Spagna, il piano per il 2030: 17,1 miliardi di investimenti per integrare 154 GW di energie rinnovabili

Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato il 20 novembre 2026, su proposta del Ministero per la Transizione Ecologica (MITECO), un piano di sviluppo della rete di trasmissione elettrica che prevede investimenti per 17,142 miliardi di euro entro il 2030. L’obiettivo dichiarato è costruire l’infrastruttura necessaria per integrare 154 GW di capacità rinnovabile e rispondere a una domanda elettrica aggiuntiva di 47 GW proveniente da industria, produzione di idrogeno e altri settori in rapida crescita. Si tratta di uno degli interventi più ambiziosi mai pianificati sulla rete elettrica spagna 2030, con implicazioni che vanno ben oltre i confini nazionali.

Perché 154 GW di rinnovabili richiedono una rete completamente diversa

Integrare 154 GW di energia rinnovabile non è una questione di semplice aggiunta di pannelli solari o turbine eoliche. Il problema reale è che queste fonti producono energia in modo intermittente e spesso in luoghi geograficamente distanti dai centri di consumo. Senza linee di trasmissione adeguate, sottostazioni potenziate e sistemi di controllo aggiornati, l’energia prodotta non riesce a raggiungere dove serve — e in molti casi viene semplicemente sprecata o causa instabilità nella rete.

Il piano spagnolo risponde esattamente a questo problema strutturale. Prevede la realizzazione di nuove linee di trasmissione, la costruzione e l’ammodernamento di sottostazioni elettriche e una serie di potenziamenti infrastrutturali distribuiti sul territorio. Non è un piano di manutenzione ordinaria: è un ridisegno della dorsale energetica del paese.

Il fatto che il piano debba anche assorbire 47 GW di nuova domanda — da fabbriche, impianti per la produzione di idrogeno verde e altri settori — rende l’entità dell’intervento ancora più comprensibile. Non si tratta solo di trasportare più energia pulita, ma di farlo mentre la domanda complessiva cresce in modo significativo.

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Cosa cambia concretamente con 17 miliardi di investimenti nella rete elettrica spagna 2030

Un investimento di questa scala ha effetti a cascata su più livelli. Il primo è tecnico: una rete più robusta riduce le cosiddette curtailment losses, cioè le perdite di produzione rinnovabile che si verificano quando la rete non riesce ad accogliere tutta l’energia generata. In Spagna, come in altri paesi europei con un’alta penetrazione di solare ed eolico, questo fenomeno è già una realtà concreta e costosa.

Il secondo livello è industriale. Una rete capace di gestire grandi volumi di energia elettrica a prezzi stabili è una condizione necessaria per attrarre investimenti nell’industria energivora e nella produzione di idrogeno rinnovabile, uno dei settori su cui la Spagna punta come vettore di esportazione energetica verso il resto d’Europa.

Il terzo livello riguarda la sicurezza del sistema. Reti elettriche più distribuite e ridondanti reggono meglio agli eventi estremi — guasti, picchi di domanda, interruzioni improvvise — rispetto a infrastrutture concentrate e obsolete. In un contesto in cui le ondate di calore e i picchi di consumo estivo sono sempre più frequenti, questo non è un dettaglio secondario.

Il decreto parallelo su eolico, autoconsumo e stoccaggio

Insieme al piano di rete, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un decreto separato finalizzato ad accelerare tre processi specifici: il repowering degli impianti eolici esistenti (cioè la sostituzione di turbine vecchie con modelli più efficienti), l’autoconsumo industriale e lo stoccaggio di energia.

Questi tre ambiti sono strettamente connessi alla logica del piano di rete. Il repowering eolico permette di aumentare la capacità produttiva senza occupare nuovo territorio, ma richiede connessioni di rete aggiornate per gestire potenze unitarie più elevate. L’autoconsumo industriale riduce la pressione sulla rete di distribuzione. Lo stoccaggio — batterie su larga scala o altri sistemi — è la risposta tecnica all’intermittenza delle rinnovabili e diventa tanto più utile quanto più la rete è capace di distribuirne i benefici.

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Il fatto che questi due provvedimenti siano stati approvati insieme non è casuale: rappresentano due facce dello stesso progetto di trasformazione del sistema elettrico spagnolo.

Un modello di riferimento per l’Europa?

Nel contesto europeo, il piano spagnolo per la rete elettrica spagna 2030 si distingue per la sua chiarezza quantitativa. Non è una dichiarazione di intenti: è un piano approvato formalmente dal governo, con una cifra precisa — 17,142 miliardi di euro — e un obiettivo altrettanto preciso in termini di capacità rinnovabile da integrare.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) segnala da anni che le reti di trasmissione sono il collo di bottiglia principale della transizione energetica globale: molti paesi hanno accelerato l’installazione di rinnovabili senza investire in modo proporzionale nelle infrastrutture di rete. Il risultato è una capacità produttiva che cresce più velocemente della capacità di distribuire l’energia prodotta.

La Spagna sta cercando di invertire questa logica, pianificando prima l’infrastruttura e poi — o meglio, in parallelo — lo sviluppo delle fonti. Se il piano verrà attuato nei tempi e nelle dimensioni previste, potrebbe effettivamente diventare un riferimento per altri paesi europei che si trovano di fronte alla stessa sfida: come rendere le reti elettriche all’altezza di un sistema energetico profondamente rinnovabile.

Naturalmente, tra l’approvazione di un piano e la sua realizzazione concreta ci sono anni di cantieri, autorizzazioni, appalti e imprevisti. La storia delle grandi infrastrutture energetiche europee insegna che i tempi si allungano e i costi possono variare. Ma il fatto che la Spagna abbia messo sul tavolo un piano formale, approvato a livello di governo, con numeri verificabili, è già un punto di partenza diverso rispetto a molti altri contesti nazionali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.