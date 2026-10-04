Estate 2026 più calda di sempre in Europa occidentale: 21,7 gradi medi, siccità e incendi record

Il Copernicus Climate Change Service ha certificato l’estate 2026 come la più calda mai registrata in Europa occidentale, con una temperatura media di 21,7 gradi Celsius nei mesi di giugno, luglio e agosto. Un dato che supera il precedente record stabilito nell’estate del 2003 e che si colloca 2,5 gradi sopra la media del periodo 1991-2020. Per capire quanto sia eccezionale questo scarto, basti pensare che in climatologia anche mezzo grado di differenza rispetto alla norma è considerato significativo.

Cosa dicono i numeri di Copernicus sull’estate 2026 in Europa

I dati raccolti dal Copernicus Climate Change Service — il programma europeo di monitoraggio del clima — restituiscono un quadro preciso e difficile da ignorare. L’estate 2026 in Europa occidentale non è stata semplicemente “calda”: ha battuto ogni record strumentale precedente, compreso quello del 2003, l’anno che nella memoria collettiva italiana ed europea è rimasto come il simbolo del caldo estremo.

Sul piano continentale, il dato è leggermente diverso ma comunque rilevante: per l’insieme del continente europeo, il 2026 è stata la terza estate più calda mai registrata. La distinzione geografica conta: l’anomalia termica si è concentrata in modo particolare nella parte occidentale, dove l’accumulo di calore è stato più intenso e prolungato.

Un indicatore particolarmente significativo riguarda la durata delle ondate di calore. Nel corso dell’estate sono stati registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell’Europa occidentale ha sperimentato temperature superiori ai 30°C simultaneamente. Non episodi isolati, quindi, ma una copertura geografica eccezionalmente ampia e persistente.

41 giorni di stress termico intenso: un record nel record

Tra i dati più rilevanti comunicati da Copernicus, spicca quello relativo allo heat stress, ovvero la condizione in cui la combinazione di temperatura, umidità e altri fattori ambientali mette sotto pressione il corpo umano. Quest’estate sono stati registrati 41 giorni di stress termico “forte”, un numero che non ha precedenti nelle serie storiche disponibili.

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Lo stress termico non è solo una questione di disagio fisico: incide sulla salute pubblica, sulla produttività lavorativa, sull’efficienza dei sistemi sanitari e sulla mortalità, soprattutto tra le fasce più vulnerabili della popolazione — anziani, bambini, persone con patologie croniche. Il fatto che questo indicatore abbia raggiunto un record assoluto rende l’estate 2026 rilevante non solo come dato climatologico, ma come evento con conseguenze concrete e misurabili.

Mari e fiumi: le anomalie che vanno oltre l’aria

Il caldo dell’estate 2026 in Europa non ha riguardato solo l’atmosfera. Le temperature superficiali dei mari europei hanno raggiunto livelli record, secondo i dati di Copernicus. Temperature elevate del mare alimentano ulteriore evaporazione, modificano i pattern delle precipitazioni e possono intensificare eventi meteorologici estremi nelle stagioni successive.

Sul fronte delle acque interne, il quadro è altrettanto preoccupante: i principali fiumi europei hanno registrato le portate estive più basse degli ultimi 30 anni. Portate ridotte significano meno acqua disponibile per l’irrigazione agricola, per il raffreddamento delle centrali elettriche, per l’approvvigionamento civile. È un effetto a cascata che si propaga su settori diversi e che non si esaurisce con la fine dell’estate.

Immagine generata con AI

Vale la pena sottolineare che Copernicus ha rilevato temperature record anche al di fuori dei mesi estivi canonici: maggio e settembre 2026 hanno anch’essi fatto registrare picchi giornalieri senza precedenti. L’estate meteorologica, insomma, si è estesa ben oltre i suoi confini tradizionali.

Il confronto con il 2003 e cosa è cambiato

Il 2003 è rimasto per oltre vent’anni il termine di paragone per le estati estreme in Europa. Quell’anno causò decine di migliaia di morti in eccesso nel continente, incendi devastanti in Portogallo e Francia, e una siccità che colpì duramente l’agricoltura. Il fatto che l’estate 2026 abbia superato quel record in Europa occidentale è, per i climatologi, un segnale di discontinuità rispetto alle aspettative.

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Non si tratta di un singolo evento anomalo in un contesto stabile: le serie storiche di Copernicus Climate Change Service mostrano una tendenza al rialzo delle temperature medie estive in Europa che si è accelerata negli ultimi decenni. Il 2003 era sembrato un’eccezione; il 2026 suggerisce che quel tipo di estate potrebbe diventare progressivamente meno eccezionale.

Questo non significa che ogni estate futura batterà il record attuale. Le variabili climatiche producono oscillazioni. Ma la direzione della tendenza — certificata da dati osservati, non da modelli — è quella di un aumento strutturale delle temperature medie e dei picchi estremi.

Perché l’estate 2026 conta anche per chi non vive nell’Europa occidentale

I dati di Copernicus sull’estate 2026 in Europa con il caldo record non riguardano solo i Paesi direttamente interessati dall’anomalia termica. Le portate ridotte dei fiumi, le temperature marine elevate, lo stress idrico prolungato producono effetti che si propagano attraverso le filiere alimentari, i mercati energetici e i sistemi di approvvigionamento idrico a scala europea e oltre.

In Italia, ad esempio, la riduzione delle portate fluviali ha implicazioni dirette per la produzione idroelettrica, per l’irrigazione delle colture estive e per la disponibilità d’acqua nelle aree già soggette a stress idrico. Non è necessario trovarsi nell’epicentro di un’anomalia climatica per subirne gli effetti indiretti.

I dati di questa estate — 21,7 gradi di media, 41 giorni di stress termico intenso, fiumi ai minimi trentennali — sono ora parte del registro storico. Serviranno come riferimento per valutare le estati future e, soprattutto, per misurare l’adeguatezza delle politiche di adattamento che i Paesi europei stanno — o non stanno — mettendo in campo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.