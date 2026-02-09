E’ un trucco che non tutti conoscono e che ha una funzione ben precisa, lo utilizzano nei luoghi dove l’igiene è alla base di tutto

I cattivi odori in bagno sono un problema molto comune, soprattutto in quelle stanze che non hanno una finestra. Qui l’odore di chiuso può diventare davvero molto forte a causa della mancanza di ricambio d’aria naturale, che serve a eliminare l’umidità.

C’è un sistema che non tutti conoscono e che consiste nel mettere delle gocce di olio essenziale nello scopino del WC, è utilizzato anche negli alberghi a cinque stelle ed è super efficace.

A cosa serve l’olio essenziale nello scopino del WC

Quando si ha un bagno cieco – ovvero senza finestra – non si deve rinunciare a poter avere un odore piacevole in questa stanza. Ci sono diversi modi per assicurarsi un profumo di freschezza in questo spazio della casa, uno di questi è quello di mettere gocce di olio essenziale nello spazzolino del WC.

Se non si amano detergenti in commercio, che spesso hanno degli odori eccessivamente forti, si può ricorrere ad alcuni rimedi naturali, tra cui gli oli essenziali. Questi ultimi sono molto potenti e particolarmente indicati per combattere proprio i cattivi odori non solo nel bagno, ma anche negli armadi, in tutti quelli spazi privi di aria. Ebbene in bagno, oltre a poter usare i diffusori con bastoncini e spray realizzati in casa, possono essere messi, sotto forma di goccia, nello scopettino del WC.

E’ un trucco che sono in pochissimi a conoscere, queste gocce “strategiche” possono essere messe direttamente nello scopino, in questo modo non solo si coprirà la puzza di questo strumento, ma ogni volta che verrà utilizzato si dissolverà nel bagno una piacevole fragranza. Un altro trucco che riguarda le gocce di olio essenziale è quello di metterle all’interno del rotolo di carta igienica, non sulla carta esterna. In questo caso, ogni volta che si srotola, si avvertirà una fragranza profumata, che sarà molto piacevole.

Oltre a questi sistemi, ci sono anche altri rimedi per combattere i cattivi odori in bagno, come utilizzare piante che riescono ad assorbire le puzze, così come altri generi di strumenti che hanno proprio questa funzione. La tecnica dell’olio essenziale è senza ombra di dubbio una delle più efficaci, perché aiuta ad avere un profumo leggero, che non rischia di nauseare come molti deodoranti in commercio.