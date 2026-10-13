Roma penultima tra 15 capitali europee nella transizione dal gas fossile: il ritardo nel riscaldamento degli edifici

Nella classifica stilata da Greenpeace su 15 capitali europee e la loro capacità di abbandonare il gas fossile per il riscaldamento degli edifici, Roma si ferma al 14° posto: davanti soltanto a Bucarest. Lo studio, pubblicato nell’ottobre 2026, misura i progressi compiuti dalle grandi città europee nella transizione gas riscaldamento edifici, e il quadro che emerge per la capitale italiana è tra i più critici del continente.

Una classifica che non lascia spazio a interpretazioni

Il rapporto di Greenpeace prende in esame 15 capitali europee e le confronta sul percorso di uscita dal gas fossile nel settore del riscaldamento residenziale e degli edifici in generale. In cima alla graduatoria si trova Stoccolma, indicata come la capitale più virtuosa d’Europa in materia di transizione energetica. Subito dopo seguono Parigi e Vienna, città che hanno costruito politiche strutturate per ridurre la dipendenza dal gas nelle abitazioni.

Roma occupa il 14° posto su 15. L’unica capitale che si colloca peggio è Bucarest. Non si tratta di una differenza marginale rispetto alla media: essere penultimi in una classifica di questo tipo, in un momento in cui l’Unione Europea spinge con forza sulla decarbonizzazione del patrimonio edilizio, segnala un ritardo che riguarda sia le infrastrutture sia le politiche locali.

Perché il riscaldamento degli edifici è centrale nella transizione energetica

Il settore edilizio è uno dei principali responsabili delle emissioni di gas serra in Europa. In Italia, il riscaldamento domestico dipende in larga misura dal metano: una caratteristica strutturale che accomuna molte città del Sud Europa, ma che le capitali del Nord hanno iniziato ad affrontare con decisione già da anni, puntando su reti di teleriscaldamento, pompe di calore e fonti rinnovabili.

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Stoccolma, ad esempio, ha sviluppato una delle reti di teleriscaldamento più estese e decarbonizzate d’Europa, alimentata in larga parte da biomasse, calore di scarto industriale ed energia geotermica. Parigi ha avviato una profonda revisione del suo sistema di riscaldamento urbano, con obiettivi dichiarati di eliminazione progressiva del gas. Questi modelli mostrano che la transizione gas riscaldamento edifici non è un obiettivo astratto, ma un processo che alcune città hanno già avviato con risultati misurabili.

Roma, al contrario, sconta una serie di difficoltà che lo studio Greenpeace fotografa senza fornire — almeno nella parte verificabile — dettagli specifici sui criteri di valutazione adottati. Quello che emerge con chiarezza è il posizionamento: quasi fanalino di coda in un’Europa che si muove, seppur a velocità diverse.

Il divario tra Nord e Sud Europa non è inevitabile

Immagine generata con AI

Sarebbe semplicistico attribuire il ritardo di Roma soltanto alla geografia o al clima. Certo, le città del Nord Europa hanno avuto incentivi diversi per investire in sistemi di riscaldamento alternativi al gas, a partire da inverni più rigidi e da una tradizione industriale legata alla produzione di calore. Ma il caso di Vienna, che segue Stoccolma e Parigi nella classifica, dimostra che anche una capitale dell’Europa continentale con un clima più simile a quello italiano può costruire un percorso credibile di transizione energetica nel settore edilizio.

Il problema di Roma — e più in generale dell’Italia — è che il patrimonio edilizio è tra i più vecchi e meno efficienti d’Europa, e che gli interventi di riqualificazione procedono a un ritmo insufficiente rispetto agli obiettivi climatici europei. La direttiva case green approvata dall’Unione Europea impone agli Stati membri piani concreti per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ma la traduzione di queste norme in politiche locali efficaci rimane una delle sfide principali per le città italiane.

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Cosa significa per Roma e per gli obiettivi climatici italiani

Il posizionamento di Roma nello studio Greenpeace ha implicazioni che vanno oltre il simbolico. Le capitali europee sono spesso laboratori di politiche che poi si diffondono a livello nazionale: una Roma in ritardo sulla transizione gas riscaldamento edifici rischia di pesare negativamente sull’intero percorso italiano verso la decarbonizzazione del settore civile.

L’Italia ha assunto impegni climatici precisi nell’ambito del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e degli obiettivi europei al 2030 e al 2050. Il settore degli edifici è esplicitamente incluso in questi target. Restare penultimi in una classifica comparativa tra capitali europee non è solo una questione di immagine: è un indicatore del fatto che le politiche messe in campo finora non hanno prodotto una svolta rilevabile.

Lo studio completo di Greenpeace è consultabile direttamente sul sito di Greenpeace Italia, dove sono disponibili i dettagli del rapporto e la classifica completa delle 15 capitali analizzate.

Il confronto con Stoccolma, Parigi e Vienna non serve a sminuire le difficoltà reali che Roma si trova ad affrontare — un patrimonio edilizio storico, vincoli urbanistici, risorse limitate — ma a mostrare che la distanza da colmare è concreta e che le città che oggi guidano la classifica hanno iniziato a investire sulla transizione energetica degli edifici con anni, in alcuni casi decenni, di anticipo. Recuperare quel ritardo richiederà scelte politiche e risorse all’altezza della sfida.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.