Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi mappano la Blue Economy: infrastrutture sottomarine ed eolico offshore

La blue economy italiana si sviluppa attraverso infrastrutture sottomarine, eolico offshore e porti energetici. Scopri le ricerche di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi.

Le infrastrutture sottomarine che attraversano il fondale del Mediterraneo, i parchi eolici al largo delle coste europee, la transizione energetica dei porti: sono questi alcuni dei fronti su cui si gioca il futuro della blue economy italiana ed europea, secondo le ricerche più recenti del Blue Economy Monitor, l’osservatorio congiunto lanciato da Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management. Un progetto che, a un anno dal suo avvio, sta producendo analisi concrete su un settore spesso evocato ma raramente misurato con questo livello di dettaglio.

Cosa è il Blue Economy Monitor e perché è rilevante

Il Blue Economy Monitor è stato presentato per la prima volta a Milano il 5 novembre 2025, frutto della collaborazione tra uno dei principali gruppi bancari italiani e una delle scuole di management più riconosciute a livello europeo. L’idea di fondo è costruire un osservatorio permanente capace di analizzare l’economia del mare non come categoria generica, ma attraverso filiere specifiche: capitale naturale marino, mobilità sostenibile, infrastrutture portuali, connettività sottomarina.

I primi due studi, pubblicati al lancio, si sono concentrati sul Blue Natural Capital — ovvero il valore economico degli ecosistemi marini — e sulla mobilità sostenibile in ambito marittimo. A distanza di circa un anno, nell’ottobre 2026, sono arrivate due nuove ricerche che spostano il focus su temi più infrastrutturali e industriali: le connessioni elettriche e i cavi di telecomunicazione sottomarini, e il ruolo dell’eolico offshore nella transizione energetica.

L’approccio dell’osservatorio punta esplicitamente alla collaborazione tra università, imprese e istituzioni. Non si tratta di un esercizio accademico fine a se stesso, ma di un tentativo di fornire a operatori economici e decisori pubblici una lettura sistematica delle opportunità e delle sfide legate al mare.

Infrastrutture sottomarine: cavi, interconnessioni e nuove dipendenze

Uno degli ambiti più interessanti emersi dalle ricerche di ottobre 2026 riguarda le infrastrutture sottomarine: i cavi di telecomunicazione che veicolano la quasi totalità del traffico internet globale e le interconnessioni elettriche che collegano i sistemi energetici di paesi diversi. Si tratta di reti invisibili, letteralmente, ma strategicamente decisive.

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Il Mediterraneo è uno snodo particolarmente rilevante in questo senso. Attraverso il suo fondale passano corridoi di connettività che collegano Europa, Africa e Asia. La loro sicurezza, manutenzione e potenziamento sono diventati temi che intersecano energia, geopolitica e innovazione tecnologica in modo sempre più diretto.

Le ricerche del Monitor identificano nelle interconnessioni elettriche sottomarine uno degli elementi chiave per la stabilità delle reti energetiche europee, soprattutto in un contesto in cui la generazione da fonti rinnovabili — per definizione variabile — richiede sistemi di bilanciamento sempre più sofisticati. Un cavo che collega due paesi con profili di produzione diversi può compensare i picchi e le valli di eolico e fotovoltaico in modo molto più efficiente di qualsiasi sistema di accumulo locale.

Eolico offshore: potenziale enorme, sfide altrettanto grandi

L’eolico offshore è probabilmente il tema su cui le aspettative sono più alte — e anche quello in cui la distanza tra potenziale teorico e realizzazione concreta è ancora significativa. Secondo quanto emerge dalle analisi del Blue Economy Monitor, questa tecnologia potrebbe arrivare a coprire fino al 30% della domanda energetica europea. Una stima che, se confermata dai piani di sviluppo in corso, cambierebbe profondamente la geografia dell’energia nel continente.

Ma è utile contestualizzare. L’eolico offshore, specialmente nelle sue versioni floating — cioè con turbine montate su piattaforme galleggianti anziché ancorate al fondale — è ancora una tecnologia in fase di maturazione industriale. I costi rimangono elevati rispetto all’eolico onshore o al fotovoltaico utility-scale, e la filiera produttiva europea fatica a tenere il passo con la domanda. Le autorizzazioni, i tempi di costruzione e la disponibilità di navi specializzate per l’installazione rappresentano colli di bottiglia reali.

Per l’Italia, il contesto è ulteriormente complicato da vincoli paesaggistici, da una normativa che ha subito diverse revisioni negli ultimi anni e dalla necessità di costruire una filiera industriale quasi da zero. Il Mediterraneo, con fondali mediamente più profondi rispetto al Mare del Nord — dove si concentra la maggior parte degli impianti esistenti — richiede tecnologie floating più costose e complesse. Il potenziale c’è, ma la strada è ancora lunga.

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I porti come nodi della transizione energetica

Un terzo filone che emerge dalle ricerche riguarda il ruolo dei porti nella trasformazione del sistema energetico. I grandi scali marittimi non sono solo infrastrutture logistiche: sono consumatori significativi di energia, punti di approdo per cavi e connessioni sottomarine, potenziali hub per la distribuzione di combustibili alternativi come l’idrogeno o l’ammoniaca, e nodi dove si incontrano domanda e offerta di energia rinnovabile.

La transizione energetica dei porti — dalla fornitura di elettricità alle navi in banchina (cold ironing) alla gestione dei flussi di energia rinnovabile prodotta nelle aree portuali — è un processo già avviato in diversi scali europei, ma con velocità e modalità molto diverse da paese a paese. In Italia, alcuni porti hanno avviato percorsi di decarbonizzazione, ma la frammentazione delle autorità portuali e la complessità delle infrastrutture esistenti rendono il processo più lento rispetto ad altri contesti europei.

Un osservatorio che serve a chi deve decidere

Il valore del Blue Economy Monitor non sta solo nei singoli dati che produce, ma nel tentativo di costruire un linguaggio comune tra mondi che spesso faticano a dialogare: la finanza, la ricerca accademica, le imprese del settore marittimo e le istituzioni pubbliche. Intesa Sanpaolo porta la prospettiva di chi deve valutare la bancabilità di progetti complessi e spesso pionieristici; SDA Bocconi porta metodologia di ricerca e capacità di analisi sistemica.

Il risultato è un corpus di analisi che può essere utile a imprenditori che valutano investimenti nel settore, a policy maker che devono definire priorità regolatorie, e a operatori finanziari che cercano di capire dove si trovano le opportunità — e i rischi — nell’economia del mare. Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Intesa Sanpaolo.

Quello che emerge con chiarezza, leggendo i temi affrontati dall’osservatorio, è che la blue economy non è un settore omogeneo. Comprende realtà molto diverse — dalla pesca alla cantieristica, dalle energie rinnovabili offshore alle biotecnologie marine — con dinamiche, tempi e bisogni di investimento profondamente differenti. Mappare questa complessità, senza appiattirla in slogan, è già un contributo non banale al dibattito pubblico su come l’Italia può valorizzare il proprio rapporto con il mare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.