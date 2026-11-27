Rinnovabili ferme negli iter autorizzativi: 24 GW e 33 miliardi di investimenti in stallo

Secondo quanto denuncia ANIE Rinnovabili, in Italia esistono oggi 24 gigawatt di capacità rinnovabile — l’equivalente di circa tre volte la potenza installata nel Paese in un anno — ancora fermi nelle maglie dell’iter autorizzativo per le rinnovabili. Dietro a questi numeri ci sono 33 miliardi di euro di investimenti che aspettano una risposta dalla pubblica amministrazione, sospesi tra valutazioni di impatto ambientale, pareri del Ministero della Cultura e passaggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non è un problema nuovo, ma la sua scala attuale lo rende uno dei principali ostacoli alla transizione energetica del Paese.

Cosa si intende per “bloccato” nell’iter autorizzativo

Quando si parla di un progetto rinnovabile fermo nell’iter autorizzativo, non si intende necessariamente un rifiuto. Nella maggior parte dei casi si tratta di procedimenti che avanzano lentamente, in attesa di pareri tecnici che non arrivano, di tavoli di coordinamento tra ministeri che faticano a convergere, di istruttorie che si trascinano per mesi o anni senza una decisione definitiva.

Secondo i dati riportati da ANIE Rinnovabili, i 24 GW attualmente in sospeso si trovano nella fase di definizione presso il MIC (Ministero della Cultura) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una quota significativa riguarda impianti eolici e fotovoltaici di grande taglia, per i quali le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale sono obbligatorie e coinvolgono più soggetti istituzionali contemporaneamente.

Un’ulteriore fotografia del problema arriva dal rapporto Scacco matto alle rinnovabili di Legambiente: su 1.781 progetti rinnovabili analizzati, 1.200 risultano sospesi per mancanza di istruttoria tecnica completata. Quasi sette progetti su dieci, quindi, non sono stati né approvati né respinti: semplicemente attendono.

Il nodo del coordinamento tra amministrazioni

Il MASE — il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — ha accelerato le proprie procedure interne negli ultimi anni, riducendo i tempi di alcune istruttorie e incrementando il numero di commissioni tecniche attive. Ma questa accelerazione non ha prodotto un effetto proporzionale sullo sblocco dei progetti, perché il collo di bottiglia non è solo al MASE.

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Il problema centrale è il coordinamento tra amministrazioni diverse, ciascuna con tempi, criteri e priorità proprie. Quando un progetto richiede un parere del Ministero della Cultura per la valutazione del paesaggio, o deve passare per una conferenza di servizi con Regioni e Comuni, i ritardi si moltiplicano. Ogni soggetto ha le proprie scadenze interne — spesso non vincolanti — e nessun meccanismo efficace obbliga le amministrazioni a convergere entro tempi certi.

Questo genera una situazione paradossale: il MASE può istruire un fascicolo in tempi ragionevoli, ma il progetto rimane bloccato perché manca il parere di un altro ente. Senza un sistema di coordinamento vincolante, l’accelerazione di una singola amministrazione non si traduce automaticamente in autorizzazioni concesse.

Quanto pesa davvero il ritardo: i 33 miliardi di euro fermi

La dimensione economica del problema è concreta. 33 miliardi di euro di investimenti bloccati nell’iter autorizzativo delle rinnovabili non sono solo una perdita potenziale per le imprese del settore: significano cantieri che non aprono, filiere industriali che non si attivano, posti di lavoro che non vengono creati, e soprattutto capacità produttiva che non entra in rete.

Per dare un riferimento: l’Italia ha installato negli ultimi anni una potenza rinnovabile annua che si misura in pochi gigawatt. Avere 24 GW fermi in attesa di autorizzazione equivale ad accumulare un ritardo che richiederebbe molti anni di installazioni per essere recuperato — ammesso che quei progetti vengano poi approvati tutti e in tempi ragionevoli.

Va segnalato che alcune fonti riportano cifre parzialmente diverse: un’analisi citata da Smart Building Italia indica circa 19,5 GW e oltre 36 miliardi di euro in esame, probabilmente riferita a una base dati o a una fase procedurale differente. Le cifre di ANIE Rinnovabili (24 GW e 33 miliardi) rimangono quelle più citate e attribuite direttamente all’associazione di categoria.

Perché l’iter autorizzativo per le rinnovabili è così complicato in Italia

L’Italia ha una delle strutture di autorizzazione per gli impianti energetici tra le più articolate d’Europa. Questo non dipende da una scelta singola, ma da una sovrapposizione storica di competenze: Stato, Regioni e Comuni hanno tutti voce in capitolo, e la tutela del paesaggio — affidata al MIC — può intervenire su ampie porzioni del territorio nazionale.

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Il risultato è che un progetto eolico in una zona con vincoli paesaggistici può richiedere anni prima di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. E poiché l’Italia ha una densità di vincoli paesaggistici, storici e ambientali particolarmente elevata, quasi ogni impianto di una certa dimensione si trova a dover attraversare procedure complesse.

Questo non significa che i vincoli siano sempre ingiustificati: la tutela del territorio ha una sua legittimità. Il problema è che il sistema non è stato progettato per gestire un volume di richieste così elevato in tempi compatibili con gli obiettivi energetici nazionali ed europei. Le strutture tecniche delle commissioni di valutazione non sono state adeguate alla crescita della domanda di autorizzazioni, e i meccanismi di silenzio-assenso o di scadenze vincolanti restano limitati.

Cosa chiedono le imprese e cosa manca ancora

ANIE Rinnovabili e le associazioni del settore chiedono da tempo interventi strutturali, non solo accelerazioni temporanee. Tra le richieste più ricorrenti: termini perentori per i pareri delle amministrazioni coinvolte, con meccanismi che impediscano l’attesa indefinita; un sistema di coordinamento obbligatorio tra MASE, MIC e altri enti; e risorse umane adeguate per le commissioni tecniche, che oggi faticano a smaltire il carico di lavoro.

Alcune misure in questa direzione sono già state adottate negli ultimi anni, con decreti che hanno semplificato le procedure per impianti di piccola taglia e introdotto corsie preferenziali per alcune tipologie di installazioni. Ma per i grandi impianti — quelli che pesano di più in termini di gigawatt e investimenti — il quadro rimane complesso.

Il fatto che quasi 1.200 progetti su 1.781 risultino sospesi per mancanza di istruttoria tecnica completata dice molto sulla distanza tra le norme scritte e la loro applicazione concreta. Avere una procedura semplificata sulla carta non basta se le strutture amministrative non hanno la capacità di gestirla nei tempi previsti.

La questione dell’iter autorizzativo per le rinnovabili in Italia non è risolvibile con un singolo decreto o con la buona volontà di un singolo ministero. Richiede un ripensamento del coordinamento istituzionale, investimenti nelle strutture tecniche di valutazione e — soprattutto — la consapevolezza che i tempi della burocrazia e i tempi della transizione energetica non sono più compatibili. Trentré miliardi di euro fermi in attesa di un parere sono il segnale più chiaro di questa distanza. Per approfondire il quadro normativo di riferimento è possibile consultare il portale ufficiale del MASE.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.