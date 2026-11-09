Lombardia, i contributi regionali per le rinnovabili in agricoltura: come accedere al Testo Unico

Accedere ai contributi rinnovabili agricoltura Lombardia è diventato più chiaro grazie al Testo Unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale della Regione Lombardia, un testo normativo consolidato che raccoglie in un unico corpo legislativo disposizioni fino a oggi sparse tra leggi, delibere e regolamenti regionali. Per le aziende agricole lombarde che vogliono investire in impianti fotovoltaici o in altre tecnologie pulite, capire come orientarsi in questo quadro è diventato un passaggio concreto, non solo burocratico.

Che cos’è il Testo Unico e perché cambia le cose

Il Testo Unico della Regione Lombardia è uno strumento di semplificazione normativa: invece di dover consultare più leggi regionali separate, agricoltori, cooperative e professionisti del settore trovano in un unico riferimento legislativo tutte le disposizioni che riguardano agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Tra queste rientrano anche le norme che disciplinano l’accesso ai finanziamenti pubblici per le energie rinnovabili in ambito agricolo.

La logica non è solo di ordine formale. Quando le regole sono disperse, il rischio concreto è che un’impresa agricola perda un bando semplicemente perché non era a conoscenza di un requisito pubblicato in un provvedimento secondario. Consolidare tutto in un testo riduce questo rischio e, almeno sulla carta, abbassa le barriere di accesso per le realtà più piccole, che raramente dispongono di un ufficio legale interno.

La soglia dello 0,8% sulla SAU: cosa significa in pratica

Uno degli elementi più discussi della politica lombarda sulle rinnovabili in agricoltura riguarda il limite imposto sull’utilizzo della superficie agricola utilizzata (SAU). La Regione Lombardia ha fissato una soglia dello 0,8% della SAU regionale come tetto massimo per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili su terreni agricoli.

La misura nasce da una preoccupazione concreta: evitare che la corsa alle rinnovabili sottragga terreni fertili alla produzione alimentare. La Lombardia è tra le regioni italiane con la maggiore intensità produttiva agricola — zootecnia, risicoltura, orticoltura, filiere lattiero-casearie — e il rischio di un conflitto tra produzione energetica e produzione alimentare è tutt’altro che teorico.

Per questo la normativa regionale privilegia le aree degradate e stabilisce criteri di priorità che mettono al primo posto la tutela del suolo fertile e la continuità delle filiere agroalimentari. In termini pratici, un’azienda che vuole installare un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo produttivo dovrà dimostrare che l’intervento non compromette la vocazione agricola dell’area, o puntare su soluzioni come l’agrivoltaico, che permette di coltivare e produrre energia in modo integrato.

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Contributi fino al 60%: a chi spettano e come funzionano

Sul fronte degli incentivi economici, la Regione Lombardia ha messo in campo contributi in conto capitale che possono arrivare fino al 60% della spesa ammissibile per le imprese agricole che investono in rinnovabili ed efficienza energetica. Si tratta di una percentuale significativa, che può fare la differenza tra un investimento fattibile e uno che rimane sulla carta.

I bandi regionali per questi contributi si inseriscono in un contesto più ampio: a inizio ottobre sono stati aperti bandi per efficienza energetica e rinnovabili che, sommando gli interventi in Lombardia e in altre regioni, hanno messo a disposizione complessivamente 960 milioni di euro. Una parte di queste risorse è specificamente orientata al settore primario e alla competitività delle aziende agricole attraverso l’adozione di tecnologie pulite.

Chi può accedere a questi contributi? In linea generale, i destinatari sono le imprese agricole iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo, le cooperative agricole e, in alcuni casi, le associazioni di produttori. I requisiti specifici variano da bando a bando, ma i criteri ricorrenti riguardano:

la dimensione dell’impresa (spesso con premialità per le micro e piccole imprese);

la localizzazione dell’investimento in Lombardia;

la coerenza dell’intervento con gli obiettivi del Piano Strategico Nazionale per la PAC;

la presenza di un progetto tecnico validato da un professionista abilitato.

La percentuale di contributo può variare anche in base alla zona geografica dell’intervento — con possibili premialità per le aree montane o svantaggiate — e al tipo di tecnologia installata.

Agrivoltaico e biomasse: le tecnologie più finanziate

Non tutte le fonti rinnovabili hanno lo stesso peso nei bandi lombardi dedicati all’agricoltura. L’agrivoltaico — sistemi che combinano la produzione di energia solare con la coltivazione del suolo sottostante — è tra le soluzioni che raccolgono maggiore interesse istituzionale, anche perché risponde direttamente al problema della sottrazione di suolo agricolo.

Le biomasse agricole rappresentano un altro filone consolidato: impianti a biogas e biometano alimentati da reflui zootecnici o scarti colturali rientrano da tempo nei programmi di sostegno regionali. In questo caso il vantaggio è duplice — produzione energetica e gestione dei reflui — ma i costi di investimento e le complessità autorizzative restano elevati, soprattutto per le aziende di dimensioni medie.

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Il mini-eolico agricolo e i piccoli impianti idroelettrici su canali irrigui esistenti completano il quadro, anche se con quote di finanziamento più ridotte rispetto al fotovoltaico.

Come orientarsi nei bandi: errori da evitare

Il principale ostacolo che le aziende agricole incontrano nell’accesso ai contributi rinnovabili in Lombardia non è la mancanza di risorse, ma la difficoltà di leggere correttamente i bandi e di presentare una domanda completa. Alcuni errori ricorrenti:

Presentare domanda fuori finestra temporale : i bandi regionali hanno scadenze rigide e spesso non vengono prorogati.

: i bandi regionali hanno scadenze rigide e spesso non vengono prorogati. Sottovalutare i requisiti di ammissibilità : non tutte le spese sono finanziabili; attrezzature di seconda mano, IVA recuperabile e costi di gestione ordinaria sono di solito esclusi.

: non tutte le spese sono finanziabili; attrezzature di seconda mano, IVA recuperabile e costi di gestione ordinaria sono di solito esclusi. Confondere contributo in conto capitale e credito d’imposta : sono strumenti diversi con meccanismi di liquidazione differenti.

: sono strumenti diversi con meccanismi di liquidazione differenti. Non verificare il cumulo: alcune agevolazioni regionali sono cumulabili con incentivi nazionali come il Conto Energia o le tariffe GSE, ma solo entro determinati massimali.

Il portale ufficiale della Regione Lombardia raccoglie la documentazione aggiornata sul Testo Unico e i bandi attivi: è il punto di partenza più affidabile prima di affidarsi a intermediari o consulenti.

Il nodo della compatibilità tra produzione energetica e identità agricola

C’è un tema che la normativa lombarda affronta ma non risolve del tutto: fino a che punto un’azienda agricola può orientarsi verso la produzione di energia senza perdere la propria qualifica fiscale e previdenziale di impresa agricola? La questione non è solo teorica. Le agevolazioni fiscali riservate agli imprenditori agricoli — dall’IRPEF su base catastale alle esenzioni IMU — dipendono dal mantenimento di certi requisiti di attività prevalentemente agricola.

Quando i ricavi da energia superano determinate soglie rispetto al fatturato agricolo complessivo, l’azienda rischia di perdere questi benefici. I contributi rinnovabili per l’agricoltura lombarda sono pensati anche per incentivare investimenti che rimangano dentro questi confini — ma la valutazione caso per caso con un commercialista esperto di fiscalità agricola rimane indispensabile prima di avviare qualsiasi progetto.

Il Testo Unico lombardo offre una cornice normativa più leggibile rispetto al passato, ma la complessità del settore — tra regole regionali, nazionali ed europee — richiede ancora una lettura attenta e aggiornata. Per le aziende agricole che vogliono investire in rinnovabili, il punto di partenza resta sempre lo stesso: capire bene le regole prima di firmare qualsiasi contratto con un installatore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.