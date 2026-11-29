Idrogeno europeo, il mercato accelera ma resta lontano dai target UE

Il mercato dell’idrogeno in Europa cresce, ma i numeri raccontano ancora un divario significativo tra ambizioni e realtà. Con 4,2 GW di capacità di elettrolisi operativa, in costruzione o finanziata, e una produzione che rimane al di sotto del 50% degli obiettivi comunitari, il settore dell’idrogeno europa mercato si trova in una fase di accelerazione che non basta ancora a colmare il ritardo accumulato rispetto ai target fissati per il 2030. Capire dove si inceppa il meccanismo è utile non solo per chi opera nel settore energetico, ma per chiunque voglia comprendere come si stanno ridisegnando le infrastrutture energetiche del continente.

Dove siamo davvero rispetto agli obiettivi europei

La fotografia del mercato europeo dell’idrogeno è quella di un settore che cresce — la capacità di elettrolisi avanza a un ritmo di circa il 50% annuo — ma che parte da una base ancora molto limitata. I 4,2 GW attuali, tra impianti operativi, in costruzione e con finanziamenti confermati, restano lontanissimi dal range di 30-58 GW che l’Unione Europea ha indicato come obiettivo per il 2030.

La domanda di idrogeno nell’UE si attesta nel 2025 intorno a 7,3 milioni di tonnellate. Il problema è che la stragrande maggioranza di questa domanda è soddisfatta da idrogeno prodotto da fonti fossili: circa il 90% dell’idrogeno europeo proviene ancora da gas naturale o carbone, attraverso processi che emettono CO₂ in quantità significative. L’idrogeno verde — quello prodotto tramite elettrolisi alimentata da rinnovabili — rappresenta ancora una quota marginale del mix energetico complessivo.

Questo significa che il settore è contemporaneamente in crescita e in ritardo. Non è una contraddizione: è la descrizione di un mercato che ha imboccato la direzione giusta ma che cammina più lentamente di quanto richiedano gli impegni climatici europei.

Perché la produzione fatica a decollare

Le ragioni del ritardo sono molteplici e si intrecciano tra loro. La prima riguarda i costi: produrre idrogeno verde tramite elettrolisi rimane significativamente più costoso rispetto all’idrogeno da gas naturale. Finché il divario di prezzo non si riduce — attraverso una combinazione di calo dei costi degli elettrolizzatori, energia rinnovabile più economica e meccanismi di supporto stabili — la competitività dell’idrogeno pulito resta fragile.

La seconda ragione è strutturale: mancano le infrastrutture. Le reti di trasporto e distribuzione dell’idrogeno in Europa sono ancora embrionali. Senza una rete capillare di gasdotti dedicati o sistemi di stoccaggio adeguati, anche gli impianti di produzione esistenti faticano a trovare sbocchi commerciali su larga scala.

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C’è poi la questione normativa. Il quadro regolatorio europeo sull’idrogeno rinnovabile si è consolidato negli ultimi anni, ma l’implementazione a livello nazionale rimane disomogenea. Le regole su cosa può essere definito idrogeno rinnovabile — con i criteri di addizionalità, correlazione temporale e geografica con le fonti rinnovabili — sono state a lungo fonte di incertezza per gli investitori. Questa incertezza ha rallentato le decisioni di investimento in molti Paesi.

André Wolf, esperto di energia presso il Centro per la Politica Europea (cep), ha sottolineato l’importanza di costruire una strategia europea coerente anche per l’importazione di idrogeno, non solo per la produzione interna. L’Europa, secondo questa prospettiva, non potrà soddisfare la propria domanda futura di idrogeno pulito solo con la produzione domestica: le importazioni da Paesi terzi — Nord Africa, Medio Oriente, potenzialmente anche Australia o Cile — dovranno diventare parte integrante della strategia.

Il nodo degli investimenti e il ruolo delle politiche pubbliche

Gli investimenti nel settore dell’idrogeno europeo esistono, ma restano concentrati in pochi Paesi e in poche grandi iniziative. Germania, Spagna e Paesi Bassi guidano la classifica per capacità installata e progetti avviati. Altrove, il mercato stenta a prendere forma.

Il problema non è solo la quantità di capitali disponibili, ma la loro qualità e stabilità. Gli investitori nel settore energetico ragionano su orizzonti di dieci, venti anni. Un quadro normativo che cambia frequentemente, o che lascia aree di ambiguità su sussidi e incentivi, riduce la propensione a impegnarsi su progetti di lungo periodo.

L’ACER, l’Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell’Energia, ha esplicitamente invitato le istituzioni europee a riconsiderare gli obiettivi per il 2030 alla luce delle difficoltà attuali. Non si tratta di rinunciare all’idrogeno come vettore energetico, ma di calibrare meglio le aspettative e concentrare le risorse disponibili sulle applicazioni dove l’idrogeno offre vantaggi reali e difficilmente sostituibili: industria pesante, chimica, siderurgia, e potenzialmente trasporto a lunga percorrenza.

Puntare su tutto contemporaneamente, senza priorità chiare, rischia di disperdere risorse pubbliche e private senza raggiungere massa critica in nessun segmento.

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Quanto pesa davvero l’idrogeno nel mix energetico europeo

Per dare proporzione al dibattito, vale la pena ricordare che oggi l’idrogeno rappresenta ancora una parte molto piccola del mix energetico europeo complessivo. La domanda di 7,3 milioni di tonnellate nel 2025 è quasi interamente assorbita dall’industria — raffinerie e produzione di ammoniaca in testa — e non ha ancora un ruolo significativo nei trasporti o nel riscaldamento.

Questo non significa che l’idrogeno sia irrilevante. Significa che le aspettative di una transizione rapida e diffusa verso l’idrogeno verde vanno calibrate con attenzione. Le applicazioni dove l’idrogeno ha senso — perché non esistono alternative valide con le tecnologie attuali — sono diverse da quelle dove altre soluzioni, come l’elettrificazione diretta, risultano più efficienti e meno costose.

Un settore come la green steel, la produzione di acciaio a basse emissioni, è un esempio concreto dove l’idrogeno può fare la differenza in modo difficilmente replicabile con altri vettori. Qui la domanda è reale, la tecnologia esiste e gli incentivi pubblici hanno già portato all’avvio di alcuni progetti pilota in Europa settentrionale.

Cosa serve perché il mercato si consolidi davvero

Perché il mercato dell’idrogeno in Europa passi dalla fase sperimentale a quella industriale, servono alcune condizioni che oggi sono solo parzialmente presenti. La prima è la certezza normativa: regole chiare, stabili e armonizzate tra i Paesi membri su cosa conta come idrogeno rinnovabile e su quali meccanismi di supporto sono disponibili.

La seconda è lo sviluppo infrastrutturale. L’ACER e altri organismi europei hanno più volte evidenziato come la mancanza di reti di trasporto dedicate rappresenti uno dei principali freni alla crescita del mercato. Il progetto di una rete europea dell’idrogeno — il cosiddetto European Hydrogen Backbone — è in discussione da anni, ma la sua realizzazione procede lentamente.

La terza condizione riguarda la domanda. Senza impegni chiari da parte dei grandi consumatori industriali — con contratti a lungo termine che garantiscano volumi — i produttori di idrogeno verde non hanno la certezza di ricavi necessaria per giustificare investimenti significativi. I Contracts for Difference sull’idrogeno, già sperimentati in alcuni Paesi, vanno nella direzione giusta ma non sono ancora diffusi su scala europea.

Il divario tra i 4,2 GW attuali e i 30-58 GW richiesti entro il 2030 è reale e non si colma con soli annunci. Eppure il tasso di crescita annuo del 50% nella capacità di elettrolisi dimostra che il settore sa muoversi quando le condizioni lo permettono. La domanda è se le condizioni — normative, finanziarie e infrastrutturali — miglioreranno abbastanza rapidamente nei prossimi tre anni per avvicinarsi agli obiettivi, o se il 2030 si trasformerà in un orizzonte da rivedere al ribasso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.