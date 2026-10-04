Ora legale permanente: le tre ipotesi dell’indagine parlamentare italiana per abolire il cambio stagionale

La Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati ha avviato un’indagine conoscitiva per valutare l’abolizione del doppio cambio stagionale dell’ora in Italia. Il punto di partenza è concreto: nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026 le lancette torneranno indietro di un’ora, come avviene ogni autunno. Ma potrebbe essere una delle ultime volte, se il percorso parlamentare sull’ora legale permanente dovesse portare a una riforma effettiva. La discussione è aperta, e le ipotesi sul tavolo sono più di una.

Cosa sta esaminando la Commissione parlamentare

L’indagine conoscitiva approvata dalla Commissione Attività produttive ha un obiettivo preciso: valutare gli impatti del cambio stagionale dell’ora sul territorio nazionale, analizzando gli effetti e le ripercussioni sui diversi settori produttivi ed economici del Paese. Non si tratta di una proposta di legge già definita, ma di un’istruttoria che serve a raccogliere elementi prima di decidere se e come intervenire.

Questo tipo di procedura — l’indagine conoscitiva parlamentare — è lo strumento che le commissioni usano per approfondire temi tecnici complessi prima che il dibattito si trasformi in testo normativo. Significa che la politica italiana sta prendendo sul serio la questione, ma che siamo ancora in una fase preliminare: si raccolgono dati, si sentono esperti, si valutano scenari. Le decisioni vere vengono dopo.

L’ipotesi di un anno sperimentale di ora legale permanente

Tra le proposte emerse nel corso dell’iter parlamentare, una prevede l’introduzione di una fase sperimentale della durata di un anno durante la quale l’Italia manterrebbe l’ora legale in modo permanente, senza tornare indietro in autunno. L’idea è quella di testare concretamente gli effetti prima di rendere definitiva qualsiasi modifica.

👉 Leggi anche: Italia in ritardo su efficienza energetica: procedura di infrazione UE per il piano ristrutturazioni

Un approccio prudente, che riconosce la complessità del tema. Il cambio dell’ora non è una questione puramente tecnica: coinvolge le abitudini quotidiane di milioni di persone, gli orari scolastici e lavorativi, i ritmi biologici, i consumi energetici e persino la percezione della luce naturale nelle diverse aree geografiche del Paese. L’Italia, che si estende per oltre mille chilometri in latitudine, presenta differenze significative tra nord e sud proprio in termini di ore di luce disponibili nelle diverse stagioni.

Una sperimentazione annuale permetterebbe di raccogliere dati reali su questi effetti, anziché affidarsi esclusivamente a modelli teorici o all’esperienza di altri Paesi europei.

Perché si torna a parlare di questo tema nel 2026

Il dibattito sull’eliminazione del cambio stagionale non è nuovo. A livello europeo la questione era già emersa con forza alla fine del decennio scorso, quando il Parlamento europeo aveva votato a favore dell’abolizione del cambio dell’ora, lasciando poi ai singoli Stati la scelta tra ora legale e ora solare permanente. Quella proposta non si è mai tradotta in una direttiva vincolante, e i Paesi membri sono rimasti in attesa.

Immagine generata con AI

In Italia l’iter parlamentare del 2026 riapre il dossier in modo più strutturato. La Commissione Attività produttive ha scelto di partire da un’analisi degli impatti — energetici, economici, sociali — prima di prendere posizione. Tra i temi al centro dell’indagine c’è anche quello dei consumi energetici legati al cambio stagionale: la modifica degli orari di luce naturale disponibile ha effetti diretti sull’illuminazione artificiale e, in misura minore, sul riscaldamento e sul raffrescamento degli edifici.

👉 Leggi anche: Tariffe dinamiche dell'elettricità: come risparmiare in bolletta spostando i consumi

Quantificare con precisione questi risparmi è però più complicato di quanto sembri: dipende dalla latitudine, dalla stagione, dal tipo di edificio e dalle abitudini di utilizzo. Per questo l’indagine parlamentare punta a raccogliere valutazioni specifiche per il contesto italiano, piuttosto che applicare stime generiche.

Tre scenari, ma i dettagli restano da definire

L’indagine si articola attorno a tre ipotesi di riforma, anche se i contenuti precisi di ciascuno scenario sono ancora in fase di elaborazione nell’ambito dell’istruttoria parlamentare. Le opzioni tipicamente discusse in questo tipo di dibattiti riguardano: il mantenimento dell’ora legale tutto l’anno, il passaggio all’ora solare permanente, oppure una soluzione ibrida con meccanismi di adattamento progressivo. Quale di questi percorsi la Commissione ritenga più praticabile per l’Italia sarà chiarito con l’avanzare dei lavori.

Quello che emerge già con chiarezza è che il Parlamento italiano non intende procedere in modo affrettato. L’avvio dell’indagine conoscitiva — e la proposta di un periodo di test — segnalano un approccio metodico, orientato a raccogliere prove prima di legiferare. Un atteggiamento che ha senso, considerando che una modifica del regime orario ha effetti a cascata su molti ambiti: dai trasporti agli orari televisivi, dai mercati finanziari alle attività agricole.

Cosa succede nel frattempo

Fino a quando non sarà approvata una legge che cambi le cose, il calendario rimane invariato. Il prossimo cambio dell’ora è fissato per la notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026: le lancette torneranno indietro di sessanta minuti, segnando il ritorno all’ora solare. Chi vuole seguire l’evoluzione dell’iter parlamentare può consultare i lavori della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati direttamente sul sito istituzionale.

I tempi di una riforma legislativa in materia sono difficili da prevedere: l’indagine conoscitiva deve concludersi, le sue risultanze devono essere tradotte in un testo normativo, e quest’ultimo deve completare l’iter parlamentare. Nel frattempo, il dibattito sull’ora legale permanente resta aperto — e la prossima volta che sposteremo le lancette, lo faremo sapendo che potrebbe non essere per sempre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.