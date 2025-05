Negli ultimi anni, il tema dell’assegno di divorzio ha suscitato un acceso dibattito nelle aule di tribunale e tra l’opinione pubblica.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito i criteri di attribuzione dell’assegno di divorzio, stabilendo che esso può non essere riconosciuto alla moglie giovane anche in presenza di un ex coniuge benestante. Questa decisione ha aperto nuovi scenari interpretativi e ha suscitato reazioni contrastanti tra esperti di diritto di famiglia e cittadini comuni.

La sentenza in questione, depositata nei giorni scorsi, affronta la questione dell’assegno divorzile in un contesto in cui la moglie, nonostante l’età giovane, può trovarsi in una situazione di separazione da un marito con una situazione economica solida. La Corte ha stabilito che l’assegno non è automatico e deve essere valutato caso per caso, tenendo conto di vari fattori che vanno oltre le sole disponibilità economiche dell’ex coniuge.

Uno degli aspetti fondamentali su cui si è concentrata la Cassazione è l’autosufficienza economica della moglie. La Corte ha richiamato l’importanza di considerare la capacità della persona di provvedere a se stessa. Se la moglie ha la possibilità di intraprendere un lavoro e guadagnare un reddito sufficiente per mantenere un tenore di vita dignitoso, l’assegno divorzile può essere escluso. Questo principio si basa sull’idea che l’assegno di divorzio non debba fungere da forma di mantenimento perpetuo per il coniuge economicamente più debole, ma piuttosto debba essere un supporto temporaneo in caso di effettiva difficoltà economica.

Circostanze personali e professionali

In aggiunta, la Corte ha evidenziato l’importanza di valutare le circostanze personali e professionali della moglie. Si è preso in considerazione non solo l’età, ma anche eventuali qualifiche professionali, esperienze lavorative precedenti e il contesto sociale in cui la donna si trova. La sentenza mette in luce l’importanza di un approccio individualizzato, che tenga conto delle peculiarità di ciascun caso, piuttosto che applicare una formula standard.

Un altro elemento chiave della sentenza riguarda la nozione di “tenore di vita” che la moglie aveva durante il matrimonio. La Cassazione ha chiarito che il tenore di vita non deve essere considerato come un diritto acquisito, ma piuttosto come un fattore che può influenzare la decisione sull’assegno divorzile. Se la moglie ha vissuto in un contesto di benessere economico durante il matrimonio, ma ha anche gli strumenti e le capacità per affrontare la vita da sola dopo il divorzio, l’assegno potrebbe non essere giustificato.

La decisione della Cassazione si inserisce in un contesto normativo più ampio, in cui si cerca di bilanciare i diritti dei coniugi con l’esigenza di promuovere l’autonomia economica, in particolare delle donne. Negli ultimi anni, infatti, la giurisprudenza ha mostrato una tendenza a limitare l’assegno di divorzio, rendendo più difficile per i coniugi richiedere un supporto economico in modo indiscriminato. Questo approccio riflette una società in evoluzione, in cui le donne sono sempre più attive nel mercato del lavoro e cercano di costruire una propria indipendenza.

L’interpretazione della Corte di Cassazione ha suscitato reazioni contrastanti tra esperti e avvocati. Alcuni hanno accolto con favore questa decisione, ritenendola un passo avanti verso la parità di genere e l’autonomia economica delle donne. Altri, invece, hanno espresso preoccupazione per il fatto che tale sentenza potrebbe penalizzare le donne che, pur avendo avuto una carriera interrotta o limitata a causa delle responsabilità familiari, potrebbero trovarsi in difficoltà nel reinserirsi nel mondo del lavoro.

Inoltre, si è aperto un dibattito sulle politiche di sostegno alle donne nel post-divorzio. È fondamentale che il sistema giuridico non solo consideri le dinamiche del divorzio, ma anche le misure di supporto e reinserimento professionale per le donne che potrebbero avere bisogno di un aiuto durante la fase di transizione.