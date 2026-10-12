Lavasciuga a pompa di calore Xiaomi Mijia: fino al 73% di risparmio sulla bolletta

Quando si parla di risparmio energetico in casa, il bucato è spesso sottovalutato. Eppure lavatrice e asciugatrice insieme possono pesare in modo significativo sulla bolletta elettrica, soprattutto se si usano cicli di asciugatura frequenti. Xiaomi ha deciso di intervenire su questo fronte lanciando, con il marchio Mijia, la sua prima lavasciuga a pompa di calore: un elettrodomestico che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, permetterebbe di ridurre i consumi fino al 73% rispetto alle proprie lavasciuga a condensazione.

Cosa cambia con una lavasciuga a pompa di calore

La tecnologia a pompa di calore non è una novità assoluta nel mondo degli elettrodomestici — le asciugatrici con questo sistema esistono da anni — ma la sua integrazione in una lavasciuga combinata di fascia consumer è ancora relativamente poco diffusa. Il principio di funzionamento si basa sul recupero del calore già presente nell’aria, anziché generarlo ex novo tramite resistenze elettriche. Il risultato è un processo di asciugatura che richiede meno energia elettrica e lavora a temperature più basse.

Quest’ultimo aspetto è rilevante non solo per i consumi, ma anche per i tessuti. Temperature operative ridotte significano minore stress sulle fibre, il che può allungare la vita utile dei capi. Non si tratta di un vantaggio secondario, specie per chi lava frequentemente capi delicati o tecnici.

Le specifiche del modello Mijia: capacità e prestazioni dichiarate

Il nome completo del prodotto è Xiaomi Mijia Washing Machine with Delicate Wash Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer 13kg. La capacità di lavaggio è di 13 kg, quella di asciugatura di 9 kg: numeri che collocano questo elettrodomestico nella fascia alta per uso domestico, adatta a famiglie numerose o a chi preferisce fare carichi abbondanti e meno frequenti.

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Sul fronte delle prestazioni, Xiaomi dichiara due dati principali. Il primo è la riduzione dei consumi elettrici fino al 73% rispetto alle proprie lavasciuga a condensazione. Il secondo è una riduzione dei tempi di asciugatura del 49%, resa possibile da un sistema a pompa di calore con doppio ventilatore. La doppia ventilazione accelera la circolazione dell’aria calda all’interno del cestello, riducendo la durata del ciclo senza aumentare la temperatura.

È importante precisare che entrambe le percentuali sono dichiarazioni del produttore, non ancora verificate da test indipendenti. Il confronto è interno: Xiaomi misura il risparmio rispetto alle proprie lavasciuga a condensazione, non rispetto a un campione di mercato più ampio. Questo non significa che i numeri siano falsi, ma che vanno letti con la consapevolezza del contesto in cui sono stati generati.

Perché il termine di confronto conta sempre

Il 73% è una cifra che colpisce, e vale la pena capire cosa rappresenta davvero. Una lavasciuga a condensazione tradizionale utilizza una resistenza elettrica per riscaldare l’aria e asciugare i panni: è un sistema efficace ma energeticamente costoso. Le pompe di calore, al contrario, spostano energia termica invece di produrla direttamente, con un’efficienza nettamente superiore.

Immagine generata con AI

Secondo i dati disponibili, le asciugatrici a pompa di calore già presenti sul mercato consumano in genere tra il 30% e il 50% in meno rispetto a quelle a condensazione tradizionale. Il 73% dichiarato da Xiaomi si colloca nella parte alta di questo range, e potrebbe riflettere condizioni di test ottimali. Il risparmio reale dipenderà da fattori concreti: frequenza d’uso, tipo di carico, programma selezionato, temperatura ambiente, qualità dell’installazione. Per chi vuole approfondire il funzionamento delle pompe di calore negli elettrodomestici, l’Agenzia Internazionale dell’Energia offre una panoramica tecnica aggiornata.

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Il posizionamento nel mercato dell’efficienza domestica

L’ingresso di Xiaomi nel segmento delle lavasciuga a pompa di calore è significativo per almeno due ragioni. La prima è la capacità del brand di portare tecnologie avanzate a prezzi generalmente più accessibili rispetto ai marchi europei tradizionali. La seconda è il segnale che invia al mercato: se un’azienda con la penetrazione di Xiaomi punta sull’efficienza energetica come argomento principale di vendita, significa che il consumatore sta diventando sempre più sensibile alla voce “costi operativi” nella scelta di un elettrodomestico.

Va detto che il prodotto, al momento, è stato annunciato tramite il marchio Mijia, che opera principalmente nel mercato cinese. Non è ancora confermata la disponibilità in Europa o in Italia, né sono stati comunicati prezzi ufficiali per il mercato internazionale. Chi è interessato farebbe bene ad aspettare eventuali annunci ufficiali prima di trarre conclusioni sull’accessibilità economica del prodotto nel nostro mercato.

Cosa valutare prima di scegliere una lavasciuga a pompa di calore

Il modello Xiaomi Mijia offre uno spunto utile per ragionare su cosa guardare quando si sceglie questo tipo di elettrodomestico, indipendentemente dalla marca.

Classe energetica: le lavasciuga a pompa di calore si collocano tipicamente nelle classi più alte, ma le etichette energetiche europee aggiornate rendono i confronti più precisi.

le lavasciuga a pompa di calore si collocano tipicamente nelle classi più alte, ma le etichette energetiche europee aggiornate rendono i confronti più precisi. Rapporto tra capacità di lavaggio e asciugatura: è normale che la capacità di asciugatura sia inferiore a quella di lavaggio. Nel caso Xiaomi, il rapporto è 13 kg / 9 kg. Caricare oltre la capacità di asciugatura compromette il risultato e può vanificare il risparmio energetico.

è normale che la capacità di asciugatura sia inferiore a quella di lavaggio. Nel caso Xiaomi, il rapporto è 13 kg / 9 kg. Caricare oltre la capacità di asciugatura compromette il risultato e può vanificare il risparmio energetico. Tempi di ciclo: le pompe di calore lavorano a temperature più basse, il che storicamente allungava i tempi. Il doppio ventilatore dichiarato da Xiaomi punta a compensare questo limite.

le pompe di calore lavorano a temperature più basse, il che storicamente allungava i tempi. Il doppio ventilatore dichiarato da Xiaomi punta a compensare questo limite. Manutenzione: le pompe di calore richiedono una pulizia periodica del filtro e dello scambiatore di calore. Trascurarla riduce l’efficienza nel tempo.

L’annuncio di Xiaomi conferma una tendenza già in atto: la pompa di calore sta diventando lo standard tecnologico di riferimento anche nel lavaggio domestico, non solo nel riscaldamento. Per il consumatore, questo si traduce in un’offerta sempre più ampia e, progressivamente, in prezzi più competitivi. Il risparmio in bolletta è reale — la tecnologia funziona — ma la misura concreta dipenderà sempre dall’uso quotidiano, non dai valori di targa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.