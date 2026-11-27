Decreto Bollette bis in vigore: le misure e i risparmi attesi per le famiglie italiane

Il decreto bollette bis è entrato in vigore il 14 novembre 2026. Scopri le misure concrete, il tetto al prezzo del gas e i risparmi stimati per le famiglie italiane.

Il decreto-legge Bollette bis — formalmente il D.L. 13 novembre 2026, n. 207 — è entrato in vigore il 14 novembre 2026, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 265. Il provvedimento del governo italiano mira a contenere l’impatto del caro-energia sulle famiglie e sulle imprese, agendo in primo luogo sul mercato all’ingrosso dell’elettricità attraverso un meccanismo di prezzo di riferimento sul gas. Come ha riportato QualEnergia.it il 16 novembre 2026, la pubblicazione in Gazzetta ha chiarito le misure operative e ha riacceso il dibattito sui risparmi realmente attesi per i consumatori.

Cosa modifica il decreto Bollette bis rispetto alla normativa precedente

Il decreto non nasce nel vuoto. Interviene su un quadro normativo già esistente, modificando il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con la legge 10 aprile 2026, n. 49. Si tratta quindi di un aggiornamento — il “bis” nel nome non è casuale — che affina gli strumenti già introdotti nei mesi precedenti per fronteggiare la volatilità delle quotazioni del gas naturale sui mercati europei.

Il problema di fondo rimane lo stesso: i prezzi del gas naturale continuano a mostrare una persistente volatilità, e questa instabilità si trasmette direttamente alle bollette dell’elettricità. In Italia, come in gran parte d’Europa, una quota significativa della produzione elettrica dipende ancora da centrali termoelettriche alimentate a gas. Quando il costo del gas sale, il prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso segue quasi automaticamente.

Il tetto al prezzo del gas per la produzione termoelettrica

La misura centrale del decreto bollette bis è l’introduzione di un prezzo di riferimento di 58,9 euro/MWh per il gas utilizzato nella produzione termoelettrica. Si tratta, in sostanza, di un tetto che limita il prezzo del gas riconosciuto ai fini della formazione del prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso.

→ Leggi anche: Decreto Bollette: Roma e Bruxelles verso l'accordo sui prezzi del gas per la termoelettrica

La logica è relativamente diretta: se il costo del gas che “entra” nel calcolo del prezzo dell’elettricità viene fissato a un valore di riferimento, il prezzo finale dell’energia sul mercato dovrebbe risultare più contenuto rispetto a quello che si formerebbe lasciando agire liberamente le quotazioni spot. Il governo stima che questo meccanismo possa generare un risparmio medio di circa 15 euro/MWh a partire da gennaio 2027.

È però importante capire cosa significa concretamente questa cifra. I 15 euro/MWh sono una riduzione stimata del prezzo all’ingrosso dell’elettricità, non un risparmio diretto in bolletta per il consumatore finale. Il percorso tra il mercato all’ingrosso e la bolletta domestica è lungo e passa attraverso diversi componenti tariffari, oneri di sistema, costi di rete e margini commerciali. Quanta parte di questo risparmio arrivi effettivamente nelle tasche delle famiglie dipende da meccanismi di trasmissione che il decreto, nella sua formulazione attuale, non quantifica con precisione per il consumatore finale.

Quanto risparmiano davvero le famiglie: un quadro ancora incerto

Qui emerge la parte più delicata della vicenda. Le stime sui risparmi per i nuclei familiari circolate in questi giorni variano in modo significativo a seconda della fonte e del metodo di calcolo utilizzato. Alcune proiezioni parlano di pochi euro al mese, altre di circa 17 euro all’anno. Si tratta di metriche diverse — mensile, annuale, per MWh consumato — che non sono direttamente confrontabili tra loro e che i dati verificati disponibili non permettono di riconciliare con certezza.

Quello che il governo certifica è il dato all’ingrosso: circa 15 euro/MWh di risparmio stimato dal prossimo gennaio. Per tradurre questa cifra in un impatto concreto sulla bolletta di una famiglia tipo, bisognerebbe conoscere i consumi effettivi, la tipologia contrattuale (mercato tutelato o libero), e le modalità con cui i fornitori trasmetteranno la riduzione del costo di approvvigionamento ai clienti finali. Nessuno di questi elementi è definito in modo univoco nel provvedimento.

→ Leggi anche: Senato approva il Decreto Carburanti 157/2026: nuove misure per rinnovabili e connessioni di rete

È quindi corretto essere cauti: il decreto bollette bis introduce un meccanismo strutturale che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe ridurre il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso. Ma l’entità del beneficio per la singola famiglia italiana dipenderà da variabili che si chiarirà nel corso dei prossimi mesi, man mano che il mercato recepirà le nuove regole.

Il contesto: perché un secondo decreto sulle bollette in pochi mesi

La sequenza ravvicinata tra il primo decreto bollette di febbraio 2026 e questo secondo provvedimento di novembre racconta qualcosa di preciso sulla situazione energetica italiana. Le quotazioni del gas naturale hanno continuato a mostrare oscillazioni significative nel corso dell’anno, rendendo insufficienti le misure già introdotte. Il governo ha scelto di intervenire di nuovo, affinando lo strumento del prezzo di riferimento anziché introdurre meccanismi completamente nuovi.

L’obiettivo dichiarato resta quello di ridurre il prezzo all’ingrosso dell’elettricità e attenuare l’impatto degli aumenti del gas sulle bollette. Sono obiettivi legittimi e comprensibili, ma la loro realizzazione concreta dipenderà dall’efficacia del meccanismo di prezzo di riferimento e dalla sua effettiva applicazione a partire da gennaio 2027, quando le misure del D.L. n. 207/2026 diventeranno operative nei loro effetti economici.

Nel frattempo, per chi volesse consultare il testo integrale del provvedimento, il riferimento ufficiale è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove il decreto è stato pubblicato con il numero 265 del 13 novembre 2026. Le settimane che precedono l’entrata in vigore degli effetti economici saranno decisive per capire se le stime di risparmio del governo troveranno riscontro nella realtà delle tariffe applicate ai consumatori.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.