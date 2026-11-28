CER e scorporo in bolletta, le modifiche in arrivo nel Ddl Concorrenza 2026

Chi ha già costituito una Comunità energetica rinnovabile — o vi ha aderito — si trova oggi in una posizione di incertezza normativa: le nuove regole sullo scorporo energia bolletta CER introdotte quest’anno potrebbero non applicarsi automaticamente alle configurazioni già esistenti. È proprio questo il nodo che il Ddl Concorrenza 2026 sta cercando di sciogliere, con emendamenti presentati sia dalla maggioranza sia dall’opposizione per estendere il diritto allo scorporo in bolletta anche alle CER già costituite prima dell’entrata in vigore della normativa vigente.

Cosa ha cambiato il D.Lgs. 3/2026 per le comunità energetiche

Il punto di partenza è il D.Lgs. 3/2026, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che ha recepito la direttiva europea RED3 sulle energie rinnovabili. Tra le novità più rilevanti per i consumatori, questo decreto ha riconosciuto ai membri delle Comunità energetiche rinnovabili il diritto allo scorporo in bolletta dell’energia condivisa: in altre parole, la quota di energia prodotta collettivamente e autoconsumata all’interno della CER può essere separata — e dunque non tassata come normale prelievo dalla rete — nella bolletta di ciascun membro.

Si tratta di un cambiamento sostanziale. Prima di questa norma, l’energia condivisa all’interno di una CER veniva comunque conteggiata come energia prelevata dalla rete ai fini della bolletta, con tutto ciò che questo comportava in termini di oneri di sistema e costi fissi. Lo scorporo consente invece di distinguere tra energia acquistata sul mercato e energia prodotta e condivisa localmente.

Il problema è che il decreto, così come formulato, lascia aperta una questione pratica: le CER già operative al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3/2026 possono accedere a questo meccanismo alle stesse condizioni di quelle di nuova costituzione? La risposta, allo stato attuale, non è univoca.

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Perché il Ddl Concorrenza 2026 è diventato il banco di prova per lo scorporo

Il Ddl Concorrenza 2026, il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza, è diventato il veicolo legislativo scelto per affrontare questo nodo. Alla Camera dei Deputati, sia la maggioranza sia l’opposizione hanno presentato emendamenti con un obiettivo comune: estendere le nuove regole sullo scorporo in bolletta anche alle Comunità energetiche rinnovabili già costituite.

La convergenza bipartisan su questo punto è significativa. Non è frequente che su una materia tecnica come la regolazione delle bollette energetiche si registri un accordo trasversale così netto. Questo segnala che il tema è percepito come urgente da un ampio spettro di forze politiche, probabilmente anche in risposta alle richieste delle numerose CER già attive sul territorio italiano, che rischiano di rimanere escluse dai benefici introdotti dal decreto di recepimento della RED3.

L’iter, però, non è ancora concluso. La Camera ha fissato al 11 dicembre 2026 il termine per completare l’esame del provvedimento, che dovrà poi passare al Senato per l’approvazione definitiva. E gli emendamenti in discussione potrebbero ancora essere riformulati nel corso del processo parlamentare: il testo finale potrebbe differire dalle proposte attualmente sul tavolo.

Cosa significa concretamente lo scorporo per i membri di una CER

Per capire perché questa modifica normativa sia rilevante, vale la pena soffermarsi su cosa cambia in bolletta quando lo scorporo viene applicato. Un membro di una CER che riceve in condivisione una quota di energia rinnovabile prodotta da un impianto fotovoltaico condiviso, ad esempio, non dovrebbe pagare su quella quota gli stessi oneri che si applicano all’energia prelevata dalla rete nazionale. Lo scorporo energia bolletta CER serve esattamente a questo: rendere visibile e fiscalmente distinta quella quota di energia, evitando che venga trattata alla stregua di un normale acquisto.

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Il beneficio economico dipende da quanta energia viene effettivamente condivisa all’interno della comunità e da come è strutturata la tariffa. Non è possibile quantificarlo in modo universale, perché varia in base alla dimensione della CER, alla potenza degli impianti, ai profili di consumo dei membri e alla configurazione contrattuale. Quello che è certo è che senza lo scorporo, parte del vantaggio economico teorico della partecipazione a una CER viene eroso dagli oneri applicati indistintamente a tutta l’energia in bolletta.

L’iter parlamentare e i margini di incertezza

Il fatto che la convergenza parlamentare esista non significa che il percorso sia privo di ostacoli. Gli emendamenti al Ddl Concorrenza 2026 sono ancora sub iudice: potrebbero essere approvati nella forma attuale, modificati in modo sostanziale o confluire in un testo unitario. Il calendario è stretto: con la scadenza dell’11 dicembre alla Camera e il successivo passaggio al Senato, i margini per revisioni profonde si restringono, ma non si azzerano.

Chi gestisce o partecipa a una CER già costituita farebbe bene a seguire l’evoluzione di questo iter, senza dare per scontato che le modifiche vengano approvate nella formulazione attuale. Le fonti istituzionali e i soggetti aggregatori del settore sono i riferimenti più affidabili per aggiornamenti puntuali. Per un quadro normativo di riferimento aggiornato sulle comunità energetiche, il sito di QualEnergia segue da vicino i lavori parlamentari.

Quel che emerge con chiarezza da questo passaggio legislativo è che lo strumento delle CER sta uscendo dalla fase sperimentale e inizia a porre problemi normativi concreti, legati alla coesistenza tra configurazioni nate in contesti regolatori diversi. Estendere lo scorporo in bolletta alle comunità già operative non è un dettaglio tecnico: è una condizione perché il meccanismo funzioni in modo equo per tutti i partecipanti, indipendentemente da quando hanno scelto di aderire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.