RWE inaugura l’impianto agrivoltaico di Enna: i RinnovaMente Days accolgono 1.500 partecipanti

RWE ha inaugurato un impianto agrivoltaico da 9,5 MWac a Enna durante i RinnovaMente Days 2026, coinvolgendo oltre 1.500 partecipanti tra studenti e cittadini.

Quattro giorni, oltre 1.500 partecipanti e un impianto agrivoltaico da 9,5 MWac inaugurato in diretta: i RinnovaMente Days 2026 hanno trasformato Enna in un punto di riferimento concreto per la transizione energetica nel Sud Italia. L’evento, organizzato da RWE Renewables Italia dal 20 al 23 ottobre 2026, ha dimostrato che comunicare le rinnovabili in modo accessibile — e farlo in un territorio spesso percepito come periferico rispetto alle grandi decisioni energetiche — è possibile e produce risultati misurabili.

Cosa sono i RinnovaMente Days e perché Enna

Quella appena conclusa è la quarta edizione dell’evento RinnovaMente Days, che porta il sottotitolo Crescere con Energia!. La scelta di Enna non è casuale: la provincia siciliana si trova al centro di un territorio con risorse solari significative e al tempo stesso con una struttura agricola radicata, condizioni che rendono l’agrivoltaico una tecnologia particolarmente rilevante per il contesto locale.

La sede scelta per ospitare le attività è stata l’Autodromo di Pergusa, dove RWE ha allestito il Dome RWE, una struttura dedicata agli incontri, alle presentazioni e alle attività divulgative. La scelta di uno spazio fisico riconoscibile e accessibile ha probabilmente contribuito a raggiungere un pubblico eterogeneo: studenti, cittadini e rappresentanti istituzionali si sono alternati nei quattro giorni.

→ Leggi anche: RinnovaMente Days a Enna: quattro giorni di laboratori sulla transizione energetica

L’impianto agrivoltaico al centro dell’iniziativa

Il cuore dell’evento è stata l’inaugurazione di un impianto agrivoltaico da 9,5 MWac, sviluppato da RWE in collaborazione con Società Agricola Piscopo per la gestione degli aspetti agricoli. Si tratta di un impianto agrivoltaico avanzato, una tecnologia che integra la produzione di energia fotovoltaica con l’uso agricolo del suolo sottostante, consentendo di mantenere attive le coltivazioni sotto o tra i pannelli.

Il modello agrivoltaico risponde a una delle critiche più frequenti rivolte al fotovoltaico a terra: il consumo di suolo agricolo. In questo caso, la collaborazione con un’azienda agricola locale rappresenta un tentativo di conciliare produzione energetica e continuità dell’attività agricola. È corretto però precisare che le modalità specifiche di integrazione — quali colture, quale gestione del microclima sotto i pannelli, quale percentuale di suolo rimane effettivamente produttiva — non sono state dettagliate nelle fonti disponibili e richiederebbero una verifica tecnica indipendente per essere valutate nel merito.

Detto questo, la potenza installata di 9,5 MWac colloca questo impianto agrivoltaico in una fascia media per il contesto italiano: non un grande parco industriale, ma un progetto di scala territoriale, compatibile con la vocazione agricola della zona.

Oltre 1.000 studenti coinvolti nelle attività

Uno degli aspetti più rilevanti dei RinnovaMente Days è la componente educativa. L’edizione 2026 ha coinvolto oltre 1.000 studenti provenienti dal territorio, un dato che indica un impegno strutturato con le scuole locali, non una semplice visita sporadica. Insieme agli studenti, l’evento ha accolto cittadini e rappresentanti istituzionali, portando il totale dei partecipanti a superare quota 1.500.

→ Leggi anche: Energyear Italia 2026: il sesto evento dedicato a rinnovabili, BESS e transizione energetica

Avvicinare i giovani alla transizione energetica attraverso un evento legato a un’installazione reale — e non a una simulazione o a un modello didattico astratto — è un approccio che ha una logica precisa: rende tangibile qualcosa che altrimenti rischia di rimanere una formula tecnica. Un impianto agrivoltaico che si può visitare, osservare nel funzionamento e contestualizzare rispetto al territorio in cui si vive ha un impatto diverso rispetto a una lezione frontale.

Il quadro più ampio: agrivoltaico e Sicilia

L’inaugurazione di questo impianto agrivoltaico si inserisce in un contesto nazionale in evoluzione. L’Italia ha definito negli ultimi anni linee guida specifiche per l’agrivoltaico, con l’obiettivo di distinguere gli impianti che rispettano criteri di integrazione agricola reale da quelli che occupano suolo agricolo senza garantire una vera continuità produttiva. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato documentazione tecnica sui requisiti degli impianti agrivoltaici avanzati, che rappresenta il riferimento normativo di settore.

La Sicilia, con la sua irradiazione solare tra le più elevate d’Europa e un’agricoltura ancora economicamente rilevante, è uno dei territori dove il bilanciamento tra sviluppo delle rinnovabili e tutela del paesaggio agrario è più complesso e più urgente. Progetti come quello inaugurato a Enna non risolvono da soli questa tensione, ma possono contribuire a costruire modelli replicabili — a condizione che i dati sulla coesistenza tra produzione energetica e attività agricola vengano monitorati e resi pubblici nel tempo.

I RinnovaMente Days si confermano come uno degli esempi più strutturati di comunicazione territoriale sulle rinnovabili in Italia: non un convegno per addetti ai lavori, ma un evento aperto che prova a costruire un dialogo tra un’azienda energetica, la comunità locale e le generazioni più giovani. Se la quarta edizione ha portato 1.500 persone all’Autodromo di Pergusa, il prossimo test sarà capire se questo coinvolgimento produce effetti duraturi sul territorio — in termini di accettazione sociale, di competenze e di consapevolezza energetica diffusa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.