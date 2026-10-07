Marche, 8 milioni di euro per colonnine di ricarica veloce alimentate da fonti rinnovabili

La Regione Marche mette sul piatto 8 milioni di euro per dotare il territorio di colonnine di ricarica veloce destinate ai mezzi dei servizi pubblici, con un vincolo preciso: ogni impianto deve essere abbinato a una fonte di energia rinnovabile. Non si tratta di un bando ordinario, ma di un intervento che collega due esigenze concrete — elettrificare la mobilità pubblica e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale — attraverso risorse europee del programma PR FESR 2021-2027.

Un bando a sportello, non una gara: cosa significa per chi vuole partecipare

La formula scelta dalla Regione è quella del bando a sportello, che funziona in modo diverso rispetto a una procedura competitiva classica. Le domande vengono valutate nell’ordine in cui arrivano, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Chi presenta prima una proposta ammissibile ha quindi un vantaggio concreto rispetto a chi aspetta. Questo meccanismo tende ad accelerare l’attuazione degli interventi, ma richiede che i soggetti interessati abbiano già un progetto strutturato al momento della presentazione.

Il contributo massimo previsto è fino al 75% del costo ammissibile, con un tetto di 600.000 euro per singolo progetto. Significa che un intervento da 800.000 euro potrebbe ricevere fino a 600.000 euro di finanziamento pubblico, lasciando una quota rilevante ma non insostenibile a carico del beneficiario. Questo livello di copertura è significativo per enti e operatori del trasporto pubblico, che spesso faticano a reperire capitali propri per investimenti infrastrutturali di questa portata.

Fast e Ultra-Fast: perché la velocità di ricarica è centrale

Il bando finanzia specificamente stazioni di tipo Fast e Ultra-Fast, categorie che si distinguono per la potenza erogata e per i tempi di ricarica molto più contenuti rispetto alle colonnine standard. Per i mezzi dei servizi pubblici — autobus, veicoli per la raccolta rifiuti, flotte comunali — questo aspetto è determinante: un veicolo fermo per ore in ricarica è un veicolo fuori servizio.

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Le colonnine di ricarica veloce con alta potenza permettono di ridurre drasticamente i tempi di sosta, rendendo compatibile l’elettrificazione con le esigenze operative di chi gestisce servizi continuativi. È una differenza sostanziale rispetto alle infrastrutture pensate per l’utenza privata, dove i tempi di ricarica notturna sono accettabili. Nel trasporto pubblico, la logistica è più rigida e la flessibilità della ricarica rapida diventa una condizione necessaria, non un optional.

Il nodo delle rinnovabili: non solo un requisito, ma una scelta di sistema

Il vincolo più qualificante del bando marchigiano riguarda l’obbligo di accoppiare le colonnine di ricarica veloce a impianti alimentati da fonti rinnovabili. In pratica, chi installa una stazione di ricarica deve prevedere anche una fonte di produzione energetica pulita — tipicamente fotovoltaica — integrata nell’infrastruttura.

Questo requisito ha una logica precisa. Un veicolo elettrico alimentato da energia prodotta con combustibili fossili riduce le emissioni locali, ma non necessariamente quelle complessive nel ciclo di vita. L’abbinamento con il rinnovabile cambia il quadro: l’energia che alimenta la ricarica è prodotta sul posto, senza emissioni dirette di CO₂ nella fase operativa. Non elimina tutti gli impatti — la produzione dei pannelli e delle batterie ha comunque un costo ambientale — ma migliora sensibilmente il bilancio complessivo rispetto a una ricarica alimentata dalla rete standard.

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Dal punto di vista gestionale, l’integrazione con il fotovoltaico può anche ridurre i costi energetici nel lungo periodo, rendendo l’operazione più sostenibile economicamente per chi gestisce le flotte.

Il quadro europeo dietro il finanziamento

Le risorse provengono dal PR FESR 2021-2027, il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il ciclo di programmazione in corso. Si tratta di fondi strutturali europei che le regioni italiane utilizzano per finanziare investimenti in innovazione, transizione digitale, efficienza energetica e mobilità sostenibile.

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L’utilizzo di questi fondi per le infrastrutture di ricarica è coerente con gli obiettivi del Green Deal europeo e con i target di riduzione delle emissioni al 2030. Le regioni hanno margini di autonomia nella definizione delle priorità, e la scelta delle Marche di concentrarsi sui servizi pubblici — anziché sull’utenza privata — riflette una strategia precisa: elettrificare prima le flotte che percorrono più chilometri e che hanno un impatto diretto sulla qualità dell’aria urbana.

Per chi vuole approfondire il quadro normativo e i dettagli del bando, la pagina ufficiale della Regione Marche dedicata all’energia è il riferimento diretto.

Chi può accedere e cosa serve per candidarsi

Il bando è rivolto ai soggetti che gestiscono servizi pubblici nel territorio marchigiano. Non è quindi uno strumento aperto a qualsiasi privato che voglia installare una colonnina, ma è pensato per operatori con un ruolo specifico nella mobilità collettiva. Questo restringe la platea dei potenziali beneficiari, ma concentra le risorse dove l’impatto operativo è più immediato.

Per accedere al contributo massimo del 75%, con il tetto di 600.000 euro, è necessario presentare un progetto che rispetti i requisiti tecnici — colonnine Fast o Ultra-Fast, abbinamento con rinnovabili — e che sia completo al momento della presentazione della domanda. La natura a sportello del bando rende la tempestività un fattore rilevante quanto la qualità tecnica del progetto.

Otto milioni di euro non trasformeranno da soli la mobilità pubblica marchigiana, ma la combinazione di alta potenza di ricarica, obbligo di rinnovabili e copertura fino al 75% dei costi rende questo bando uno strumento concreto per chi gestisce flotte pubbliche e cerca un percorso praticabile verso l’elettrificazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.