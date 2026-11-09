Esodati e Transizione 5.0: sbloccati i fondi per rinnovabili e sistemi di accumulo

Erano rimaste fuori per una questione di fondi esauriti, non per carenze tecniche o irregolarità nei documenti: 7.417 imprese italiane avevano presentato le comunicazioni preventive al GSE tra il 7 e il 27 novembre 2025, ottenuto la validazione tecnica, e poi si erano ritrovate escluse dagli incentivi del piano Transizione 5.0. Un’anomalia amministrativa che ha finalmente trovato soluzione: il decreto MIMIT pubblicato nei primi giorni di novembre 2026 apre la strada ai contributi per fotovoltaico, sistemi di accumulo e certificazioni, sbloccando risorse che queste imprese — ribattezzate esodati della transizione 5.0 — aspettavano da quasi un anno.

Cosa è successo agli esodati della transizione 5.0

Il piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’art. 38 del D.L. 19/2024, convertito nella Legge 56/2024, come strumento di credito d’imposta per sostenere gli investimenti delle imprese in efficienza energetica, rinnovabili e formazione. Le agevolazioni coprivano investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

Il meccanismo prevedeva una fase di comunicazione preventiva al GSE (Gestore dei Servizi Energetici): le imprese dovevano notificare in anticipo i propri progetti per ottenere la prenotazione delle risorse. È qui che si è creato il problema. Migliaia di aziende hanno inviato le comunicazioni nell’arco di tre settimane — tra il 7 e il 27 novembre 2025 — ricevuto la validazione tecnica, ma si sono poi viste escludere perché i fondi disponibili si erano nel frattempo esauriti. Nessun errore procedurale, nessun progetto bocciato per motivi tecnici: solo una questione di capienza.

Il termine esodati, mutuato dal dibattito pensionistico italiano, descrive bene questa condizione: soggetti che avevano rispettato tutte le regole del gioco ma si sono trovati fuori dalla platea dei beneficiari per una circostanza indipendente dalla loro volontà.

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Due binari distinti: credito d’imposta e contributi FER

La soluzione adottata dal legislatore ha seguito due percorsi paralleli, con tempistiche e strumenti diversi.

Il primo binario riguarda i beni strumentali e la formazione. Il D.L. 38/2026, convertito in legge, ha riconosciuto agli esodati un credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto. Questo credito deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. I tempi sono quindi stretti: le imprese che rientrano in questa categoria devono muoversi rapidamente per non perdere anche questa seconda opportunità.

Il secondo binario — quello che riguarda più direttamente la componente energetica — è invece gestito attraverso un processo separato coordinato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Il decreto pubblicato in apertura di novembre 2026 stanzia 197,7 milioni di euro per contributi destinati a fotovoltaico, sistemi di accumulo e certificazioni, con un orizzonte temporale che si estende al triennio 2026-2028.

Perché i 197,7 milioni per rinnovabili e accumuli sono rilevanti

La distinzione tra i due binari non è solo burocratica. Riflette una logica di policy precisa: il credito d’imposta per beni strumentali e formazione è uno strumento fiscale, immediatamente spendibile in compensazione; i contributi per le fonti rinnovabili e i sistemi di accumulo sono invece erogazioni dirette, soggette a un processo di assegnazione che si sviluppa nel tempo.

I 197,7 milioni di euro destinati a FER, accumuli e certificazioni rappresentano una quota significativa delle risorse mobilitate per risolvere la questione degli esodati. Per le imprese del settore energetico — installatori, ESCo, aziende manifatturiere che avevano pianificato investimenti in autoproduzione da rinnovabili — questo sblocco ha un impatto concreto sulla pianificazione finanziaria dei prossimi due anni.

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I contributi seguiranno le modalità definite dal decreto MIMIT, con il GSE che resta l’ente attuatore di riferimento per la misura nell’ambito del PNRR.

Cosa devono fare adesso le imprese interessate

Le 7.417 imprese coinvolte si trovano ora di fronte a scadenze e adempimenti distinti a seconda del tipo di agevolazione a cui hanno diritto.

Chi ha diritto al credito d’imposta per beni strumentali e formazione deve verificare di poter procedere alla compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026 , coordinandosi con il proprio consulente fiscale per non perdere la finestra.

deve verificare di poter procedere alla compensazione F24 entro il , coordinandosi con il proprio consulente fiscale per non perdere la finestra. Chi rientra nella componente FER e accumuli deve seguire le indicazioni operative che emergeranno dal processo MIMIT-GSE per il triennio 2026-2028, tenendo d’occhio le comunicazioni ufficiali del GSE.

La coesistenza di due percorsi con scadenze così diverse — uno urgentissimo (fine 2026), l’altro distribuito su tre anni — richiede una lettura attenta della propria posizione specifica. Non tutte le imprese escluse a novembre 2025 avevano presentato progetti con la stessa composizione di investimenti: alcune puntavano principalmente su macchinari e formazione, altre avevano un peso maggiore della componente energetica.

Un precedente che vale la pena tenere a mente

La vicenda degli esodati della transizione 5.0 mette in luce una fragilità strutturale dei meccanismi di incentivo a finestra: quando la domanda supera rapidamente la dotazione disponibile, si creano situazioni di esclusione che non dipendono dalla qualità dei progetti ma dalla velocità di accesso. Il fatto che quasi 7.500 imprese abbiano ottenuto validazione tecnica e poi siano rimaste fuori segnala che la domanda per questo tipo di investimenti — rinnovabili, accumulo, efficienza — è reale e robusta.

La correzione introdotta con il D.L. 38/2026 e il successivo decreto MIMIT risolve il caso specifico, ma il modello di gestione delle risorse a esaurimento rapido rimane un tema aperto per i prossimi strumenti di incentivazione industriale legati alla transizione energetica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.