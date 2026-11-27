Fotovoltaico italiano, i 35,5 GW mancanti per raggiungere il target 2030

L'Italia ha 43,7 GW di fotovoltaico installato a fine 2025, ma il PNIEC richiede 79,2 GW entro il 2030. Scopri il divario da colmare e le sfide autorizzative.

A fine 2025 l’Italia aveva installato 43,7 GW di capacità fotovoltaica: un risultato significativo, frutto di anni di incentivi e di una crescita accelerata negli ultimi anni. Eppure il traguardo fissato dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) per il fotovoltaico Italia 2030 è quasi il doppio: 79,2 GW. Il divario da colmare in meno di cinque anni è quindi di 35,5 GW, una cifra che il rapporto IEA PVPS ha quantificato con precisione, riportando in primo piano una domanda che il settore energetico italiano si pone da tempo: il ritmo attuale di installazioni è sufficiente?

Un obiettivo ambizioso, un punto di partenza concreto

Il PNIEC è lo strumento con cui l’Italia ha tradotto in numeri i propri impegni europei sulla transizione energetica. La versione aggiornata del piano ha fissato a 79,2 GW la capacità fotovoltaica da raggiungere entro il 2030, una soglia che riflette la necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e di rispettare gli obiettivi comunitari sulle rinnovabili.

I 43,7 GW installati a fine 2025 non sono pochi. L’Italia ha vissuto una fase di crescita sostenuta, trainata sia dagli impianti di grande taglia sia dalla diffusione del fotovoltaico residenziale e degli accumuli domestici. Ma il gap residuo — 35,5 GW da installare entro il 2030 — richiede un tasso di nuova capacità annua che finora il Paese non ha mai sostenuto in modo continuativo.

Per dare un’idea della scala: colmare il divario in quattro anni significherebbe installare mediamente quasi 9 GW all’anno. Per confronto, i ritmi storici italiani, pur in crescita, sono stati sensibilmente inferiori nella maggior parte degli anni precedenti. Non è un obiettivo impossibile — altri Paesi europei hanno dimostrato che simili accelerazioni sono realizzabili — ma richiede che diversi ingranaggi girino contemporaneamente e nella stessa direzione.

Dove si inceppa la macchina: autorizzazioni e connessioni alla rete

Il problema principale del fotovoltaico italiano non è tecnologico né finanziario in senso stretto. La tecnologia è matura, i costi dei moduli sono calati drasticamente nell’ultimo decennio, e il sole non manca. Il collo di bottiglia è altrove: nei processi autorizzativi e nella capacità della rete elettrica di assorbire nuova generazione.

→ Leggi anche: Fotovoltaico sui tetti italiani: 193 GW di potenziale secondo il rapporto SNPA/ISPRA

Gli iter per ottenere le autorizzazioni necessarie all’installazione di impianti di media e grande dimensione possono richiedere anni. Tra valutazioni d’impatto ambientale, pareri di enti locali, vincoli paesaggistici e ricorsi amministrativi, molti progetti restano bloccati in una fase istruttoria che consuma tempo prezioso. Il risultato è che la pipeline di progetti in attesa di autorizzazione è molto più ampia della capacità effettivamente installata ogni anno.

A questo si aggiunge la questione delle connessioni alla rete. Il gestore della rete di trasmissione nazionale si trova a gestire una coda di richieste di allacciamento che supera di gran lunga la capacità fisica di connettere nuovi impianti nei tempi richiesti dal mercato. Senza un potenziamento parallelo delle infrastrutture di rete, installare nuovi GW di fotovoltaico rischia di creare colli di bottiglia a valle, con impianti che producono ma non riescono a immettere tutta la loro energia.

Il ruolo degli impianti agrivoltaici e dei tetti industriali

Una parte rilevante della crescita futura dipenderà da segmenti specifici del mercato. L’agrivoltaico — la combinazione di produzione agricola e generazione solare sullo stesso terreno — è una delle frontiere più discusse. Permette di utilizzare superfici agricole senza sottrarle completamente alla produzione alimentare, e in alcune configurazioni può persino migliorare le rese di certe colture riducendo l’evapotraspirazione. Ma anche questo segmento sconta incertezze normative e resistenze locali che rallentano lo sviluppo.

Altrettanto strategico è il fotovoltaico su edifici industriali, commerciali e logistici: capannoni, magazzini, centri commerciali e strutture produttive dispongono di superfici di copertura enormi e spesso inutilizzate. Questo tipo di installazione ha tempi autorizzativi generalmente più brevi e impatti paesaggistici limitati, ma richiede che i proprietari degli immobili abbiano incentivi chiari e strumenti di finanziamento accessibili.

Il fotovoltaico residenziale, pur continuando a crescere, da solo non può colmare un gap da 35,5 GW. Le famiglie che installano pannelli sul tetto contribuiscono, ma la scala necessaria impone di puntare su impianti di taglia maggiore.

→ Leggi anche: Rinnovabili, l'IEA prevede 4.800 GW di nuova capacità entro il 2031: il solare guida la crescita

Cosa serve per accelerare davvero

Colmare il divario entro il 2030 non è solo una questione di volontà politica. Richiede interventi strutturali su più fronti contemporaneamente.

Semplificazione autorizzativa : ridurre i tempi medi degli iter, con procedure chiare e scadenze vincolanti per gli enti coinvolti.

: ridurre i tempi medi degli iter, con procedure chiare e scadenze vincolanti per gli enti coinvolti. Potenziamento della rete : investire in nuove linee di trasmissione e distribuzione, e in sistemi di accumulo che aumentino la flessibilità del sistema elettrico.

: investire in nuove linee di trasmissione e distribuzione, e in sistemi di accumulo che aumentino la flessibilità del sistema elettrico. Certezza degli incentivi : meccanismi di supporto stabili e prevedibili, che permettano agli investitori di pianificare su orizzonti pluriennali senza incertezze normative.

: meccanismi di supporto stabili e prevedibili, che permettano agli investitori di pianificare su orizzonti pluriennali senza incertezze normative. Formazione della manodopera: installare decine di GW in pochi anni richiede una filiera di tecnici e installatori molto più ampia di quella attuale.

Il rapporto IEA PVPS che ha fotografato la situazione italiana non si limita a registrare il gap: segnala che il divario è ancora colmabile, ma che il margine temporale si sta restringendo. Ogni anno di ritardo nell’accelerazione significa che i GW da installare si concentrano ulteriormente negli anni finali, aumentando la pressione su un sistema che già fatica a stare al passo.

Fotovoltaico Italia 2030: un traguardo ancora raggiungibile?

La risposta onesta è: dipende. Non da fattori tecnici o meteorologici, ma dalla capacità del sistema-Paese di rimuovere gli ostacoli che oggi frenano la crescita. L’Italia ha dimostrato in passato — nei primi anni del boom solare, all’inizio degli anni Dieci — di saper installare grandi volumi in tempi relativamente brevi quando le condizioni normative e incentivali erano favorevoli. Quella capacità esiste ancora.

Il punto è che il contesto è cambiato: gli impianti sono più grandi, i territori coinvolti più estesi, i conflitti d’uso del suolo più evidenti. Serve una governance del processo che oggi manca in parte, con coordinamento tra livelli di governo e tempi certi per chi investe. Per sapere se i 79,2 GW del PNIEC saranno davvero raggiunti entro il 2030, bisognerà osservare non solo quanti pannelli verranno installati nei prossimi anni, ma soprattutto quanti progetti oggi in attesa riusciranno finalmente a partire. I numeri del 2026 e del 2027 saranno il primo segnale concreto.

Per chi vuole approfondire il quadro globale del settore solare, l’IEA Photovoltaic Power Systems Programme pubblica annualmente analisi comparative tra i principali mercati mondiali, utili per contestualizzare le sfide italiane in una prospettiva internazionale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.