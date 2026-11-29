ETS, Ue e Regno Unito riconnettono i sistemi di scambio quote dopo Brexit

L'Ue e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo per collegare i sistemi ETS separati dalla Brexit. Il collegamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2028.

Il 20 novembre 2026, al secondo vertice UE-Regno Unito tenutosi a Bruxelles, è stato annunciato ufficialmente l’accordo per collegare i rispettivi sistemi di scambio delle quote di emissione. L’ETS accordo Ue-Regno Unito mette fine a una separazione che durava dal 2021, quando la Brexit aveva spezzato il mercato del carbonio europeo in due blocchi distinti, con conseguenze concrete per le imprese che operano su entrambi i lati della Manica. Il collegamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2028, dando alle aziende poco più di un anno per prepararsi.

Cosa si era rotto con la Brexit e perché conta

Prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, le imprese britanniche partecipavano direttamente all’EU Emissions Trading System, il meccanismo con cui l’UE fissa un tetto alle emissioni di CO₂ dei settori industriali ad alta intensità energetica — produzione di energia elettrica, acciaio, cemento, aviazione — e consente alle aziende di scambiarsi le quote in eccesso.

Dal 2021 il Regno Unito ha dovuto costruire un proprio sistema parallelo, l’UK ETS, che ha funzionato separatamente da quello europeo. Il risultato pratico è stato che le aziende con attività su entrambi i mercati si sono ritrovate a dover gestire due regimi distinti, con prezzi del carbonio che potevano divergere, doppi obblighi di rendicontazione e costi amministrativi aggiuntivi. Un problema non marginale per settori come l’energia e la siderurgia, dove i margini operativi dipendono anche dalla gestione efficiente delle quote.

Il cuore dell’accordo: riconoscimento reciproco e addio al CBAM bilaterale

Il punto centrale dell’intesa è il riconoscimento reciproco delle quote di emissione europee e britanniche. In termini pratici, una quota acquistata nel sistema UK ETS potrà essere utilizzata per adempiere agli obblighi nell’EU ETS e viceversa, creando di fatto un mercato del carbonio integrato tra le due giurisdizioni.

L’accordo prevede anche che i beni scambiati tra UE e Regno Unito siano esentati dai rispettivi meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere, noti come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Il CBAM è lo strumento con cui sia l’UE sia il Regno Unito intendono evitare che le proprie industrie vengano penalizzate dalla concorrenza di paesi con standard climatici meno stringenti: impone un costo sul carbonio incorporato nelle importazioni. Senza l’esenzione bilaterale, le esportazioni britanniche verso l’UE — e quelle europee verso il Regno Unito — avrebbero subito questo onere aggiuntivo, pur provenendo da sistemi con ambizioni climatiche comparabili.

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L’esenzione reciproca dal CBAM è probabilmente l’aspetto più rilevante per le imprese industriali, perché tocca direttamente i costi di import-export in settori come acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento.

Un precedente senza precedenti per l’ETS europeo

Questo accordo non è solo una questione bilaterale: rappresenta la prima volta in assoluto che l’UE accetta di collegare il proprio ETS con il sistema di un paese terzo dopo la Brexit. In passato l’EU ETS era stato connesso con il sistema svizzero, ma si trattava di un accordo tra paesi con una relazione molto più integrata. Il caso del Regno Unito — un ex membro che ha scelto di uscire — è strutturalmente diverso e potrebbe aprire una strada per future integrazioni con altri mercati del carbonio, ad esempio quello canadese o neozelandese, che stanno sviluppando meccanismi analoghi.

Il fatto che l’accordo sia stato raggiunto al secondo vertice UE-UK a Bruxelles segnala anche una traiettoria politica: dopo anni di tensioni post-Brexit, le due parti sembrano trovare terreno comune su temi tecnici e climatici, dove gli interessi economici convergono più facilmente rispetto alle questioni di sovranità.

Cosa cambia per le imprese dal 2028

Per le aziende che operano in entrambi i mercati, il collegamento potrebbe ridurre i costi di transazione e migliorare la liquidità complessiva del mercato del carbonio. Un mercato più ampio e integrato tende a essere più efficiente: i prezzi riflettono meglio le condizioni reali di domanda e offerta, e le imprese hanno più controparti con cui scambiarsi le quote.

Chi produce energia o gestisce impianti industriali con attività su entrambi i lati della Manica potrà semplificare la propria gestione del portafoglio di quote, evitando di mantenere posizioni separate nei due sistemi. Per le imprese più piccole, che spesso non hanno strutture dedicate alla gestione del carbonio, la riduzione della complessità amministrativa è un vantaggio concreto.

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Restano però alcune questioni aperte. I dettagli sulle regole relative ai derivati finanziari legati alle quote di emissione non sono ancora stati completamente definiti, e la governance del sistema integrato — chi supervisiona, come si gestiscono le divergenze normative future — richiederà ulteriori accordi tecnici prima del gennaio 2028. Le imprese farebbero bene a seguire da vicino l’evoluzione dei testi attuativi, che determineranno le condizioni operative reali.

Il contesto più ampio: mercati del carbonio e transizione energetica

L’ETS è uno dei pilastri della politica climatica europea. Il meccanismo funziona fissando un cap — un tetto massimo alle emissioni consentite — che si riduce progressivamente nel tempo, spingendo le industrie a investire in tecnologie più pulite o a comprare quote da chi emette meno. Il prezzo delle quote è diventato negli anni un segnale economico significativo per le decisioni di investimento nel settore energetico.

Il collegamento con il sistema britannico amplia questo mercato, potenzialmente rafforzando la capacità di entrambi i sistemi di inviare segnali di prezzo stabili e credibili. Un mercato del carbonio più liquido e meno frammentato è generalmente considerato più efficace nel guidare la decarbonizzazione industriale, anche se gli effetti concreti sui prezzi dipenderanno da variabili che al momento non è possibile quantificare con precisione.

Per approfondire il funzionamento tecnico dell’accordo e le sue implicazioni per l’industria energetica, QualEnergia ha pubblicato un’analisi dettagliata rivolta agli operatori del settore.

Con l’avvicinarsi del 2028, il vero banco di prova sarà la fase attuativa: tradurre un accordo politico in un sistema tecnico funzionante, con regole chiare e meccanismi di supervisione condivisi, richiede un lavoro normativo che è appena cominciato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.