il vuoto normativo, ridefinendo i criteri di classificazione delle aree in modo compatibile con il quadro costituzionale. Il riferimento ufficiale alla sentenza è disponibile sul sito della Corte costituzionale, dove è consultabile la scheda completa della pronuncia.

Quello che emerge con chiarezza è che la partita sulle aree idonee rinnovabili è tutt’altro che chiusa: la sentenza della Consulta non blocca la transizione energetica, ma impone che le sue regole siano costruite con maggiore attenzione al riparto di competenze tra Stato e regioni — e con strumenti che lascino spazio alla valutazione, non solo al divieto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.