Nel 2026 il fotovoltaico supera il nucleare: il solare produce più elettricità globalmente

Nei dodici mesi conclusi a settembre 2026, il solare ha prodotto il 13% di elettricità in più rispetto a tutte le centrali nucleari del mondo messe insieme. È un dato che il World Nuclear Industry Status Report 2026, pubblicato il 29 settembre e curato dal consulente francese Mycle Schneider, certifica senza margini di ambiguità: per la prima volta nella storia, il fotovoltaico supera il nucleare come fonte di generazione elettrica su scala globale. Un sorpasso che non è arrivato all’improvviso, ma che si è costruito mese dopo mese con una progressione difficile da ignorare.

Come il fotovoltaico ha superato il nucleare: i numeri del sorpasso

Il momento in cui il fotovoltaico supera il nucleare su base mensile è identificabile con precisione: aprile 2025, quando per la prima volta la generazione solare globale ha ecceduto quella nucleare in un singolo mese. A marzo 2025, era già accaduto con l’eolico. Da quel momento in poi, da marzo 2025 fino a giugno 2026, ogni singolo mese ha visto il solare oppure l’eolico produrre individualmente più elettricità del nucleare a livello mondiale.

Il confronto tra le traiettorie di crescita è ancora più eloquente dei dati assoluti. Nel 2025, la generazione solare è cresciuta di circa il 30%. Nello stesso periodo, la produzione nucleare è aumentata appena dell’1,1%. Non si tratta di una gara tra tecnologie equivalenti che procedono a velocità diverse: è uno scarto strutturale che riflette dinamiche industriali, economiche e politiche profondamente divergenti.

Capacità installata: il divario che si allarga ogni anno

Dietro i numeri di generazione c’è una realtà di capacità installata che rende il sorpasso difficilmente reversibile nel breve periodo. A fine 2025, la capacità fotovoltaica globale aveva raggiunto 2.383 GW, con un incremento di 510 GW in un solo anno — una crescita del 27% su base annua. L’eolico ha aggiunto un record di 159 GW, portando la capacità totale a 1.291 GW, in crescita del 14%.

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Il nucleare racconta una storia completamente diversa. La capacità installata è salita di appena 1,5 GW, arrivando a 399,5 GW nel 2025. Ma la capacità operativa — quella effettivamente in funzione — è addirittura calata di 0,5 GW, fermandosi a 368,6 GW. Secondo il rapporto curato da Schneider, la capacità nucleare è rimasta sostanzialmente piatta per oltre 25 anni. Non è un rallentamento congiunturale: è una stagnazione strutturale.

Il confronto in termini di capacità rende visibile la disparità: il fotovoltaico da solo ha aggiunto in un anno una capacità equivalente all’intera flotta nucleare mondiale operativa, e poi un altro terzo ancora.

Perché il fotovoltaico cresce così rapidamente

La ragione principale è economica. I costi dei pannelli solari hanno subito una riduzione drastica negli ultimi anni, rendendo il fotovoltaico competitivo — e spesso più conveniente — rispetto a quasi ogni altra fonte di generazione in gran parte del mondo. Non è una questione di sussidi o di scelte politiche isolate: è un effetto di scala industriale, con la produzione di moduli fotovoltaici che ha raggiunto volumi tali da abbattere i costi unitari in modo persistente.

Il nucleare, al contrario, soffre di costi di costruzione elevati, tempi di realizzazione lunghi e una base di capacità che invecchia senza essere rinnovata a sufficiente velocità. Anche quando la produzione nucleare raggiunge record assoluti — come indicato nel rapporto 2026 — la quota relativa nel mix globale continua a ridursi perché le rinnovabili crescono molto più in fretta.

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C’è anche una differenza nella natura stessa delle due tecnologie. Un impianto fotovoltaico può essere installato in mesi; una centrale nucleare richiede decenni dalla pianificazione all’entrata in esercizio. In un contesto in cui la domanda di elettricità cresce rapidamente — trainata dall’elettrificazione dei trasporti, del riscaldamento e dell’industria — la velocità di dispiegamento conta quanto il costo.

Cosa cambia nel mix energetico globale

Il fatto che il fotovoltaico superi il nucleare nella produzione annuale non significa che il nucleare stia per scomparire dal sistema elettrico. Le centrali nucleari continuano a fornire una generazione relativamente stabile e a basse emissioni di carbonio, e in diversi paesi restano una componente rilevante del mix. Il sorpasso segnala però un cambiamento nei pesi relativi delle fonti all’interno del sistema energetico globale.

Un elemento che il rapporto mette in evidenza è la differenza tra capacità installata e generazione effettiva. Il fotovoltaico ha un fattore di utilizzo inferiore al nucleare — produce solo quando c’è sole — ma la massa di capacità installata è ormai talmente superiore da compensare ampiamente questo svantaggio in termini di output annuale. Con 2.383 GW fotovoltaici contro 368,6 GW nucleari operativi, il divario di capacità è di circa sei a uno.

Per il sistema elettrico, questo pone questioni concrete: la variabilità della generazione solare richiede flessibilità, accumulo e reti adeguate. Non è un problema insormontabile, ma è un problema reale che le politiche energetiche nazionali e internazionali devono affrontare con investimenti mirati. Il sorpasso del fotovoltaico sul nucleare è un dato di fatto; costruire un sistema che sfrutti al meglio questa capacità installata è il lavoro che resta da fare.

I dati del World Nuclear Industry Status Report 2026 sono disponibili sul sito ufficiale worldnuclearreport.org. Quello che emerge con chiarezza è che la transizione energetica non è più una proiezione futura: è già in corso, e i numeri del 2026 ne documentano una tappa che fino a pochi anni fa sembrava lontana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.