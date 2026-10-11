Scorporo in bolletta e multi-vendor: nuovi modelli di condivisione energia rinnovabile

Lo scorporo in bolletta energia e il multi-vendor sono modelli alternativi alle CER per condividere energia rinnovabile. Scopri come funzionano e i vantaggi normativi.

Quando si installa un impianto fotovoltaico condiviso o si partecipa a una forma di autoconsumo collettivo, una delle domande più concrete riguarda la bolletta: come viene riconosciuta l’energia rinnovabile prodotta e consumata? Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 3/2026, il 24 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2024/1711 sulla riforma del mercato elettrico, introducendo due strumenti che stanno cambiando il modo in cui si può accedere all’energia condivisa: lo scorporo in bolletta energia e la configurazione multi-vendor. Non si tratta di varianti delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ma di modelli alternativi — o complementari — con una logica diversa.

Che cos’è lo scorporo in bolletta e come funziona concretamente

Il meccanismo di scorporo in bolletta energia consiste nella separazione, all’interno del documento di fatturazione, della quota di energia rinnovabile condivisa rispetto all’energia prelevata tradizionalmente dalla rete. In termini pratici, significa che la parte di consumi coperta dall’impianto fotovoltaico condiviso non viene più addebitata come energia acquistata dal fornitore standard: viene isolata, riconosciuta e sottratta dalla voce di costo corrispondente.

Il calcolo avviene su base periodica, ora per ora, verificando quanta energia rinnovabile è disponibile nella rete di distribuzione locale in ciascuna fascia temporale. Questo approccio orario è importante perché evita compensazioni fittizie: non basta produrre energia in un momento e consumarla in un altro per ottenere il beneficio. La corrispondenza deve essere temporalmente coerente.

Un aspetto da tenere presente è che tasse e oneri di sistema rimangono in bolletta: lo scorporo riguarda la componente energetica, non l’intera struttura tariffaria. Chi si aspetta una bolletta azzerata si troverà comunque a pagare le componenti fisse e fiscali. Il vantaggio è reale, ma va dimensionato correttamente rispetto all’aspettativa iniziale.

Il beneficio immediato è comunque concreto: l’energia condivisa consumata non viene pagata come energia acquistata dal mercato. Per chi partecipa a un sistema di condivisione con un impianto fotovoltaico nelle vicinanze, questo si traduce in una riduzione diretta della spesa energetica, senza dover attendere conguagli annuali o incentivi differiti.

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Il modello multi-vendor: più operatori sullo stesso punto di prelievo

La configurazione multi-vendor introduce una novità significativa rispetto all’architettura tradizionale del mercato elettrico italiano, dove ogni punto di prelievo è associato a un unico fornitore. Con questo modello, il titolare di un impianto fotovoltaico — o chi condivide energia rinnovabile — può utilizzare operatori diversi per la vendita dell’energia, i contratti di fornitura e i servizi accessori.

In pratica, si può avere un gestore per l’energia rinnovabile prodotta e condivisa, e un altro per la fornitura tradizionale dalla rete. Questo apre la strada a configurazioni più flessibili, dove ciascun operatore può specializzarsi nella parte del servizio in cui è più competitivo o più adatto alle esigenze specifiche del cliente.

Vale la pena sottolineare che i dettagli operativi completi del multi-vendor sono ancora in fase di definizione. ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, deve completare le proprie regole attuative per rendere pienamente operativi questi modelli. La norma primaria è in vigore, ma l’infrastruttura regolatoria di dettaglio — le istruzioni operative per i gestori, le modalità di rendicontazione, i formati di comunicazione tra operatori — è ancora in costruzione. Chi vuole pianificare investimenti su questa base deve tenerne conto.

Perché questi strumenti non sono semplicemente un’alternativa alle CER

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) hanno una struttura definita: richiedono la costituzione di un soggetto giuridico, un perimetro geografico preciso, regole di governance tra i partecipanti. Sono strumenti potenti, ma comportano un livello di organizzazione che non sempre è praticabile — specialmente per aggregazioni piccole o per situazioni in cui i partecipanti preferiscono mantenersi indipendenti.

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Lo scorporo in bolletta e il multi-vendor possono invece operare anche attraverso accordi privati tra le parti, senza necessariamente costituire una CER. Il d.lgs. 3/2026 prevede che la condivisione dell’energia possa avvenire sia attraverso le CER sia tramite accordi diretti tra produttori e consumatori, purché l’impianto di produzione sia fisicamente connesso alla stessa porzione di rete di distribuzione interessata.

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Questo amplia notevolmente il perimetro di chi può accedere alla condivisione energetica. Gli impianti fotovoltaici possono essere di proprietà del soggetto che condivide, oppure presi in locazione o affidati in gestione a terzi: la norma non impone un unico modello proprietario, il che lascia spazio a soluzioni diverse, comprese quelle in cui un operatore specializzato installa e gestisce l’impianto per conto di più utenti.

L’ambito geografico della condivisione: cosa cambia rispetto al passato

Un elemento tecnico rilevante riguarda il perimetro entro cui la condivisione è possibile. Con il recepimento della direttiva europea, l’ambito della condivisione si estende alla porzione della rete di distribuzione corrispondente alla zona di mercato. Questo significa che non è necessario che produttore e consumatore siano collegati allo stesso trasformatore o alla stessa cabina di quartiere: possono trovarsi in aree più ampie, purché all’interno della stessa zona di mercato elettrico.

Rispetto alle configurazioni di autoconsumo collettivo precedenti, che spesso imponevano vincoli di prossimità molto stretti, questa estensione geografica apre possibilità concrete per aggregazioni su scala più ampia — ad esempio tra edifici di uno stesso comune o tra più utenze industriali in un’area produttiva.

Cosa manca ancora per rendere tutto operativo

Il quadro normativo primario esiste. La direttiva europea 2024/1711 è stata recepita, il decreto è in vigore dal gennaio 2026. Ma il passaggio dalla norma alla pratica richiede un livello di regolazione tecnica che spetta ad ARERA completare. Fino a quando le regole attuative non saranno definite nel dettaglio, l’applicazione concreta dello scorporo in bolletta energia e del multi-vendor resterà parziale o dipendente dall’interpretazione dei singoli operatori.

Per chi sta valutando investimenti in fotovoltaico distribuito o vuole strutturare accordi di condivisione energetica, il consiglio più utile è seguire l’evoluzione dei provvedimenti ARERA, che rappresentano il passaggio operativo decisivo. Le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Lo scorporo in bolletta e il multi-vendor non sono soluzioni magiche, né eliminano la complessità del mercato elettrico. Sono però strumenti normativi concreti che, una volta completata l’implementazione regolatoria, potrebbero rendere la condivisione di energia rinnovabile accessibile a una platea molto più ampia di quella attualmente raggiunta dalle CER tradizionali — con meno vincoli organizzativi e più flessibilità operativa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.