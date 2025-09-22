Il servizio di pagamento digitale è sempre più utilizzato, per questo è importante sapere tutto sulle sue funzionalità e la sicurezza

PayPal è diventato negli anni un metodo di pagamento usato da sempre più persone nel mondo, in Italia sono milioni di persone a utilizzarlo perché lo ritengono facile da usare e affidabile. Ma è davvero così tanto sicuro?

Grazie a questo sistema le persone possono inviare e ricevere denaro senza dover utilizzare i dati della propria carta di credito, così come è possibile effettuare pagamenti online direttamente dal proprio account PayPal, senza dover usare in rete i dati delle carte. Cosa si deve sapere su questo portale.

PayPal è sicuro come metodo di pagamento? 5 cose da sapere

PayPal è ritenuto da tutti gli utenti che lo utilizzano un metodo di pagamento sicuro, il fatto che pagando attraverso questo sistema non si debbano inserire dati delle carte di credito, lo rende praticamente a rischio di frodi o altri generi di truffa. Proprio per questo negli anni l’azienda ha applicato sempre più correttivi al fine di renderlo ancora più sicuro, come l’autenticazione a due fattori, tecnologie avanzate di crittografia e quanto altro.

Sono in totale 5 i motivi per cui si deve essere certi della sicurezza di PayPal, il primo è la privacy dei dati, ovvero nel corso del pagamento online attraverso questo sistema, non vengono resi noti i dati della propria carta o del conto bancario al venditore, così si riducono notevolmente i rischi di furti di identità. C’è poi la protezione degli acquisti, ovvero qualora il prodotto che si è comperato non arriva o ha qualche danno, è possibile richiedere un rimborso entro 180 giorni dalla transazione.

Il terzo motivo, invece, è come sono gestiti gli acquisti non autorizzati, se il proprio conto PayPal viene usato senza autorizzazione, il proprietario dell’account può chiedere assistenza e anche un eventuale rimborso. Il quarto motivo riguarda la protezione dei venditori, se rispettate tutte le regole del portale, colui che vende è sempre tutelato da eventuali pagamenti non autorizzati. Infine, ma non di meno valore, c’è la sicurezza tecnica, PayPal, infatti, usa sistemi di crittografia di ultima generazione, le transazioni sono costantemente monitorate e l’utente può impostare l’autenticazione in due fattori per essere ancora più sicuro.

In definitiva parliamo di un metodo di pagamento online molto sicuro, facile da utilizzare e con un servizio clienti eccellente. Con l’opzione del pagamento in tre rate, poi, è diventato ancora più vantaggioso.