Strategia K-GX della Corea del Sud: 747 miliardi per la neutralità carbonica entro 2035

La Corea del Sud ha annunciato a ottobre 2026 un piano decennale di trasformazione industriale e climatica senza precedenti nella sua storia recente: la strategia K-GX (Korean Green Transformation), con un orizzonte temporale che va dal 2026 al 2035 e un valore complessivo di 1.000 trilioni di won, equivalenti a 747 miliardi di dollari. L’obiettivo dichiarato è la neutralità carbonica, da raggiungere attraverso una profonda ristrutturazione del sistema energetico e dell’industria pesante. La strategia K-GX della Corea del Sud si configura così come uno degli impegni di politica climatica più consistenti che Seoul abbia mai formalizzato.

Cosa prevede concretamente il piano K-GX

Il cuore della strategia K-GX è la trasformazione strutturale del modello energetico sudcoreano, storicamente dipendente da carbone, gas naturale e nucleare. Il piano punta ad ampliare in modo significativo il ruolo delle fonti rinnovabili, con un traguardo quantificato: raggiungere 100 GW di capacità rinnovabile installata entro il 2030, un salto considerevole rispetto alla situazione attuale.

Non si tratta però solo di installare pannelli solari o turbine eoliche. La strategia K-GX della Corea del Sud include anche il rafforzamento delle reti elettriche nazionali, elemento spesso sottovalutato nei grandi piani di transizione ma decisivo per integrare fonti di produzione variabile come solare e vento. Senza una rete adeguata, anche la capacità installata più elevata rischia di tradursi in energia non utilizzabile o dispersa.

Parallelamente, il governo di Seoul prevede di sostenere le filiere nazionali di produzione di energia solare, eolica e sistemi di accumulo. Questo doppio binario — espandere la capacità e costruire una catena di fornitura interna — risponde alla consapevolezza che la dipendenza da tecnologie importate può diventare un punto di vulnerabilità geopolitica ed economica, come il decennio passato ha ampiamente dimostrato.

Industria pesante e decarbonizzazione: la sfida più difficile

Se l’espansione delle rinnovabili è la componente più visibile del piano, la ristrutturazione dell’industria pesante è probabilmente quella più complessa. La Corea del Sud ospita alcuni dei più grandi impianti siderurgici, petrolchimici e di costruzione navale al mondo. Questi settori sono energivori per definizione e difficili da decarbonizzare con le tecnologie oggi disponibili su scala commerciale.

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Il piano K-GX riconosce esplicitamente questa complessità, prevedendo interventi mirati per accompagnare la trasformazione produttiva. Non vengono indicate, nei dati verificati disponibili, le specifiche tecnologie o le scadenze settoriali, ma l’inclusione dell’industria pesante nell’ambito della strategia segnala che il governo non intende limitarsi ai settori più facili da trattare.

È proprio qui che si gioca la credibilità del piano nel lungo periodo: la neutralità carbonica entro il 2035 è un obiettivo ambizioso per un paese con un’impronta industriale così intensa. La coerenza tra gli investimenti annunciati e le politiche di attuazione sarà determinante.

747 miliardi di dollari: come leggere la cifra

L’equivalente di 747 miliardi di dollari — ovvero 1.000 trilioni di won — è una cifra che richiede qualche contestualizzazione. Non si tratta di spesa pubblica diretta in senso stretto: i grandi piani nazionali di questo tipo combinano tipicamente investimenti pubblici, incentivi, cofinanziamenti privati e strumenti finanziari di varia natura.

Questo non riduce necessariamente la portata del piano, ma è un elemento da tenere presente quando si leggono le cifre aggregate. La distinzione tra fondi statali e leva privata è rilevante per capire quanto del piano dipenda da decisioni di bilancio governative e quanto invece dalla risposta del mercato agli incentivi.

Immagine generata con AI

Detto questo, anche considerando questa complessità, la strategia K-GX della Corea del Sud rappresenta un segnale politico forte: Seoul intende posizionare il paese come attore industriale nella transizione energetica globale, non solo come importatore di tecnologie verdi sviluppate altrove.

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Reti elettriche e accumulo: l’infrastruttura che abilita tutto il resto

Uno degli aspetti più concreti del piano riguarda il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione elettrica. È un investimento meno spettacolare rispetto ai grandi impianti rinnovabili, ma tecnicamente indispensabile. La Corea del Sud ha una densità industriale e abitativa elevata, e l’integrazione di grandi quantità di energia solare e eolica richiede una rete capace di gestire flussi bidirezionali, picchi di produzione e variabilità stagionale.

Il sostegno alle filiere di accumulo energetico si inserisce in questa logica: le batterie e i sistemi di stoccaggio sono il complemento necessario alle rinnovabili per garantire continuità di fornitura anche quando il sole non brilla o il vento non soffia. La Corea del Sud ha già una presenza industriale rilevante in questo settore — basti pensare ai grandi produttori di celle al litio attivi nel paese — e il piano K-GX potrebbe rafforzare questa posizione.

Crescita economica sostenibile come obiettivo parallelo

La strategia K-GX della Corea del Sud non si presenta come un piano puramente ambientale, ma come una strategia di sviluppo economico che utilizza la transizione verde come leva competitiva. L’obiettivo esplicito è coniugare la neutralità carbonica con la crescita economica sostenibile, puntando a fare della trasformazione industriale un vantaggio e non un costo.

Questa impostazione riflette un approccio diffuso tra le grandi economie industriali: la transizione energetica viene presentata come opportunità di reindustrializzazione, creazione di filiere tecnologiche e rafforzamento della competitività sui mercati internazionali. Se questo equilibrio sia raggiungibile nei tempi previsti — con la neutralità carbonica fissata entro il 2035 — è una domanda a cui solo l’attuazione concreta potrà rispondere.

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Nei prossimi mesi, la vera prova della strategia K-GX sarà la traduzione degli obiettivi in misure legislative, strumenti finanziari operativi e contratti concreti. La distanza tra un piano annunciato e un piano attuato è spesso il punto in cui le ambizioni climatiche si misurano con la realtà industriale e politica di un paese.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.