La Corte Costituzionale torna sul fotovoltaico a terra in area agricola: la terza sentenza in pochi mesi

La Corte Costituzionale torna a pronunciarsi sul fotovoltaico a terra in area agricola e conferma il divieto stabilito dal Decreto-legge Agricoltura. Con la sentenza 184/2026, depositata nelle ultime settimane, la Consulta ribadisce che gli impianti solari a terra non possono essere installati su suoli agricoli — una posizione che aveva già espresso con la sentenza 127/2026, depositata il 16 luglio 2026. Siamo quindi di fronte ad almeno due pronunciamenti formali in pochi mesi sullo stesso tema, in un contesto normativo che continua a generare tensioni tra le esigenze della transizione energetica e la tutela del territorio agricolo.

Cosa dice il Decreto-legge Agricoltura sul fotovoltaico a terra

Il divieto di installare impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli è stato introdotto dal Decreto-legge Agricoltura, una norma che ha subito sollevato dubbi di legittimità costituzionale. L’argomento di fondo era chiaro: proteggere il suolo agricolo dalla trasformazione in sito produttivo energetico, impedendo che i pannelli solari occupassero stabilmente superfici destinate all’alimentazione e all’ecosistema rurale.

La misura, però, si scontra con un obiettivo altrettanto concreto: l’Italia deve aumentare significativamente la propria capacità installata da fonti rinnovabili entro il 2030. Il fotovoltaico a terra in area agricola è stato a lungo considerato una delle vie più rapide per farlo, data la disponibilità di superfici e la semplicità di installazione rispetto ai tetti o alle strutture elevate.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 184/2026, ha ora confermato che il divieto regge al vaglio di legittimità. Non è una novità assoluta — già la sentenza 127/2026 aveva tracciato la stessa linea — ma ogni nuovo pronunciamento rafforza l’orientamento giurisprudenziale e riduce lo spazio per eventuali contestazioni future.

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Cosa resta permesso: l’agrivoltaico elevato

Un elemento centrale della sentenza 184/2026 riguarda ciò che non è vietato. La Corte conferma che l’agrivoltaico elevato — ovvero gli impianti solari montati su strutture rialzate che consentono la coltivazione del suolo sottostante — rimane consentito. Questa distinzione non è marginale.

L’agrivoltaico elevato rappresenta una soluzione ibrida: i pannelli vengono installati a un’altezza sufficiente a permettere il passaggio di macchinari agricoli e la crescita delle colture, mantenendo così la doppia funzione del terreno. Rispetto al fotovoltaico a terra tradizionale, comporta costi di installazione più elevati e una progettazione più complessa, ma non sottrae il suolo all’uso agricolo.

Questa distinzione tecnica è diventata, di fatto, il confine normativo tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Chi vuole installare impianti solari su terreni agricoli deve oggi confrontarsi con questa linea, che la Consulta ha ora ribadito con forza.

Il nodo dei 70.000 ettari e gli obiettivi 2030

Dietro la questione giuridica c’è un problema di numeri. Elettricità Futura, l’associazione che rappresenta le imprese del settore elettrico, ha calcolato che sarebbero sufficienti 70.000 ettari per raggiungere gli obiettivi di rinnovabili fissati per il 2030. Una superficie che, in termini assoluti, può sembrare rilevante, ma che va rapportata all’estensione complessiva del territorio agricolo italiano.

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Il punto non è soltanto quanta superficie serve, ma dove si trova e come è classificata. Il divieto stabilito dal Decreto-legge Agricoltura e confermato dalla Corte Costituzionale riduce sensibilmente il perimetro entro cui gli operatori possono muoversi. Le aree non agricole — zone industriali dismesse, tetti, aree marginali, superfici degradate — restano disponibili, ma non sempre offrono le stesse condizioni di irraggiamento, accessibilità e connessione alla rete.

Il dibattito sulle aree idonee è quindi tutt’altro che chiuso. Anzi, si sta articolando a livello regionale: è significativo che il 17 novembre sia prevista un’udienza pubblica in Umbria proprio sul tema delle aree idonee per gli impianti rinnovabili, un segnale di quanto la questione sia ancora aperta sul piano applicativo.

Perché la Consulta si pronuncia più volte sullo stesso tema

Il fatto che la Corte Costituzionale abbia emesso almeno due sentenze — la 127/2026 e la 184/2026 — sullo stesso argomento in pochi mesi non è necessariamente anomalo nel sistema italiano. Ogni ricorso che giunge alla Consulta è autonomo: può provenire da regioni, tribunali amministrativi o altri organi che sollevano questioni di legittimità su norme specifiche. Ogni pronunciamento risponde a una questione distinta, anche se il tema di fondo è lo stesso.

Questo meccanismo produce però un effetto cumulativo: più la Corte conferma un orientamento, più quell’orientamento diventa solido e difficile da ribaltare per via giudiziaria. Chi intende contestare il divieto dovrà farlo su basi normative diverse — per esempio attraverso il recepimento di direttive europee o modifiche legislative — piuttosto che attraverso nuovi ricorsi costituzionali sulle stesse norme.

Per chi opera nel settore delle energie rinnovabili, il messaggio è abbastanza chiaro: il fotovoltaico a terra su suolo agricolo, nella sua forma tradizionale, non ha spazio nel quadro normativo attuale. La strada percorribile passa per l’agrivoltaico elevato, per le aree non agricole e per un dialogo con le regioni sulla mappatura delle zone idonee — un processo che, come dimostra il caso umbro, è ancora in corso e non privo di complessità. Per approfondire la normativa di settore è possibile consultare le analisi aggiornate sul tema.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.