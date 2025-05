Impara l’arte del riciclo e non buttare quei barattoli: ecco come riciclare in maniera molto creativa e dare loro nuova vita.

In un mondo usa e getta, che sfrutta e butta gli oggetti come se nulla fosse, imparare a riciclare e a dare una nuova vita alle cose è un grande atto di amore per noi stessi e per il pianeta. La società del consumismo ci induce a credere di non poter riusare gli oggetti più volte ma di doverne necessariamente comprare sempre di nuovi, impedendoci di godere appieno di tutte le vite che possono avere. Persino quello che fino a poco tempo fa avresti considerato spazzatura, può essere realtà una risorsa, utile ma anche creativa e stimolante.

Quei barattoli di vetro che ti riempiono la credenza e tu non sai bene dove mettere, di cui non sai che fartene, per esempio, possono avere la nuova vita artistica e creativa. Un modo per fare del bene alla tua casa, decorandola e allo stesso tempo fare un favore all’ambiente, non introducendo altra spazzatura nella atmosfera, ma utilizzando qualcosa che altrimenti sarebbe stato buttato via.

Come riutilizzare i barattoli di vetro per creare decorazioni fantastiche

Ci sono davvero tanti modi in cui puoi riciclare quei fastidiosi barattoli di vetro che ti infestano la cucina e la credenza. Oltre a poterli riciclare come contenitori, o come originari bicchieri da cocktail per le tue serate migliori con i tuoi amici, puoi anche farci un sacco di lavori fai da te decorativi e artistici. Stimolerai la tua creatività e nel contempo farai davvero del bene all’ambiente.

Se hai un balcone o ami le piante, tuoi barattoli possono diventare bellissimi vasetti porta piante, da decorare a piacere e da posizionare dove vuoi. Funzionano soprattutto per le piantine più piccole, come piante grasse o aromatiche. Ma per dare ancora di più atmosfera alle tue serate all’aria aperta, possono anche diventare lanterne luminose che faranno da sfondo e da atmosfera intima e accogliente per tutti.

Se ami le candele, poi, i barattoli di vetro possono essere eleganti portacandela, per creare luce e atmosfera anche all’interno. Puoi decorare l’esterno del vasetto come più ti piace, con smalti, vernici, carta, sticker, nastrini…dai libero sfogo alla tua creatività. Sarà un bel momento da passare per te stesso o insieme alle persone che ami, per dare sfogo alla fantasia concentrandovi su qualcosa di bello e sapendo di stare facendo bene anche al Pianeta.