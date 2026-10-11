Riscaldamento negli USA: bollette fino al 50% più care, 3,8 miliardi di dollari in più nel Nord-Est

Le famiglie americane che si scaldano con il gasolio si preparano a un inverno economicamente difficile. Le previsioni per la stagione 2026-2027 indicano un aumento significativo delle bollette riscaldamento, con stime che variano sensibilmente a seconda della fonte: l’Energy Information Administration (EIA) prevede un rincaro del 21% rispetto all’anno scorso, mentre la National Association of Energy Assistant Directors (NEADA) stima aumenti che potrebbero arrivare fino al 50% per le famiglie che dipendono dal gasolio da riscaldamento. Una forbice enorme, che riflette l’incertezza del mercato energetico globale e pesa concretamente sui bilanci di milioni di nuclei familiari.

Due stime, una certezza: i costi salgono

Il divario tra le proiezioni EIA e NEADA non è trascurabile, e vale la pena capirlo. L’EIA è l’agenzia statistica del Dipartimento dell’Energia americano: le sue proiezioni si basano su modelli di mercato che tengono conto dei prezzi del greggio, delle scorte e delle previsioni meteorologiche. La NEADA, invece, rappresenta i programmi di assistenza energetica statale e tende a lavorare con i dati delle famiglie a basso reddito, spesso più esposte alle variazioni di prezzo perché acquistano il gasolio in quantità minori e a condizioni meno favorevoli.

Che la stima giusta sia più vicina al 21% o al 50%, il punto centrale rimane lo stesso: il gasolio da riscaldamento costerà di più rispetto all’inverno precedente. E per chi vive nelle regioni del Nord-Est degli Stati Uniti — dove l’uso del gasolio domestico è storicamente molto diffuso — l’impatto sarà particolarmente pesante.

Il Nord-Est pagherà 3,8 miliardi di dollari in più

Secondo le stime disponibili, i residenti del Nord-Est americano si troveranno a spendere complessivamente quasi 3,8 miliardi di dollari in più rispetto all’inverno scorso solo per riscaldare le proprie abitazioni. È una cifra che rende concreta la portata del fenomeno: non si tratta di un rincaro marginale, ma di una pressione economica rilevante su una regione già caratterizzata da inverni rigidi e da un parco abitativo spesso datato, quindi meno efficiente dal punto di vista energetico.

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A livello di singola famiglia, la NEADA stima un aumento medio di quasi 900 dollari per nucleo familiare nel corso della stagione invernale. Per una famiglia con reddito medio o basso, questa cifra non è un’astrazione: significa scegliere tra riscaldare la casa, pagare l’affitto o coprire altre spese essenziali.

Perché il gasolio da riscaldamento costa di più

Le cause indicate dalle fonti sono principalmente due: la contrazione dell’offerta globale di petrolio e le tensioni geopolitiche in corso in diverse aree del mondo. Entrambi i fattori spingono verso l’alto il prezzo del greggio, che è la materia prima da cui deriva il gasolio da riscaldamento.

Il gasolio domestico è strettamente legato ai mercati internazionali del petrolio, e le sue quotazioni risentono di ogni perturbazione nell’offerta globale. Quando le tensioni geopolitiche aumentano — conflitti in aree produttrici, instabilità nelle rotte di transito, sanzioni commerciali — i mercati tendono a reagire con aumenti di prezzo che si trasmettono rapidamente ai consumatori finali.

A questo si aggiunge un elemento strutturale: il Nord-Est degli Stati Uniti dipende ancora in misura significativa dal gasolio per il riscaldamento domestico, a differenza di altre regioni americane che hanno effettuato una transizione più marcata verso il gas naturale o le pompe di calore. Questa dipendenza rende la regione particolarmente vulnerabile alle oscillazioni del mercato petrolifero.

Chi è più esposto al rincaro delle bollette di riscaldamento

Immagine generata con AI

Non tutte le famiglie subiscono l’aumento allo stesso modo. Le più vulnerabili sono quelle con redditi bassi o fissi, che spesso non possono permettersi di acquistare il gasolio in grandi quantità durante l’estate — quando i prezzi tendono a essere più bassi — e che abitano in case con scarso isolamento termico.

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Gli edifici più vecchi, comuni nelle aree urbane e suburbane del Nord-Est, disperdono calore in misura molto maggiore rispetto alle costruzioni recenti. Questo significa che per mantenere una temperatura accettabile all’interno, il consumo di gasolio è strutturalmente più alto. Un problema che si somma all’aumento dei prezzi, amplificando l’impatto complessivo sulle bollette.

I programmi federali di assistenza energetica — come il Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) — esistono proprio per attenuare questi effetti sulle fasce più deboli della popolazione. Ma le risorse disponibili non sempre riescono a coprire l’intera platea di chi ne avrebbe bisogno, soprattutto in anni con aumenti pronunciati.

Cosa possono fare le famiglie per ridurre i consumi

Di fronte a un aumento delle bollette riscaldamento difficile da evitare completamente, alcune misure possono aiutare a contenere i consumi. Non si tratta di soluzioni miracolose, ma di interventi concreti con effetti misurabili:

Migliorare l’isolamento di porte, finestre e soffitte riduce la dispersione di calore e abbassa il fabbisogno energetico dell’abitazione. Anche interventi semplici come le guarnizioni per porte e finestre possono fare differenza.

di porte, finestre e soffitte riduce la dispersione di calore e abbassa il fabbisogno energetico dell’abitazione. Anche interventi semplici come le guarnizioni per porte e finestre possono fare differenza. Abbassare il termostato di uno o due gradi durante le ore notturne o di assenza può ridurre i consumi in misura significativa nel corso della stagione.

durante le ore notturne o di assenza può ridurre i consumi in misura significativa nel corso della stagione. Fare manutenzione alla caldaia prima dell’inverno: un impianto pulito e revisionato funziona in modo più efficiente e consuma meno combustibile per produrre la stessa quantità di calore.

prima dell’inverno: un impianto pulito e revisionato funziona in modo più efficiente e consuma meno combustibile per produrre la stessa quantità di calore. Acquistare il gasolio in anticipo , quando i prezzi sono più bassi, è una strategia praticata da molte famiglie del Nord-Est. Non sempre è possibile, ma per chi ha la disponibilità economica può ridurre il costo medio stagionale.

, quando i prezzi sono più bassi, è una strategia praticata da molte famiglie del Nord-Est. Non sempre è possibile, ma per chi ha la disponibilità economica può ridurre il costo medio stagionale. Valutare i programmi di assistenza disponibili: le famiglie con redditi bassi dovrebbero verificare la propria eleggibilità ai programmi statali e federali di supporto alle spese energetiche.

Una questione di transizione energetica incompiuta

La situazione del Nord-Est americano mette in luce una contraddizione più ampia: mentre la transizione verso fonti energetiche più pulite e meno dipendenti dai mercati del petrolio avanza in molte aree, una parte consistente delle abitazioni americane — soprattutto quelle più vecchie e nelle regioni con inverni più freddi — rimane legata a combustibili fossili il cui prezzo è determinato da dinamiche globali che i singoli consumatori non possono controllare.

Le pompe di calore, ad esempio, rappresentano un’alternativa tecnicamente valida che riduce la dipendenza dal gasolio e, se alimentate da energia rinnovabile, abbassa anche le emissioni. Ma richiedono un investimento iniziale significativo e non sono sempre adatte a tutti i tipi di abitazione o a tutte le zone climatiche. La transizione è possibile, ma non è immediata né gratuita, e nel frattempo milioni di famiglie devono fare i conti con bollette che, questo inverno, peseranno considerevolmente di più. Per approfondire le proiezioni dell’EIA sui mercati energetici, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Energy Information Administration.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.