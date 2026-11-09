Green Transition Scenarios 2026: Statkraft disegna i quattro futuri dell’energia

Quattro percorsi possibili verso il 2050, ma con un elemento che non cambia in nessuno di essi: la domanda globale di elettricità cresce sempre, e le fonti rinnovabili diventano inevitabilmente dominanti. È questa la premessa centrale del Green Transition Scenarios 2026, l’undicesima edizione del rapporto di punta di Statkraft — il maggior produttore europeo di energia rinnovabile — pubblicato il 13 ottobre 2026. Un documento che non è una previsione unica sul futuro dell’energia, ma un sistema di scenari costruito per aiutare investitori, governi e operatori di settore a ragionare con più strumenti sulla transizione energetica: quali scenari sono plausibili, quali variabili contano davvero, e dove convergono i percorsi anche quando divergono le politiche.

Perché un rapporto a scenari multipli e non una singola previsione

Il metodo scelto da Statkraft non è casuale. Costruire scenari alternativi — anziché una proiezione lineare — riflette una consapevolezza precisa: il sistema energetico globale è troppo complesso e dipendente da variabili politiche, tecnologiche e geopolitiche per essere catturato da un’unica traiettoria. Le scelte di un singolo grande paese, un’accelerazione imprevista nei costi di stoccaggio, un rallentamento nelle politiche climatiche di un blocco economico rilevante: ciascuno di questi fattori può spostare significativamente l’esito finale.

Il Green Transition Scenarios 2026 esplora quattro possibili configurazioni del sistema energetico mondiale verso il 2050, differenziate per velocità della transizione, intensità dell’intervento politico e distribuzione geografica delle trasformazioni. Non si tratta di scenari ottimistici contrapposti a scenari pessimistici in senso semplicistico: sono percorsi coerenti internamente, ciascuno con le proprie logiche e conseguenze.

Quello che accomuna tutti e quattro i percorsi — ed è il dato forse più significativo del rapporto — è che in nessuno scenario la domanda globale di elettricità diminuisce. L’elettrificazione dell’economia è una costante strutturale, non una variabile dipendente dalle politiche climatiche.

I numeri che attraversano tutti gli scenari della transizione energetica

Statkraft stima che entro il 2050 la domanda globale di elettricità potrebbe crescere in una forchetta compresa tra il 48% e oltre il 100% rispetto ai livelli attuali. È un intervallo molto ampio, e questa ampiezza è intenzionale: dipende da quanto velocemente si elettrificheranno i trasporti, il riscaldamento degli edifici, i processi industriali e — in misura crescente — i sistemi di intelligenza artificiale e data center.

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Sul lato dell’offerta, le proiezioni sono altrettanto nette. Le fonti rinnovabili potrebbero coprire tra il 62% e l’80% della produzione elettrica globale entro il 2050, a seconda dello scenario considerato. Anche la soglia minima — 62% — rappresenta un cambiamento radicale rispetto alla struttura attuale del mix energetico mondiale, ancora largamente dipendente da combustibili fossili.

Un’altra soglia temporale indicata nel rapporto è il 2035: entro quella data, secondo Statkraft, le rinnovabili diventeranno la fonte dominante di generazione elettrica a livello globale, trainate in particolare da solare ed eolico. Questo non significa che gas e carbone scompariranno nel giro di un decennio, ma che perderanno la loro posizione di riferimento nel sistema.

Solare ed eolico come driver strutturali, non come scommessa tecnologica

Una delle letture più interessanti che emerge dal rapporto riguarda il ruolo di solare ed eolico. Non vengono presentati come tecnologie ancora da dimostrare o dipendenti da sussidi per sopravvivere, ma come driver strutturali della transizione in tutti e quattro gli scenari. La competitività di costo raggiunta negli ultimi anni da entrambe le tecnologie ha reso il loro dispiegamento sempre più indipendente dal contesto regolatorio specifico.

Questo non significa che il contesto politico sia irrilevante. Al contrario: la velocità con cui solare ed eolico si espandono, e la capacità del sistema di integrarli senza destabilizzare le reti, dipende fortemente da decisioni infrastrutturali e regolatorie che variano molto da paese a paese. La differenza tra gli scenari sta spesso proprio qui: non nel se le rinnovabili cresceranno, ma nel quanto velocemente e con quali effetti collaterali sul sistema.

Il rapporto tiene conto di dimensioni geografiche distinte — a livello globale, europeo, nordico, nordamericano e sudamericano — riconoscendo che la transizione energetica non è un fenomeno uniforme. L’Europa parte da condizioni diverse rispetto al Sud America, e il Nord Europa ha traiettorie diverse dall’Europa meridionale. Questo approccio regionale è uno degli elementi che distingue il lavoro di Statkraft da analisi più aggregate.

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Cosa cambia per chi deve prendere decisioni oggi

Un rapporto a scenari multipli ha senso solo se produce implicazioni operative. Per chi investe in infrastrutture energetiche con orizzonti decennali, la domanda non è “quale scenario si realizzerà?” ma “quali scelte sono robuste anche se lo scenario cambia?”. Ed è su questo piano che il Green Transition Scenarios 2026 risulta più utile come strumento di lavoro.

Alcune indicazioni emergono con chiarezza trasversale. La flessibilità del sistema — capacità di stoccaggio, interconnessioni, domanda gestibile — diventa un asset critico in tutti i percorsi, proprio perché la crescita delle rinnovabili intermittenti richiede bilanciamento. L’elettrificazione dei consumi finali — riscaldamento, trasporti, industria — è una direzione comune, anche se i ritmi variano. E la domanda di materie prime critiche per pannelli solari, turbine eoliche e batterie rimane un nodo aperto che nessuno scenario risolve facilmente.

Per i policy maker, il messaggio implicito è che ritardare le decisioni infrastrutturali non è neutro: il sistema energetico ha tempi di risposta lunghi, e le scelte fatte oggi sui gasdotti, sulle reti elettriche o sulle concessioni per il rinnovabile condizionano i margini di manovra disponibili tra dieci o quindici anni. Non è catastrofismo, è semplicemente la logica degli investimenti a lungo ciclo di vita.

Il rapporto completo è disponibile sul sito ufficiale di Statkraft, all’indirizzo statkraft.com/energy-insights/green-transition-scenarios, con le analisi regionali e la documentazione metodologica degli scenari.

Undici edizioni di questo lavoro hanno costruito un archivio utile anche per confrontare come le proiezioni siano cambiate nel tempo — e quali variabili abbiano sorpreso più di altre. In un campo dove l’incertezza è strutturale, la capacità di aggiornare i modelli è tanto importante quanto la qualità delle stime iniziali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.