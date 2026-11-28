Italia punta sulle batterie LFP: due nuovi stabilimenti a Termoli

A Termoli si costruiranno due nuovi stabilimenti dedicati alle batterie LFP: l’annuncio è arrivato l’11 novembre 2026 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con un investimento complessivo che supera i 200 milioni di euro e una prospettiva occupazionale di circa 800 posti di lavoro diretti. Per l’Italia, che insegue da anni una posizione nella filiera europea delle batterie, è un segnale concreto — anche se i capannoni devono ancora essere costruiti e le linee di produzione non sono ancora attive.

Cosa si produrrà a Termoli e chi c’è dietro

I due impianti sorgeranno a Termoli, in Molise, e saranno dedicati alla produzione di batterie al litio ferro fosfato (lithium iron phosphate, LFP) e di sistemi di accumulo energetico. La tecnologia LFP è considerata particolarmente adatta allo stoccaggio stazionario — cioè agli impianti che accumulano energia da fonti rinnovabili — perché offre una buona stabilità chimica, una vita utile più lunga rispetto ad altre chimiche al litio e non utilizza cobalto o nichel, materiali critici dal punto di vista geopolitico.

Il progetto è una joint venture tra Intertoll e Renesys Energy, approvata da Invitalia nell’ambito del Contratto di Sviluppo Net Zero. Ciascuno dei due siti avrà una capacità produttiva annua di 358.000 celle, per un totale di 343 MWh per stabilimento. Sommando i due impianti, la capacità produttiva iniziale combinata si attesta intorno ai 685 MWh all’anno.

Il completamento degli stabilimenti è previsto entro il 31 dicembre 2028. Non esistono ancora date ufficiali confermate per l’avvio dei cantieri o per l’inizio della produzione effettiva.

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I numeri del finanziamento: PNRR e contratto di sviluppo

Su un investimento totale che supera i 200 milioni di euro, 49 milioni arrivano da fondi PNRR sotto forma di contributo a fondo perduto. Il progetto rientra nel perimetro del Contratto di Sviluppo Net Zero, strumento gestito da Invitalia per sostenere investimenti industriali legati alla transizione energetica.

Il ministro Adolfo Urso ha incontrato i vertici del gruppo a Palazzo Piacentini per esaminare la tempistica dell’investimento. La scelta di coinvolgere direttamente il MIMIT non è casuale: le batterie sono considerate una tecnologia strategica nell’ambito della politica industriale europea, e l’Italia ha finora faticato a costruire una presenza significativa in questo segmento.

Il piano di più lungo periodo è ancora più ambizioso: entro il 2030, la joint venture punta a realizzare in totale quattro micro-fabbriche, per un valore complessivo di 400 milioni di euro. I due stabilimenti annunciati a novembre rappresentano quindi la prima fase di un programma più ampio.

Perché le batterie LFP in Italia sono una questione strategica

L’Europa ha avviato da anni una corsa per ridurre la dipendenza dalle catene di fornitura asiatiche nel settore delle batterie, dominate da produttori cinesi, coreani e giapponesi. La Commissione europea ha identificato le celle per batterie tra le tecnologie critiche per la transizione energetica e la decarbonizzazione industriale.

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In questo contesto, l’Italia partiva da una posizione di svantaggio rispetto a paesi come Germania, Francia o Svezia, che hanno già attratto investimenti significativi nella produzione di celle. L’annuncio di Termoli non risolve questo divario, ma indica che qualcosa si sta muovendo — anche grazie agli strumenti del PNRR, che hanno reso più competitivi i sussidi disponibili per chi sceglie di investire nel Mezzogiorno.

La scelta della tecnologia LFP è coerente con le tendenze del mercato europeo dello stoccaggio stazionario. A differenza delle chimiche NMC (nichel-manganese-cobalto), le batterie LFP sono meno dense energeticamente ma più sicure, più longeve e meno esposte alla volatilità dei prezzi del cobalto. Per applicazioni come l’accumulo da fotovoltaico o la regolazione della rete elettrica, rappresentano spesso la scelta più razionale.

Termoli e la transizione industriale del Molise

Termoli non è nuova ai grandi investimenti industriali legati all’automotive e all’energia. La città è sede di uno stabilimento Stellantis, e il tema della riconversione produttiva è presente nel dibattito locale da anni, in parallelo con la transizione verso i veicoli elettrici che sta ridisegnando l’intera industria automobilistica europea.

I circa 800 posti di lavoro diretti attesi quando entrambi gli impianti saranno a pieno regime rappresentano un dato rilevante per un territorio che storicamente dipende da un numero limitato di grandi datori di lavoro industriali. Va però precisato che si tratta di stime legate alla piena operatività, non di assunzioni imminenti: i tempi di realizzazione si estendono fino alla fine del 2028, e la tempistica delle assunzioni non è ancora definita nei dettagli.

Quello che l’investimento di Intertoll e Renesys Energy porta a Termoli è dunque ancora tutto da costruire — nel senso più letterale. Ma il fatto che un progetto di questa scala abbia superato la fase di approvazione istituzionale, ottenuto il sostegno del MIMIT e di Invitalia, e si inserisca in un piano industriale che guarda al 2030, lo rende qualcosa di più di una semplice dichiarazione d’intenti. Per la filiera italiana delle batterie LFP, è forse il punto di partenza più concreto degli ultimi anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.