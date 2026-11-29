L’Ue chiede più permessi gratuiti per l’industria: la revisione dell’ETS al vaglio del Consiglio Ambiente

Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per aumentare i permessi di emissione gratuiti destinati alle industrie ad alta intensità energetica: è uno degli sviluppi più significativi dell’attuale revisione dell’ETS e dei permessi gratuiti, un dossier che tiene banco nelle istituzioni europee da mesi e che arriva ora a un passaggio cruciale con il Consiglio Ambiente di dicembre. La posta in gioco non è solo tecnica: si tratta di decidere quanto a lungo il sistema europeo di scambio delle quote di emissione continuerà a proteggere i settori industriali più esposti dalla concorrenza esterna, e a quale costo per gli obiettivi climatici dell’Unione.

Cosa prevede l’accordo su ETS e permessi gratuiti

L’intesa raggiunta tra Consiglio e Parlamento prevede di incrementare i permessi di emissione gratuiti per i settori industriali ad alta intensità energetica, come acciaio, cemento, alluminio, chimica e carta. Secondo quanto confermato dal comunicato ufficiale del Consiglio dell’Unione europea, la revisione mira esplicitamente a sostenere la competitività di questi comparti e a proteggerli dal rischio di carbon leakage, ovvero la delocalizzazione delle emissioni verso paesi con normative meno stringenti.

La proposta sul tavolo vale complessivamente 6 miliardi di euro in permessi gratuiti alle industrie. Un importo che dà la misura di quanto sia rilevante questa partita: non si tratta di un aggiustamento marginale, ma di un sostegno strutturale che incide direttamente sulla traiettoria del mercato del carbonio europeo.

Un elemento centrale del negoziato riguarda il ritmo con cui questi permessi gratuiti verranno progressivamente eliminati. La proposta avanzata dalla Presidenza irlandese — che sta coordinando i lavori in vista del Consiglio Ambiente di dicembre — rallenta la graduale eliminazione dei permessi gratuiti rispetto al calendario originariamente previsto. In pratica, le industrie beneficiarie avranno più tempo prima di dover acquistare sul mercato la totalità delle quote necessarie a coprire le proprie emissioni.

Perché l’ETS prevede permessi gratuiti e quali sono i rischi

Il sistema Emission Trading System funziona assegnando alle imprese un tetto massimo di emissioni consentite. Chi emette meno può vendere le quote in eccesso; chi emette di più deve acquistarle. In teoria, questo meccanismo incentiva la riduzione delle emissioni nel modo economicamente più efficiente.

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I permessi gratuiti sono stati introdotti fin dall’inizio proprio per attenuare l’impatto sulle industrie più esposte alla concorrenza internazionale. L’idea è che un’azienda europea dell’acciaio non debba pagare per le sue emissioni mentre un concorrente cinese o americano non ne ha l’obbligo: questo squilibrio potrebbe spingere a spostare la produzione fuori dall’UE, senza ridurre le emissioni globali ma solo trasferendo il problema altrove.

Il problema è che i permessi gratuiti, se troppo generosi o distribuiti troppo a lungo, riducono l’incentivo a innovare e a investire in tecnologie a basse emissioni. Il settore elettrico riceve oggi meno del 10% dei permessi gratuiti di cui avrebbe bisogno secondo le stime, una disparità che evidenzia quanto il sistema attuale sia già differenziato tra settori. Le industrie manifatturiere, al contrario, continuano a ricevere quote gratuite significative.

La tensione di fondo è quindi questa: proteggere la competitività industriale europea nel breve periodo, oppure accelerare la transizione verso processi produttivi meno dipendenti dai combustibili fossili, anche a costo di qualche svantaggio competitivo temporaneo?

La Presidenza irlandese e il Consiglio Ambiente di dicembre

La Presidenza irlandese ha assunto il compito di trovare un accordo politico entro il Consiglio Ambiente previsto a dicembre. Il negoziato non è semplice: gli Stati membri hanno posizioni diverse, spesso legate alla struttura industriale del proprio paese. I paesi con una forte presenza di industrie ad alta intensità energetica tendono a spingere per una protezione più lunga e più generosa; altri, specialmente quelli che hanno già avviato processi di decarbonizzazione industriale, preferirebbero mantenere un calendario più ambizioso di riduzione dei permessi gratuiti.

La revisione dell’ETS e dei permessi gratuiti si inserisce in un contesto più ampio: l’Unione europea sta cercando di conciliare gli impegni climatici presi nell’ambito del Green Deal con le pressioni competitive che pesano sulle industrie europee, in un momento in cui la concorrenza internazionale — soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Cina — è percepita come particolarmente intensa.

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Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere introdotto dall’UE, dovrebbe in teoria compensare parte di questo squilibrio applicando un prezzo sul carbonio alle importazioni di prodotti ad alta intensità emissiva. Ma il CBAM è ancora in fase di rodaggio e non copre tutti i settori né tutti i mercati di destinazione delle esportazioni europee.

Cosa cambia per la transizione energetica

L’accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento è accolto con soddisfazione dal mondo industriale, ma solleva perplessità tra chi ritiene che rallentare l’eliminazione dei permessi gratuiti significhi, di fatto, posticipare gli investimenti nella decarbonizzazione dei settori più inquinanti.

Il ragionamento critico è lineare: finché un’impresa riceve permessi gratuiti in quantità sufficiente a coprire le proprie emissioni, il prezzo del carbonio non incide realmente sui suoi costi operativi. L’incentivo a investire in tecnologie alternative — come l’idrogeno verde per la produzione di acciaio, o i forni elettrici nel cemento — rimane quindi limitato. Più a lungo dura questa protezione, più si ritarda il momento in cui il mercato del carbonio fa davvero il suo lavoro.

D’altra parte, chi difende l’approccio graduale sottolinea che una transizione troppo brusca rischia di compromettere la base industriale europea, con conseguenze occupazionali e sociali difficili da gestire. Le tecnologie alternative esistono, ma in molti casi non sono ancora competitive su scala industriale senza un supporto pubblico significativo.

Il nodo, in definitiva, è quanto tempo si vuole concedere all’industria per adeguarsi, e chi paga il costo di questa attesa. La revisione dell’ETS in corso risponde con una scelta chiara: più tempo, più permessi gratuiti, meno pressione immediata sul mercato del carbonio. Se questa scelta accelererà o frenerà la transizione industriale europea lo si vedrà nei prossimi anni, quando le imprese beneficiarie dovranno dimostrare di aver usato quel margine per innovare davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.